Projekt Ilica: Q’ART – CONNECT IN ART

Nakon uspješnog proljetnog izdanja, Projekt Ilica: Q'ART nastavlja s jesenskim festivalom koji će se održati od 19. do 21. rujna 2025. godine. Jesensko izdanje posvećeno je vizualnim, likovnim i audio-vizualnim umjetnostima, s fokusom na umjetničku praksu u suradnji sa zajednicom. Tim povodom glazbena poslastica jeseni stiže ravno na zagrebačku Ilicu! U sklopu festivala Projekt Ilica: Q'ART, koji već godinama uspješno pretvara središnju zagrebačku ulicu u vibrantnu galeriju na otvorenom, ove godine stiže pravi glazbeni spektakl svjetske klase - nastup slavnog europskog tango sastava Bandonegro!

Koncert će se održati u subotu, 20. rujna, u sklopu večernjeg programa festivala, pod zvjezdanim nebom u samom srcu grada u parku Akademije likovnih umjetnosti, a očekuje se veliki interes publike - jer riječ je o prvom nastupu ovog karizmatičnog kvarteta u Hrvatskoj.

Tango kvartet koji je osvojio svijet

Bandonegro je bend koji je promijenio percepciju tanga u Europi - i daleko šire. Ova poljsko-talijanska četvorka, poznata po vrhunskoj instrumentalnoj izvedbi, ali i zaraznoj energiji kojom spajaju tradiciju i suvremenost, nastupala je na najprestižnijim festivalima i koncertnim dvoranama diljem Europe i Latinske Amerike.

Njihova suradnja s najvećim imenima suvremenog tanga - od svjetskih koreografa do plesnih zvijezda - pozicionirala ih je kao bend koji se ne sluša samo - nego i pleše. Nastupi Bandonegra nisu tek koncerti - oni su iskustvo koje briše granice između publike i izvođača, a upravo to iskustvo sada dolazi u Zagreb.

Ortiz bend i poziv na ples za sve

Uz Bandonegro, na pozornicu izlazi i zagrebački Ortiz bend, međunarodni glazbeni kolektiv iz Argentine, Amerike i Hrvatske, poznat po fuziji žanrova i besprijekornoj atmosferi koju stvara uživo. Oni će za jesen će pripremiti svoj Milonga glazbeni nastup, a pridružit će im se i plesači tanga i pozvati sve tango plesače da se pridruže. Tako će Ilica, barem na jednu večer, postati najljepši plesni festival pod otvorenim nebom.

„Želimo da ljudi ne samo slušaju glazbu, nego i osjete strast koju umjetnost donosi. Ova večer će biti emocionalna, strastvena i neopisivo lijepa - baš poput tanga", poručuju organizatori.

U partnerstvu s vodećim regionalnim akademijama - Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Riječkom i Osječkom akademijom, Akademijom za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane te Fakultetom likovnih umetnosti iz Beograda - festival će predstaviti bogat i raznolik program na više gradskih lokacija: od Rokovog perivoja i Britanskog trga, do Parka Akademije likovnih umjetnosti i same Ilice.

Tijekom tri dana posjetitelji će moći uživati u izložbama, performansima, dječjem programu, modnim revijama s naglaskom na održivu modu, te glazbenim i plesnim nastupima izvođača iz Hrvatske, Europe i Latinske Amerike. Bit će predstavljeno više od 350 izlagača, uključujući 38 međunarodnih sudionika, a dodatnu dimenziju festivala čine street art instalacije i interaktivni sadržaji za sve generacije.

Projekt Ilica: Q'ART ostaje jedinstven kulturno-umjetnički format koji kroz suvremene umjetničke prakse i otvorenost prema zajednici potiče društvenu regeneraciju, dijalog i inkluzivnost.

Ulaz na koncert se plaća i broj mjesta za koncert je ograničen, a ulaznice će biti u prodaji početkom lipnja. S obzirom na interes, organizatori očekuju rasprodani koncert.