Projekcija filma “Straight Outta Compton” prije DJ Yelle iz N.W.A u The Garden Brewery

Originalni član najbrutalnije rap grupe N.W.A, DJ Yella, dolazi u zagrebačku The Garden Brewery u srijedu, 6. ožujka, u sklopu proslave 25. obljetnice Blackouta, prije čega će biti prikazan biografski film "Straight Outta Compton". U prodaji je posljednjih 50 ulaznica za nastup.

Mega uspješnica iz 2015., film je uvršten među 10 najboljih te godine, dok je soundtrack s originalnom glazbom N.W.A debitirao na prvom mjestu Top R&B/Hip-Hop ljestvice albuma, a "Straight Outta Compton" je svijetu pokazao priču legendarne rap grupe. Projekcija filma počinje u 19:00, a ulaz je slobodan za vlasnike ulaznica za nastup. Ograničen broj posjetitelja moći će prisustvovati upoznavanju s DJ Yellom, a prijave su na blackoutrapshow@gmail.com.

Straight Outta Compton - Official Trailer

Američki DJ, producent i redatelj rodom iz Comptona, DJ Yella, s jednim od najboljih prijatelja, Dr. Dreom, osnovao je njihovu prvu grupu World Class Wreckin' Cru sredinom 80-ih, koja je postavila temelje West Coast Hip-Hop scene. To je 1986. preraslo u N.W.A (Niggaz Wit Attitudes), grupu koja je zauvijek promijenila hip-hop i svijetu predstavila gangsta rap.

Dr. Dre, DJ Yella, Ice Cube, MC Ren, Eazy E, članovi su supergrupe koja je prvim kompilacijskim izdanjem "N.W.A. and the Posse" iz 1987. završila na Billboardoavoj ljestvici Top R&B/Hip-Hop albuma. Debitantski album "Straight Outta Compton" izdan 1988. producirali Dr. Dre i DJ Yella, a potpuno je promijenio tijek hip-hopa, te se smatra pločom koja je na velika vrata uvela gangsta rap kao žanr. Obraćajući se bez dlake na jeziku, nasilje i društveni komentari u pjesmama postali odličje žanra, a po mnogima je smatran jednim od najvećih i najutjecajnijih albuma u hip-hopu. Drugi album N.W.A. "Niggaz4Life" bio je prvi hardcore rap album koji bio prvi na Billboardovoj listi top 200 najprodavanijih albuma. Rolling Stone je stavio N.W.A na 83. mjesto liste 100 najboljih izvođača svih vremena, a 2016. godine je grupa uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame.



N.W.A - "Straight Outta Compton"

Brzi rast N.W.A koji ih je od margina društva doveo do statusa najkontroverznijih glasova njihove generacije ostaje jedna od najeksplozivnijih priča u povijesti glazbe. Iz njihovog sjedišta u Comptonu u Kaliforniji su snagom volje i pričama o životu na ulici prodali desetke milijuna ploča, utjecali na generacije po cijelom svijetu i premostili barijere, bile one zemljopisne, autoritativne, društvene ili koje god su im stale na put.



N.W.A - "Fuck Tha Police"

Ubrzo nakon kultnog albuma Ice Cube je izašao iz priče, da bi u 90-ima on, Eazy-E, MC Ren i Dr. Dre postali platinasti solo izvođači. Kao sjajan producent DJ Yella je, osim na N.W.A albumima, ostavio traga i na Eazy E-jevom debiju "Eazy-Duz-It", ostao vezan uz njegov Ruthless Records nakon raspada N.W.A, producirao je i singl sa zlatnom nakladom "Foe tha Love of $", s Bone Thugs-N-Harmonyjevog "Creepin on ah Come Up", jednog od 100 najboljih svjetskih rap albuma. Svoj "One Mo Nigga ta Go" izdao je 1996. i okupio Ruthless članove, a nakon duže pauze 2012. je objavio "West Coastin'" te od tada nastavlja s turnejama po svijetu.

Neizbrisivi trag koji je u glazbi ostavio N.W.A donosi DJ Yella, a pridružuje mu se Hypeman Playboy T za mikrofonom. The Garden ga dovodi u suradnji s Blackout Hip-Hop kolektivom kao dio proslave 25 godina postojanja glazbene institucije koja je utjecala na poimanje hip-hopa i rapa na našim prostorima. Podršku DJ Yelli dat će Blackoutovi osnivači Phat Phillie i Frx, začetnik hip-hopa u Zagrebu Slavin Balen s Radija 101 te producenti i DJ-i Koolade i Marvel.

Posljednje ulaznice su u pretprodaji po 120 kn dok će, ako ih ostane, na blagajni na ulazu koštati 150 kn. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr.