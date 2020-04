Proglašene dobitnice nagrade Technology Playmaker Awards 2020

Booking.com, jedna od najvećih online tvrtki za putovanja i jedan od predvodnika na području digitalne tehnologije, proglasio je dobitnice nagrade Technology Playmaker Awards 2020. Radi se o inicijativi koja je pokrenuta 2017. kako bi se prepoznala postignuća žena na području tehnologije i slavila raznolikost svake vrste u tehnološkom sektoru na svjetskoj razini. Dobitnice su odabrane među 45 finalistica iz 20 zemalja.

S obzirom na to da se svijet nalazi usred dosad neviđene krize zbog koronavirusa (COVID-19), prepoznavanje pokretača promjene i inspirativnih osoba koje čine razliku u životima pojedinaca i zajednica, na svjetskoj i lokalnoj razini, dobiva na posebnom značaju. Ovogodišnje dobitnice predstavljaju pet kontinenata i dolaze iz Argentine, Francuske, Nigerije, Singapura, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a. Postignuća dobitnica sežu od poslovne žene koja uz pomoć pametne tehnologije preobražava područje ženskog zdravlja i stila života, poduzetnice na području financijske tehnologije koja nanovo definira online sigurnost i plaćanja putem biometrijske tehnologije pa sve do programerke koja obukom i mentorstvom inspirira žene u Africi koje se bave tehnologijom. S obzirom na impresivan broj nominacija za inicijative koje pridonose rješavanju problema vezanih za zajednicu, održivost i društvo, dvije su dobitnice ove godine nagrađene u kategoriji Društveni učinak.

„Ove godine primili smo gotovo 850 nominacija te je tako odabir 45 finalistica i sužavanje tog broja na 10 dobitnica i jednu dobitnicu nagrade Technology Playmaker of the Year svakako bilo težak, no i inspirativan proces za ocjenjivački sud. To odražava ne samo visoku kvalitetu prijava koje smo pregledali, nego i obujam učinka i utjecaja koje žene imaju u globalnom tehnološkom sektoru. - izjavila je Gillian Tans, Predsjedavajuća u Booking.com-u. Premda ove godine zbog širenja virusa COVID-19 ne možemo odati priznanje dobitnicama uživo kao što smo planirali, u ovo vrijeme globalne neizvjesnosti nikada nije bilo bitnije prepoznati one koji na tako dugotrajan i znatan način pridonose tehnologiji te nadahnjuju jedni druge."

Dobitnice Booking.com-ovih nagrada Technology Playmaker Awards 2020 su:

Champion of Change i Technology Playmaker of the Year 2020 - Leanne Robers, suosnivačica i izvršna sudirektorica tvrtke She Loves Tech koja vodi program koji je dosad pomogao preko 2000 poduzetnica na području tehnologije i tehnoloških startup tvrtki kojima je cilj ostvarivanje pozitivnog učinka za žene (Singapur)

Rising Technologist - Hannah Blair , tek je tri godine u tehnološkom sektoru, a već je viša front end programerka u tvrtki Defty koja pruža softver za izradu internetskih stranica i suosnivačica tvrtke vrclam koja pruža inspirativno iskustvo virtualne stvarnosti osmišljeno za unapređenje kvalitete života ljudi koji pate od demencije (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Role Model - Ada Nduka Oyom, osnivačica organizacije She Code Africa koja pruža obuku, mentorstvo i podršku ženama u Africi koje se bave tehnologijom i suosnivačica zajednice Open Source Community Africa za entuzijaste na području softvera otvorenog koda u Africi (Nigerija)

Entrepreneur - Seema Khinda Johnson, suosnivačica i operativna direktorica tvrtke Nuggets koja pruža platformu za plaćanje i identifikaciju putem tehnologije blokova kojom se nanovo definira online sigurnost i privatnost upotrebom biometrijske tehnologije (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Academic Achievement - Reina Camacho Toro , fizičarka čestica u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN) i istraživačica u Francuskom nacionalnom centru za znanstvena istraživanja (CNRS), također radi na modernizaciji latinoameričkog obrazovnog sustava uz prve besplatne virtualne tečajeve o fizici čestica putem online obrazovne platforme koju je suosnovala 2014. (Francuska)

Employer - Sparta Global , tvrtka za obuku i savjetovanje iz Ujedinjenog Kraljevstva čija se zasebna Služba za raznolikosti i inkluziju zauzima za ulaganje u žene na području tehnologije kako bi se ostvario njihov potencijal (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Social Impact - ElsaMarie DSilva , osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Red Dot Foundation koja je osmislila online javno financiranu platformu koja bilježi slučajeve seksualnog uznemiravanja i nasilja na javnim mjestima (Indija) i Sheila Harkatz , osnivačica platforme Mujeres En Carrera koja pruža obrazovanje iz financijske pismenosti ženama i djevojkama u Latinskoj Americi (Argentina)

Business Leader - Tania Boler , osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Elvie kojoj je cilj unapređenje ženskog zdravlja putem pametne tehnologije te povezanih proizvoda za poboljšanje stila života i zdravlja (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Technology Innovator - Funmi Adewunmi, suosnivačica i izvršna direktorica tvrtke Bright Technologies koja pruža internetske usluge i koja je pokrenula aplikaciju kojom korisnici mogu plaćati karticama i izvršiti online usluge (Nigerija)

Za izbor dobitnice Booking.com-ove nagrade Technology Playmaker of the Year 2020 ocjenjivački sud uzeo je u obzir dobitnice u pojedinačnim kategorijama kako bi odabrao jednu koja se ističe po vodstvu, tehnološkim inovacijama, učinku i tome da je primjer drugima.

Nagradu je dobila tehnološka vizionarka iz Singapura i „neumorna zagovornica promjena", Leanne Robers, suosnivačica i izvršna sudirektorica tvrtke She Loves Tech, zbog njezina nastojanja da poništi rodnu neravnopravnost žena u tehnološkom sektoru. Tvrtka She Loves Tech osnovana je 2015. kao globalna platforma koja bi spajala poduzetnike, tvrtke i investitore kako bi stvorili više mogućnosti za poduzetnice na području tehnologije. Usto, Leanne organizira najveće svjetsko natjecanje tehnoloških startup tvrtki koje je usmjereno na tvrtke koje vode žene ili koje ostvaruju pozitivan učinak za žene te tako briše pogrešnu predodžbu da „žene ne mogu izgraditi uspješne tehnološke startup tvrtke". Leanne i njezin tim sudjelovali su u pružanju podrške i rastu više od 2000 tehnoloških startup tvrtki koje vode žene te su osigurali mentorstvo i obuku u više od 20 zemalja.

Tans je rekla: „Pokrenuli smo ovaj sustav nagrada prije tri godine kao platformu za odavanje priznanja ženama za važna i utjecajna postignuća koja svakog dana ostvaruju u tehnološkom sektoru. Premalena zastupljenost i priznanje žena u tehnološkom sektoru danas je jednako aktualno kao što je bilo i tada, no drago mi je što vidim da rodna raznolikost sve više postaje ključnim dijelom rasprava i dnevnog reda u poslovnom svijetu. U Booking.com-u ne gledamo samo na brojke kada je riječ o inkluziji i osjećaju pripadnosti, nego se i brinemo o tome da tehnološki sektor bude otvoren i topao prema svima."

Svaka dobitnica osvojila je nagradu od 5000 €, a sveukupna dobitnica osvojila je dodatnih 10.000 €.