PROFilm Days na ADU

Peto izdanje regionalnog filmskog susreta PROFilm Days posvećenog filmskoj, TV i gaming industriji, održat će se 28. rujna u Akademiji dramske umjetnosti (ADU) te je besplatno za sve zainteresirane uz prethodnu registraciju. Riječ je o stručnom simpoziju koji na jednom mjestu okuplja domaće i inozemne stručnjake potrebne za nastajanje bilo koje vrste audiovizualnog djela, a koji kroz mnogobrojne panele i razgovore dijele iskustva, novitete i izazove s kojima se suočavaju.

Tijekom svojih prethodnih izdanja PROFilm Days je ugostio mnoga značajna imena iz svijeta filma, među kojima su bili i producent Rick McCallum, poznat po suradnji s redateljem Georgeom Lucasom (Mladi Indiana Jones, Ratovi zvijezda), producent Paul Ritchie, dobitnik Oscara za film Milijunaš s ulice te nagradu Emmy za seriju McMafia snimanu u Hrvatskoj i regiji, te voditelj produkcijskih procesa EMEA regije Netflixa Tomasz Dąbrowski. Najveće ime prošlogodišnjeg izdanja zasigurno je bio producent Carsten H. W. Lorenz zaslužan za filmove kao što su Independence Day: Resurgence, Greenland i Midway u kojima glume svjetske zvijezde poput Woodija Harrelsona, Gerarda Butlera i Billa Pullmana.

Ove će godine u programu sudjelovati i predstavnici nadležnih ministarstava, turističkih zajednica i ureda grada Zagreba koji uviđaju veliki gospodarski i promotivni utjecaj filmske industrije, te brojni filmski djelatnici iz Hrvatske i regije. A na simpoziju će o ovoj temi govoriti i Predsjednik svjetske organizacije location managera (LMGI) John Rakich iz Kanade te Benjamin Hendriks iz Nizozemske i E.J. Richards iz Velike Britanije kao članovi ove organizacije čija je glavna zadaća odabir lokacija snimanja za svjetske projekte. Ovogodišnji gosti birali su lokacije snimanja za neke od najvećih filmskih hitova kao što su serije Bridgerton, The Expanse, Shadowhunters i Atlanta te filmovi The Conjuring 2, The Aeronauts i dokumentarni film o Drugom svjetskom ratu Occupied City koji je režirao Steve McQueen, a koji se snimao na više od 2000 lokacija. Svi oni će prije dolaska u Zagreb obići Hrvatsku u potrazi za novim lokacijama za snimanje njihovog sljedećeg projekta.

Iz programa se svakako ističe i panel pod nazivom 12 transformacija za priče i budućnost u organizaciji DKE-Ureda MEDIA Hrvatska koji će predstaviti dvije dugogodišnje filmske profesionalke: producenticu Helene Granqvist (Švedska) i scenaristicu Valeriu Richter (Danska) koje su stekle značajno iskustvo u međunarodnoj filmskoj i TV industriji. Međusobno pokrivaju širok raspon produkcije i pisanja igranih i dokumentarnih filmova, TV serija, kao i financiranje i organiziranje laboratorija za inovativni razvoj, proizvodnju i savjetovanje o scenarijima, stvarajući nove koncepte obuke za mlade talente i iskusne filmaše. Trenutno financiraju novi laboratorijski format i inicijativu za cijelu industriju koja se fokusira na održivost i nove načine pristupa nužnim promjenama u ekosustavu načina na koji se razvijaju, proizvode i povezuju filmovi i TV serije s publikom.

PROFilm Days svake godine obrađuje teme koje posjetiteljima daju uvid u budućnost industrije i ove godine je to panel u organizaciji Hrvatskog društva filmskih djelatnika pod nazivom Zeleno iza ugla: održiva filmska produkcija u hrvatskom kontekstu. Na panelu će sudjelovati višestruko nagrađivana producentica Ankica Jurić Tilić, iz studia Poster Mery Gobec i Dora Kvež, voditeljica DKE - Ureda MEDIA RH Martina Petrović, a moderirati će ga Morana Ikić Komljenović, Little Red Dot.

Na simpoziju će se obilježiti i 70. godišnjica Zagreb Filma uz Ravnatelja Vinka Brešana i 70. godišnjica Pula FF uz umjetničkog ravnatelja Danijela Peka. Također, očekuje nas i iznimno zanimljiv razgovor s danskim producentom Christopherom Arcacheom i njegovim hrvatskim kolegom Nebojšom Tarabom, o britanskoj dramskoj seriji Hotel Portofinokoja se već treću sezonu snima u Zagrebu i Hrvatskoj te njezinom značaju za buduću dugogodišnju promociju tih lokacija snimanja.

PROFilm Days organizira Zagrebački filmski ured uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, HAVC, HDFD, DKE-ured MEDIA Hrvatska, Hrvatske turističke zajednice i TZGZ-a. Program počinje u 9 sati i traje do 18 sati. Ulaz na konferenciju je besplatan uz registraciju koja je otvorena do 27. rujna na ovoj poveznici. Sve novosti o konferenciji mogu se pratiti i na Instagram i Facebook stranici Zagrebačkog filmskog ureda.