Profesionalna rješenja iz AOC-a za poslovne korisnike

Specijalist za monitore AOC najavljuje novi dodatak svojem sveobuhvatnom B2B portfelju. Pored širokog ranga visoko kvalitetnih monitora posebno dizajniranih za sve izazove modernog radnog mjesta, AOC predstavlja i praktične VESA nosače i držače monitora. Uz ove nove dodatke, AOC sada nudi kompletnu ponudu inovativnih rješenja za svakodnevna poslovna okruženja kako bi stvorili produktivna, uredna i ergonomski sigurna radna mjesta prema najvišim tehničkim standardima.

Smart posao uz smart monitore

AOC nudi široki raspon monitora posebno dizajniranih za profesionalne korisnike u podjednako malim ili srednjim te velikim poduzećima kao i za javni sektor. U skladu s važnim propisima poput EPEAT Gold/Silver, TCO, Energy Star i GS, AOC monitori su energetski učinkoviti i ekološki prihvatljivi.

Monitori AOC poslovne linije dostupni su u različitim veličinama, od 21.5 inča do 27 inča i time pružaju korisnicima idealna rješenja za radne postaje svih veličina. Uz to, monitorima imaju ugrađene Flicke-Free i Low Blue Light tehnologije koje filtriraju potencijalno štetne valove plave svijetlosti i pomažu povećanju sigurnosti i smanjuju zamor očiju.

Pametna rješenja za optimalna radna mjesta

AOC ne staje samo na monitorima. Kako bi podržao poduzeća u kreiranju produktivnih i urednih radnih mjesta, AOC je nedavno svojem portfelju poslovnih monitora dodao VESA nosače i držače monitora.

S novim VESA nosačima, korisnici mogu montirati mini PC-eve izravno na monitor i time smanjiti smetnje na stolu i neuredne kablove. Nosači su dostupni za monitore AOC-ove profesionalne P1 i 90 serije kao i za starije serije 70 i 60.

Za korisnike koji traže maksimalnu fleksibilnosti i ergonomska radna mjesta, AOC je razvio jednostrane ili dvojne držače monitora. Oba tipa omogućuju točno podešavanje položaja monitora i dolaze s odvojivim poklopcima u koje se mogu spremiti kabeli.

Jedan stolni držač monitora, AS110 podržava monitore veličine do 27 inča. Koristeći tri odvojena spoja, ovaj uređaj je iznimno fleksibilan. Visina monitora može se podesiti do 320 mm kako bi korisnici mogli koristiti monitor i dok stoje. Držač podržava široku mogućnost naginjanja (-45/+60 stupnjeva), zakretanja od -90 do 90 stupnjeva i okretanje za punih 360 stupnjeva, omogućujući tako postavljanje monitora u portretni, pejzažni ili bilo koji položaj između.

Dvostruki držač AD110 s druge strane idealno je rješenje za postavku više monitora i dizajniran je da nosi dva monitora veličina od 12 do 27 inča težine 2 do 9 kg. AD110 može se podesiti po visini do 230 mm i razvući naprijed ili unazad od 100 do 520 mm. Ovaj držač također ima široki raspon naginjanja od - 65 do 90 stupnjeva, naginjanje do 180 stupnjeva te okretanje za 360 stupnjeva.

Ovi fleksibilni držači monitora mogu poslužiti u raznim slučajevima, npr. urednicima časopisa ili novina kada žele zakrenuti svoj monitor u portretni položaj kako bi vidjeli kako će izgledati njihov tekst u print verziji.

Za povećanu ergonomiju i bolje držanje, ovi držači monitora zahvaljujući ugrađenim plinskim oprugama se bez napora mogu namjestiti u bilo koji zamisliv položaj tako da se monitor uvijek može podići na razinu očiju. U zajedničkom radnom okruženju svaki korisnik može jednostavno prilagoditi dubinu, visinu ili nagib monitora njihovim individualnim željama. Također, korisnici mogu okretati monitor tako da susjedni kolega može vidjeti i sadržaj zaslona.

Optimalno opremljeni za moderna radna mjesta



AOC-ov sveobuhvatni profesionalni portfelj ne nudi samo optimalne monitore za sve potrebe, nego i cjelovita rješenja koja zajedno rade za izgradnju najboljih i najučinkovitijih radnih prostora u bilo kojem okruženju.

Preporučene maloprodajne cijene za navedene VESA nosače i držače monitora su: