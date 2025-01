Pritisak mladih na bogate i moćne

Prosvjed u švicarskom Davosu je mali, ali glasan. Nekoliko stotina mladih ljudi okupilo se na središnjem trgu Postplatz. Crne limuzine prolaze pored njih. Ovo planinsko mjesto, u koje inače masovno dolaze skijaši, ovih dana izgleda drugačije. Pekare, kafići i butici su za nekoliko dana postali lokacije banaka, kompanija ili država. Lokalna gostionica je sada "Belgijska kuća". Stari namještaj je izbačen, a u krčmu su uneseni moderni dizajnerski komadi namještaja i veliki reklamni plakati.

"Eat the rich" ("Pojedite bogate") i "Tax the rich" („Oporezujte bogate") uzvikuju demonstranti. Neki od njih blokiraju ulicu. Njihov prosvjedi je usmjeren protiv sudionika Svjetskog gospodarskog foruma. Taj sastanak u Davosu, kažu, predstavlja čisto trošenje novca i vremena. "Prosvjedujemo protiv lobističkog sastanka bogatih i moćnih u Davosu. Jasno je da su oni odgovorni za krize našeg vremena", kaže Mirjam Hostetmann iz švicarskog Udruženja mladih socijalista, koje je suorganizator demonstracija pod sloganom "Strike WEF" (World Economic Forum).

Direktnost na WEF-u

Inés Yábar ima nešto drugačiji pogled na ovo godišnje okupljanje u Davosu. Ova mlada Peruanka je ove godine pozvana na Svjetski gospodarski forum. U Limi se zajedno s drugima angažira za zaštitu okoliša, rješavanje socijalnih problema i aktivna je u mreži Global Shapers. Ova globalna mreža, koja okuplja mlade i angažirane ljudi starosne dobi između 20 i 30 godina savjetuje WEF, ali se organizira samostalno.

Ines Yabar u Davosu želi razgovarati sa svjetskim moćnicima. Želi graditi mostove, ali i govoriti otvoreno. Prosvjede ispred vrata razumije. "To pokazuje da se mladi ljudi brinu. Prosvjedujemo jer moramo dići glas za stvari do kojih nam je stalo i za koje izgaramo. Ali mi smo također prisutni u samim salama foruma gdje promišljeno možemo razgovarati s ljudima koji donose odluke koje utječu na našu budućnost."

Ovako dalje ne može

50 Global Shapersa iz cijelog svijeta sudjeluje u raspravama u Davosu. Teme su, između ostalih, socijalna pravda, klimatske promjene, umjetna inteligencija. Prisustvo na licu mjesta je prilika da se utječe na donositelje odluka. Mnogi mladi ljudi su nezadovoljni. "Ovako dalje ne može," kaže Olajumoke Adekeye.

Nigerijka je ogorčena, jer samo 2,8 posto članova parlamenta u zemljama širom svijeta ima manje od 30 godina. U podsaharskoj Africi većina stanovništva je mlađa od 25 godina, priča ona, ali kada je riječ o donošenju odluka koje se tiču njihove budućnosti oni nisu uključeni. Da bi se to promijenilo, ona je u Davosu.

Sljedećih dana će vjerojatno malo spavati jer joj je raspored pun. Na pitanje što planira, odgovara: "Saditi ideje o tome kako podržati i osnažiti mlade ljude da preuzmu veću odgovornost. Mladi ljudi, ovdje i vani, zajedno mogu poslati snažnu poruku da je promjena moguća."

Preuzeti društvenu odgovornost!

U snagu mladih vjeruje i Akshay Saxena. On isto tako priželjkuje promjene: "Previše odluka koje pogađaju većinu donose male grupe ljudi." Indijac podržava mlade talente kroz svoju organizaciju Avanti Fellows. Fokus je na djeci iz siromašnih obitelji, koja imaju ograničen pristup obrazovanju. "Postoji toliko mnogo pametne djece, izvanrednih ljudi, čiji se talenti često uzaludno troše."

Akshay Saxena će na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu biti proglašen za „socijalnog poduzetnika godine" (Social Entrepreneur of the Year). "Da bi kapitalizam funkcionirao, oni koji imaju puno moraju dijeliti svoje bogatstvo. To je njihova društvena odgovornost," kaže on.

Uz pomoć njegove organizacije Avanti Fellows oko 70.000 mladih Indijaca pohađa online tečajeve iz matematike, tehnologije i drugih znanstvenih grana. Drugi dobivaju ciljanu podršku kroz razne programe ove organizacije.

Akshay Saxena s ponosom priča o polaznicima koji su, nakon podrške, diplomirali na prestižnom MIT-u u SAD-u. "Moj pristup je usmjeren na rezultate," kaže on i dodaje: "Probleme bi trebali rješavati oni koji su njima najviše pogođeni. U tome sigurno ima istine."