Prihode od prodaje Answear usmjerava za pomoć Ukrajini

Vodeća europska internetska platforma za kupovinu odjeće Answear lansirala je limitiranu kolekciju odjeće pod nazivom „No Shame. No Fear.". Iako je nova kolekcija odjeće brenda answear.LAB prvotno imala u fokusu borbu za promjenu uloge žene u društvu, potaknuti tragičnim događajima u Ukrajini posljednjih dana, Answear je ovom kampanjom odlučio poslati poruku podrške i odati priznanje snazi žena i svih ljudi u Ukrajini koji se zajedno bore za bolju budućnost. Iz Answeara su odlučili da će sav prihod od prodaje kolekcije „No Shame. No Fear." usmjeriti akciji Crvenog križa pod sloganom #helpforUkraine, te su im, uz to, donirali dodatnih 330.000,00 kuna.

Kao zaštitno lice answear.LAB kampanje „No Shame. No Fear." izabrana je Sasha Sidorenko, ukrajinska profesionalna boksačica. Sidorenko je 2020. uvrštena na WBA ljestvicu TOP 10 najboljih boksačica svijeta. Europska je prvakinja u boksu, sedam puta bila je ukrajinska prvakinja u toj disciplini, pobijedila je na Svjetskom kupu u kickboxingu i osnovala je boksački klub Sidorenko. Također, Sidorenko 5. ožujka brani šampionski pojas u boksačkom ringu, što će ovoga puta biti puno više od još jednog boksačkog okršaja. Boksom se bavi od svoje dvanaeste godine, a privatno je posvećena svojoj obitelji, puna ljubavi i brige za svoju djecu, koja je inspirirajućom snagom ženskog duha i hrabrosti prevladala teškoće u svom životu. Njena priča borbe, tvrdoglavosti, izdržljivosti i, najvažnije, nade, u konačnici je inspirirala Answearov tim da razmišlja i djeluje globalno.

Answear je odlučio prihode od prodaje limitirane kolekcije „No Shame. No Fear." usmjeriti akciji Crvenog križa pod sloganom #helpforUkraine. Iz Answeara poručuju da su potrebe ukrajinskih građana velike, stoga su odlučili donirati 330.000,00 kuna akciji Crvenog križa. Uz to, pozvali su kupce na svih devet tržišta na kojima uz Ukrajinu djeluju - Hrvatskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Cipru - da podrže njihovu donaciju kupnjom proizvoda iz kolekcije „No Shame. No Fear.".

„Potaknuti nemilim događajima na području Ukrajine, odmah smo osmislili način na koji se možemo angažirati i pokazati da smo solidarni s ukrajinskim narodom i ljudima bliskima Answearu. Suosjećamo sa svima koju su pogođeni trenutnim događajima u Ukrajini, zbog čega smo odlučili djelovati i pokazati podršku. Sav prihod od prodaje kolekcije usmjeravamo akciji Crvenog križa za pomoć ljudima u Ukrajini. Sredstva prikupljena u akciji #helpforUkraine namijenjena su za kupnju hrane i zavoja. Pozivamo sve korisnike Answeara u Hrvatskoj da se priključe humanitarnoj gesti kroz „No Shame. No Fear." kolekciju, kako bismo mogli donirati što više sredstava", poručila je Sandra Gašparić, country manager Answeara za Hrvatsku.