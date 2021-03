Pričajmo o tvojoj seksualnosti!

Od samih se početaka trudimo (i nikad nećemo prestati) ženama diljem svijeta donositi zadovoljstvo i orgazam, te ih uvijek potičemo da izraze svoju seksualnost.

Iako nije lako voditi kvalitetne razgovore o toj temi, moramo priznati da unatoč svemu što nam je 2020. donijela, seksualno zadovoljstvo je nešto što nam je pružalo užitak i u teškim vremenima.

Da, i ŽENAMA!

To je ono što nas treba motivirati za dalje i poslati ženama jasnu poruku da se ne srame i ne osjećaju kao da ne smiju uživati. Riječi danas jednostavno moraju biti snažnije, a razgovori o ženskoj seksualnosti normalna i uobičajena stvar.

Razgovorom do destigmatizacije

Sjećate li se kad ste zadnji puta iskreno i otvoreno razgovarali o zadovoljstvu, iskustvima i seksualnosti? Ne baš, zar ne? Svaka čast izuzecima, no ovakvi razgovori nisu česti - kakav god ton razgovora bio. Ali zašto je to tako? Možda neke žene misle da je zabranjeno javno spominjati takve teme i da to trebaju zadržati za sebe. Možda misle da se tu nema o čemu razgovarati? Možda se srame?

Bez obzira na razlog, problem je u tome što društvo "odgaja" žene da razmišljaju na takav način. Naučene su da se osjećaju posramljeno zbog svoje seksualnosti i prije nego što postanu seksualno aktivne. Nametnuto im je mišljenje da je krivo imati seksualni nagon, fantazije i užitak.

Žene se uči da budu inferiorni spol i da se srame svakog dijela svoje seksualnosti.

Vrijeme je da tome stanemo na kraj jer je nedopustivo! Seksualnost je bitan dio svake žene i nitko ju nema pravo stigmatizirati na bilo koji način.

Želimo pomoći i normalizirati razgovore o seksu - koja god tema bila. Ovo je jedan od naših važnijih ciljeva za koje se borimo - pomoći maknuti stigmu koja je nepravedno stavljena na žensku seksualnost i svaki njezin dio.

A pokretanjem razgovora, shvatit ćete da niste same, a to je prvi korak svake promjene. Pokrenite se i nemoj se bojati reći ono što mislite i osjećate!

Masturbacija

Žene uvijek osjećaju kao da moraju skrivati da uživaju u masturbaciji i orgazmima, a mi s druge strane, uvijek potičemo žene da slave svoju ženstvenost u svim oblicima. Uživajte i izrazite svoju seksualnost, uživajte u njoj bez imalo srama.

Svaka žena ima pravo otkriti sve čari masturbacije. Istražujte, učite i otkrijte što vam najviše odgovara. Pitajte se što za vas znači užitak. Što volite? Što biste željeli probati? Ne postoji ništa što vas može spriječiti u tome da same postignete fantastičan orgazam. A jednom kada otkrijete sve što orgazam pruža i počnete shvaćati što smo vam objašnjavali, to će postati dio vaše intimne svakodnevice.

A sposobnost da preuzmete kontrolu nad svojim orgazmom, je na neki način, kao da imate kontrolu nad svojim tijelom.

Istražujte, isprobajte malo žešće ako vas privlači, ili ako želite nešto nježnije i sporije preporučujemo da na svoje putovanje povedete SILU - pokazat će vam čari orgazma koje niste ni znali da postoje. Kako vam to zvuči?

Zapravo, zašto ne istražite različite vrste orgazma? Krajnje je vrijeme da otkrijete sve tajne masturbacije i to odmah!

Posjetite LELO stranicu od 8. ožujka do 10. ožujka jer mi znamo kako vas zadovoljiti. Sretan vam Svjetski dan žena!