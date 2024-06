Na najprestižnijem festivalu posvećenom komunikacijskoj industriji, kampanja „Priča koja vrijedi svakog slova" za klijenta Marodi, pod vodstvom agencije Bruketa&Žinić&Grey i uz sudjelovanje Komunikacijskog laboratorija nagrađena je nagradom Cannes Lions.

U okviru kampanje, ručno je napravljena zbirka od pet knjiga, a svaka knjiga sadrži točan broj slova za stihove jedne Međimurske popevke u obliku abecedne tjestenine za juhu.

"U ovoj kampanji nije riječ samo o tjestenini, niti o pjevanju tradicijskih pjesama. Ovo je kampanja koja govori o pripadanju i ljubavi: ljubavi prema svojoj obitelji, prijateljima i onom malom dijelu svijeta koji smatrate svojim.", naglasio je Nikola Žinić, voditelj kampanje ispred agencije Bruketa&Žinić&Grey te dodao: „Iza ove jednostavne, a genijalne kampanje stoji veliki tim. Držeći u ruci malu kutiju s točnim brojem slova jedne popevke osjećate pažnju koju smo joj pridali i tako materijalizirali krhkost baštine koja nam lako može izmaći ako ne brinemo o njoj."

Festival Cannes Lions održava se od 1954. godine, osvajanje nagrade na ovom festivalu smatra se vrhuncem priznanja u komunikacijskoj industriji. Naglasak je na radovima koji imaju značajan utjecaj na društvo, kulturu i ekonomiju. Tjestenina iz Nedelišća ovom nagradom postala je inspiracija svim malim brendovima da je svjetski uspjeh moguć uz strast i predanost.

Antun Marodi, ispred tvrtke Marodi izjavio je: „Želja nam je bila dati doprinos lokalnoj zajednici i to smo uspjeli proglašenjem Dana međimurske popevke. Kampanju smo pokrenuli s mišlju da tradiciju možemo najbolje čuvati kada ju prenosimo i živimo. Nagrada iz Cannesa značajno je priznanje kampanji, našem radu i svakako nas posebno veseli. Najveća zahvala našim zaposlenicima, ali i svim partnerima na projektu, posebno Zajednici hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije (HKUUMŽ) i Međimurskoj županiji."

Na inicijativu lokalnog proizvođača tjestenine Marodi, pod kampanjom „Priča koja vrijedi svakog slova", i Zajednice hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije (HKUUMŽ), 28. studeni proglašen je Danom međimurske popevke. Upravo tog datuma 2018. godine međimurska popevka uvrštena je na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

CREDENTIALS

MARODI: Brand Manager: Antun Marodi, General Director: Stjepan Marodi

B&Ž&G: Chief Creative Director: Nikola Žinić, Creative Director: Ivo Payer, Art Director: Andrea Knapić, Account Director: Roberta Kranjec, Account Manager: Karla Jurič, Head of Pre-Press/DTP: Radovan Radičević, Head of Video Production: Anja Pečovnik, Video Animator: Tvrtko Karačić, Copywriter: Lara Žučko, Designer: Toni Buršić, Head of Social Media: Tatjana Komljenović, Senior Social Media Manager: Dunja Vuletić, Account Manager: Petra Peršić Blažičko

Komunikacijski laboratorij: General Manager: Manuela Šola, PR Senior: Kristina Gotovac, PR Assistant: Magdalena Hegedić

Partners: Illustrator: Manuel Šumberac, Photographer: Domagoj Kunić, Press and Production: Sonja Šućur (Cerovski), DOP and Videoproduction: Sandro Sklepić