Previše vježbanja obično je - štetno

Udruženje potiče na redovito vježbanje, no u smjernicama objavljenima u časopisu Circulation upozorava na opasnosti ekstremnih sportova koji testiraju izdržljivost i na pokušaje osoba koje žive sjedilačkim životom da se prebrzo vrate u formu.

"Na mnogo je načina vježbanje poput lijekova", kaže autor smjernica Barry A. Franklin, ravnatelj preventivne kardiologije i kardijalne rehabilitacije u Beaumont Healthu u Michiganu. "Poput lijekova i vježbanje prate indikacije i kontraindikacije. A moguće je i predoziranje kao i premala doza".

U većini slučajeva kod Amerikanaca se uočava premala doza, dodaje Franklin, no postoje i problemi s predoziranjem.

Sve se više ljudi bavi ekstremnim sportovima

Studije kojima su obuhvaćeni sportaši koji se bave aktivnostima koje dovedu do ruba njihovu izdržljivost pokazuju da takvo vježbanje može ostaviti ožiljke na srčanom mišiću, izazvati poremećaje ritma srca i rezultirati nakupljenjem koronarnog kalcija što može pridonijeti aterosklerozi, kaže Franklin.

"Sve se više ljudi bavi ekstremnim sportovima zbog toga što misle da je, ako je malo vježbanja dobro, više još bolje", kaže on. "No to ne mora biti nužno tako".

Rizicima oštećenja srca nisu izloženi samo oni koji vježbaju do granice izdržjlivosti.

"Najveći je rizik za ljude koji su godinama neaktivni poput onih koji su trčali prije 40 godina i to žele učiniti opet, trčeći po svojoj četvrti", kaže Franklin. "Glavna poruka svima koji su u srednjoj životnoj dobi ili stariji je da trebaju početi s hodanjem, a ne s trčanjem".