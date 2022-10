Preggers na AppGallery

Huawei je najavio najnoviju suradnju u svojoj trgovini aplikacija AppGallery, dostupnoj i na nedavno lansiranom Mate 50 Pro flagshipu. Poznata aplikacija Preggers, koju je razvila tvrtka Swedish Stroller AB, jedna je od najpopularnijih aplikacija uz koju budući roditelji mogu pratiti tijek trudnoće uz potpuno jedinstveno 3D iskustvo, kao i dobiti sve relevantne informacije i alate koje olakšavaju ovaj period. Aplikacija vodi korisnike, buduće roditelje, kroz cijelu trudnoću pa sve do prvih koraka bebe, prikazujući relevantne informacije za svaki tjedan razvoja djeteta. Sadržaj su razvili i potvrdili stručnjaci iz područja ginekologije, psihologije, kao i nutricionizma i fitnessa.

"Za nas u Preggersu važno je da su naše aplikacije dostupne svima, bez obzira gdje se korisnici nalaze u svijetu. Naša aplikacija za trudnoću izvrstan je alat i podrška svim budućim roditeljima, bilo da se nalaze u Aziji, Južnoj Americi, Europi ili Africi. S našim globalnim načinom razmišljanja i željom da pomognemo roditeljima širom svijeta, pridruživanje AppGalleryju prirodan je izbor," kaže Amanda Avsan, suosnivačica i direktorica marketinga u Strolleru.

U Preggers aplikaciji, veličina bebe je svaki tjedan ilustrirana različitim temama. Povezivanjem svog računa s računom partnera, prijatelja ili člana obitelji, korisnica može dijeliti svoje trudničko putovanje. Aplikacija također sadrži iscrpnu banku podataka s člancima, informacijama i savjetima povezanim sa svakim tjednom trudnoće.

Pomoću liste za provjeru unutar aplikacije, korisnici mogu označiti najvažnije zadatke ili potrebne stvari prije dolaska novog člana obitelji kao i iskoristiti razne promo ponude koje im se nude. Aplikacija je dostupna za preuzimanje i korištenje u besplatnoj ili premium verziji koja naravno, sadrži još više sadržaja, značajki te ekskluzivnih ponuda. Bez obzira na varijantu na koju se korisnik odluči, Preggers se neprestano ažurira novim sadržajem, novim značajkama i alatima.

"Preggers je sadržajem dobro pogođena aplikacija, i kao takva brzo je postala jedna od vodećih aplikacija za trudnoću u svijetu. Naravno, vrlo smo sretni što je dostupna našim korisnicima kroz AppGallery jer Stroller, tvrtka koja stoji iza Preggersa, ulaže znatna sredstva u rast i razvoj. Naša je ambicija imati platformu s važnim i atraktivnim informacijama koje potrošači u periodu trudnoće i prvih godina djeteta žele čitati. Na potrebama i željama naših korisnika počiva fokus prilikom širenja AppGallery ponude", napominje Xu Dong, direktor Huawei Consumer Business Group za Hrvatsku.

AppGallery je zabilježio nevjerojatan rast u proteklih 18 mjeseci, s tim da je broj aplikacija uključenih u platformu tijekom 2021. porastao za impresivnih 147% u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Kao platforma koju svakodnevno biraju milijuni potrošača, uživa povjerenje tisuća partnera diljem svijeta i sada ima više od 580 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika diljem svijeta - što je povećanje od 10% izvan Kine u posljednjih 12 mjeseci. AppGallery se može pohvaliti s preko 432 milijarde distribucija aplikacija na globalnoj razini tijekom 2021., što je 12% više u odnosu na 2020. Ostvarena je i bliska suradnja s više od 5,75 milijuna programera širom svijeta kako bi korisnicima pružili jedinstvene pogodnosti koje poboljšavaju njihovo iskustvo i čine korištenje AppGallery ugodnijim. Bez obzira koriste li iOS-a ili Androida, korisnici putem Huawei Phone Clone imaju opciju brzog prijenosa omiljenih aplikacija na Huawei nova 10 ili flagship Mate 50 Pro čiji početak prodaje očekujemo uskoro te ostale Huawei pametne telefone. Uz podršku za sve veći broj Quick Apps opcija, Phone Clone aplikacija omogućuje sinkronizaciju podataka s poslužiteljima u oblaku omogućujući im jednostavno sigurnosno kopiranje aplikacija i datoteka na drugim uređajima.

O Stroller AB

Osnovana 2017., Stroller je švedska programerska tvrtka čiji je cilj stvoriti najbolje aplikacije za roditelje i obitelj. Stvaranjem dostupnih i korisniku prilagođenih aplikacija, Stroller aplikacije olakšavaju roditeljstvo budućim i novim roditeljima. Svakog mjeseca, Stroller dopire do stotina tisuća roditelja širom svijeta putem svojih aplikacija i usluga. Do sada su Strollerove aplikacije preuzete u 203 zemlje, od čega su u 146 zemalja zauzele vrh trending ljestvica. Aplikacije programerskog studija Stroller AB uključuju naslove Preggers i Born This Day. Više informacija o aplikaciji je dostupno na web stranici i društvenim mrežama:

Huawei proizvodi i usluge

Uz model pametnog telefona, Huawei nova 10, koji je od nedavno dostupan na lokalnom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 4.099,00 HRK, Huawei će uskoro lokalno objaviti početak prodaje i flagship uređaja Mate 50 Pro, koji donosi mnoge inovacije. Mate serija je znana po svojim naprednim mogućnostima i izvanrednim performansama, a Mate 50 Pro donosi i novosti po pitanju fotografije s prvim fizički podesivim otvorom blende na čak 10 razina. Nakon regionalne premijere, očekuje se i lokalni početak prodaje Huawei FreeBuds SE slušalica kristalno čistog zvuka i ergonomskog dizajna koje su idealne za dugotrajno korištenje. Još jedan od noviteta koji očekujemo je pametni sat Huawei Watch GT 3 SE, fitness i zdravstveni asistent modernog dizajna i unaprjeđenih funkcija.