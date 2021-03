Predstavljena OnePlus 9 serija i prvi OnePlus sat

OnePlus je predstavio svoje najnaprednije flagship pametne telefone do sada sa OnePlus 9 serijom, uključujući vrhunsko iskustvo napredne kamere sa sustavom Hasselblad kamera za mobitele, zaslonima visoke brzine osvježavanja nove generacije i tehnologiji brzog bežičnog punjenja. Uz to, OnePlus je također predstavio svoj prvi sat za globalna tržišta, OnePlus Watch, koji nudi do dva tjedna trajanje baterije, višestruke značajke praćenja zdravlja i aktivnosti te elegantan i moderan dizajn.

Serija OnePlus 9 najveći je skok naprijed u kvaliteti kamere, postignut dugogodišnjim partnerstvom s legendarnim profesionalnim proizvođačem fotoaparata Hasselblad, čiji su fotoaparati ovjekovječili neka od najznačajnijih lica i događaja u modernoj povijesti - uključujući i prve čovjekove korake na mjesec. Novi vodeći sustav kamera OnePlus, Hasselblad kamera za mobitele, donosi višestruka dostignuća u fotografiranju pametnim telefonima, usredotočenim na novi standard tvrtke za prikaz prirodnih boja na pametnim telefonima - Natural Color Calibration with Hasselblad - i vrhunski hardver za poboljšanu kvalitetu slike. Serija OnePlus 9 također nudi snažne performanse s najnovijom mobilnom platformom Qualcomm SnapdragonTM 888, vrhunskim fluidnim Display 2.0 s DisplayMate A + ocjenom i industrijski izazovnim rješenjima za brzo bežično punjenje, Warp Charge 65T i Warp Charge 50.

OnePlus 9 PRO

Hasselblad kamera za mobitele na OnePlus 9 Pro kombinira vrhunski hardver s preciznom softverskom kalibracijom za novo poboljšano korisničko iskustvo. Zapanjujući zaslon QHD + od 120 Hz uključuje tehnologiju zaslona nove generacije za bolje performance kod igranja igrica i naravno trajanja baterije. Warp Charge 65T i Warp Charge 50 podižu bežično punjenje na novu razinu, smanjujući vrijeme provedeno uz punjenje uređaja. Pokrenuti najnovijom mobilnom platformom Qualcomm® SnapdragonTM 888, poboljšane performanse osiguravaju spremnost OnePlus 9 serije za rješavanje najzahtjevnijih zadataka s lakoćom. The OnePlus 9 Pro dolazi u tri boje inspirirane prirodom - Jutarnja izmaglica, Bor zelena i Svemirsko crna - te sa IP68 certifikatom zaštite protiv prašine i vode.

Hasselblad kamera za mobitele

Boja je zasigurno najvažniji čimbenik koji određuje kvalitetu mobilne fotografije. Pomoću Hasselbladove kamere za mobitel, OnePlus je prvi put težio Hasselbladovoj kultnoj izvedbi prirodnih boja na pametnom telefonu. Da bi postigli taj cilj, OnePlus i Hasselblad zajednički su kalibrirali senzore OnePlus 9 i 9 Pro, provodeći brojne laboratorijske testove koristeći Hasselbladove visoke standarde u prikazu prirodnih boja.

OnePlus 9 Pro ima četverostruku kameru. Glavna kamera od 48MP sa IMX789 senzorom, izrađena u suradnji sa Sony-em, I impresivnim otvorom blende od 1/1.4". Rezultat toga je izuzentna preciznost slikanja I snimanja. Druga kamera je 50MP širokokutna koja koristi 1/1.56" Sony IMX766 senzor koji osigurava poboljšanu kvalitetu slika sa manje šuma. Treća kamera je 8MP telefoto sa optičkom stablizacijom slike i 30x digitalnim zoomom. Uz nju stoji I monokromatska kamera koja pomaže dodatno u hvatanju detalja radi preciznijeg prikaza samih boja.

Novi način rada, Hasselblad Pro, nudi nevjerojatno precizne i prirodne boje koji su temelj za naknadno uređivanje. Omogućuje i neviđenu količinu kontrole za profesionalne fotografe kako bi jednostavno podesili svoje fotografije, uz mogućnost podešavanja ISO, fokusa, vremena ekspozicije, balansa bijele boje i još mnogo toga.

Qualcomm Snapdragon 888 mobilna platforma nudi značajnu uštedu energije, te omogućuje duže korištenje samo s jednim punjenjem.

5G povezivost omogućuje potpuno integrirani X60 5G Modem-RF sustav. Treća generacija globalnog 5G rješenja, X60 je prva svjetska 5nm bazna pojasna arhitektura koja pruža bržu 5G mobilnu brzinu s malim kašnjenjem. Također, X60 smanjuje potrošnju energije i grijanje, poboljšavajući performanse i vijek trajanja baterije kod OnePlus 9 Pro uređaja.

OnePlus 9

OnePlus 9 također nudi moćno korisničko iskustvo kao OnePlus 9 Pro, sa zaslonom od punih 120 Hz, mobilnom platformom Qualcomm SnapdragonTM 888, 5G povezivanjem nove generacije, Warp Charge 65T kao i moćnom Hasselblad kamerom za mobitel.

OnePlus Watch

OnePlus Watch najnovije je proširenje strateškog plana tvrtke za pružanje OnePlus iskustva većem broju korisnika širom svijeta s našim rastućim portfeljem najboljih proizvoda u klasi koji nude poboljšano korisničko iskustvo. Kao prvi globalni sat tvrtke, OnePlus Watch želi se integrirati u svakodnevni digitalni život korisnika OnePlusa, nudeći elegantan dizajn, bežične veze, pametno praćenje kondicije i nevjerojatno dugo trajanje baterije.

Maloprodajna cijena OnePlus 9 128GB uređaja u Hrvatskoj biti će 5.899,00kn dok će se za veću memoriju od 256G morati izdvojiti 6.699,00kn. Kada govorimo o pro verziji uređaja, OnePlus 9 Pro 128GB maloprodajna cijena će biti 7.299,00kn, dok će za veću memoriju od 256GB cijena biti 7.999,00kn.