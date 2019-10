Predstavljen program Zagreb Film Festivala

Na konferenciji za medije održanoj u Hrvatskom glazbenom zavodu predstavljen je program 17. Zagreb Film Festivala. Novo izdanje najveće zagrebačke avanture posvećene ljubiteljima filmske umjetnosti održavat će se tijekom rekordnih 11 dana, od četvrtka do nedjelje, 7. do 17. studenog u kinu Tuškanac, Dvorani KIC, Muzeju suvremene umjetnosti, Narodnom sveučilištu Dubrava, Kulturnom centru Travno, Hrvatskom glazbenom zavodu, F22 - Novoj akademijskoj sceni i HUB385. Festivalski natjecateljski program, popratne i ostale programe na konferenciji su predstavili direktor festivala Boris T. Matić, izvršni direktor Hrvoje Laurenta, producentica Lana Matić i direktor Sektora za marketing za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu Richard Brešković.

„Nalazimo se na početku još jedne, sedamnaeste po redu ZFF priče u koju ulazimo okupani jarkim bojama neona. Čini se da je prošlogodišnji vizual s papirnatim stolicama koje otpuhuje golemi ventilator bio proročanski, a ovogodišnji, neonski koji se naslanja na prepoznatljiv vizual kina Europa nostalgičan, jer su se ostvarile naše slutnje da ćemo nakon više od deset godina u najljepšoj i najvećoj zagrebačkoj kinodvorani završiti kao festival u egzilu. Trajemo čak tri dana dulje kako bismo u novim uvjetima publici uspjeli pokazati sve što smo u posljednjih godinu dana spremali, a to je oko stotinu filmova u dvanaest filmskih programa na osam lokacija u Zagrebu i u još dvadeset hrvatskih gradova. Zahvaljujući podršci kolega iz kina Tuškanac, u koji smo smjestili glavninu natjecateljskog programa i partnerima iz Dvorane KIC, MSU-a, NS Dubrave, KUC Travna, HUB385, F22 i Hrvatskog glazbenog zavoda možemo reći da nismo izbačeni iz sedla odnosno kino-stolica i da u novo festivalsko poglavlje ulazimo sa srcem na (pravom) mjestu", izjavio je Boris T. Matić.

Boris T. Matić osvrnuo se i na posebnosti selekcije natjecateljskog programa dugometražnog filma: „Posjećivali smo međunarodne festivale i osluškivali svjetski filmski puls te smo na kraju između velikog broja pregledanih filmova odabrali njih jedanaest za natjecateljski program. Svi oni koje zanima kako to izgleda kad se mladost, ludost i hrabrost spoje s filmskom umjetnošću pozivam da dođu na ovogodišnji ZFF i pogledaju vjerojatno najjaču selekciju dosad: prve i druge filmove autor/ica iz cijelog svijeta među kojima su čak četiri kandidata za Oscara - ruski, belgijski, kolumbijski i danski, dobitnik nagrade publike Sundancea, najbolji debitant kanskog Tjedna kritike, pobjednički film Sarajevo Film Festivala i drugi.

Američki redatelj Robert Eggers poznat je po hvaljenom prvijencu Vještica za koji je nagrađen na Sundanceu, a na ZFF-u gledamo njegov drugi film Svjetionik, hipnotizirajuću horor-fantaziju s Robertom Pattisonom i Willemom Dafoeom, koja je u Cannesu osvojila nagradu FIPRESCI. Minimalistička priča o dvojici svjetioničara na zabačenom otoku ima maksimalan učinak jeze koja gledatelje vodi u samo srce ludila. Za Zlatna kolica natječe se i Visoka djevojka, priča o Drugom svjetskom ratu ispripovijedana iz ženske perspektive. Drugi dugometražni film mladog Kantemira Balagova predstavlja Rusiju u ovogodišnjoj utrci za Oscara, a nagrađen je za režiju u kanskom programu Izvjestan pogled.

Nekoliko izuzetnih ostvarenja na ZFF stiže s potpisima latinoameričkih autora, a dva gledamo u glavnom programu. Prvi je kolumbijski kandidat za Oscara Monos, u režiji Alejandra Landesa. Napeti spoj ratnog filma i trilera nudi uznemirujuću i halucinatornu viziju kaosa rata, u kojemu glavnu riječ vode djeca, zbog čega ga kritičari uspoređuju s Apokalipsom danas i Gospodarom muha. Iz Latinske Amerike dolazi i César Díaz, redatelj filma Naše majke, belgijskog kandidata za Oscara, koji se bavi posljedicama građanskog rata u Gvatemali, a osvojio je nagradu za najboljeg debitanta na Tjednu kritike u Cannesu.

Regiju u glavnom programu zastupaju dvije autorice izrazito zanimljivih redateljskih potpisa. Negdje lijepo, nizozemsko-bosanskohercegovački film ceste o iskustvu povratka mlade emigrantice u rodnu BiH u režiji Ene Sendijarević već je osvojio Srce Sarajeva, a kritičari u njenom debitantskom filmu prepoznaju utjecaj Jima Jarmuscha. S Posebnom nagradom žirija u programu Cineasti del presente Festivala u Locarnu na ZFF stiže rumunjsko-srpski film Ivana Grozna Ivane Mladenović, britka autobiografska komedija o ženi na rubu živčanog sloma i svakodnevnim neurozama unutar male zajednice. Redateljica, prijatelji i obitelj u filmu glume sami sebe, a u jednoj od sporednih uloga briljira autoričina baka.

U glavnom programu gledamo i debitantski film australske autorice Shannon Murphy, koju kritičari dosta uspoređuju s Jane Campion. Mladost i ludost, smijeh i suze, ljubav i bol savršeno se nadupunjuju u Mliječnim zubima. Shannon trenutno režira treću sezonu nagrađivane HBO-ove serije Killing Eve, a ljubitelji TV serija mogli bi prepoznati ime redatelja crnohumorne drame Patrick. Tim Mielants jedan je od redatelja TV serije Peaky Blinders, a na ZFF-u gledamo njegov igrano-filmski debi čija je radnja smještena u nudistički kamp. Sjajnom i potpuno razgolićenom glumačkom ansamblu pridružio se novozelandski glumac Jemaine Clement (Orao protiv morskog psa, Kad padne mrak).

Dvije punokrvne drame na ZFF stižu iz Skandinavije. Kraljica srca danski je kandidat za Oscara, a premijerno je prikazan na Sundanceu gdje je osvojio Nagradu publike. Ova erotska drama u režiji May el-Toukhy o aferi uspješne odvjetnice i njezinog znatno mlađeg posinka, otvara cijeli niz moralnih i etičkih pitanja. Iz radionice producenata filmova Rubena Östlunda stiže norveško-švedska sociodrama Pazi na djecu Daga Johana Haugeruda koja kroz priču o nesreći s kobnim posljedicama u koju su bila uključena djeca političkih oponenata zadire u samo srce ideje tolerancije.

Filmovi koji uokviruju ovogodišnje festivalsko izdanje također se dotiču politike. Na otvorenju gledamo šarmantnu francusku dramediju Alice i gradonačelnik Nicolasa Parisera o nekoć ambicioznom gradonačelniku Lyona „koji se osjeća poput skupocjenog i moćnog automobila bez goriva" i njegovom odnosu s mladom filozofkinjom koja ima zadatak naoružati ga novim, progresivnim idejama. Festival zatvara politička satira Bosonogi car u režiji Jessice Woodworth i Petera Brosensa, koji se kao dvanaesti naslov prikazuje u glavnom programu izvan konkurencije. Nastavak komedije Kralj Belgijanaca (ZFF 2016.) s Udom Kierom i Geraldine Chaplin nosi hrvatski koprodukcijski potpis (Propeler Film) te je u potpunosti snimljen u Hrvatskoj.

Međunarodni natjecateljski program kratkometražnog filma uključuje 10 naslova među kojima Posljednja slika o ocu Stefana Đorđevića nagrađen Srcem Sarajeva u kategoriji kratkometražnog filma, novi film kanskog pobjednika, kineskog redatelja Qiua Yanga Odustajanje te Kraljevstvo tvoje Roberta Seana Dunna, čiji je kratki film Hvala bogu da smo Britanci nagrađen posebnim priznanjem na ZFF-u 2017. U Kockice, natjecateljski program domaćeg kratkog metra također je uvršteno 10 filmova. Među njima su autori(ce) čija su ostvarenja već prikazana ili nagrađena u ovom popularnom programu, poput Dubravke Turić (Tina), Judite Gamulin (Sedra), Tomislava Šobana (Krhko), Josipa Lukića (Južno voće), Jakova Nole (Kućica), Lovre Mrđena (The Stamp) i Filipa Mojzeša (Groblje slonova). Nova imena u Kockicama su Zoran Stojkovski (Valcer za 1. maj), Bojan Radanović (Slova), Rino Barbir (Druker) i Jasmina Beširević, čiji film Posljednja kino predstava, o neformalnom domaru i dobrom duhu kina Europa, Joži, prikazujemo izvan konkurencije."

Uz glavni program dugometražnog i kratkometražnog filma ZFF ima dva dodatna natjecateljska programa. Programe Ponovno s nama i PLUS predstavio je Hrvoje Laurenta: „Ponovno s nama jedan je od najprepoznatljivijih ZFF-ovih programa s obzirom da se u njemu prikazuju filmovi autora čiji rad ZFF kontinuirano prati kroz festivalski program ili kino distribuciju. Velika novost ovogodišnjeg izdanja je da će o najboljem filmu odlučivati - publika. Uz dugoočekivani Jojo Rabbit Taike Waititija, crnu komediju o Hitleru sa Scarlett Johansson nastalu u Disneyjevoj produkciji, gledamo islandski Milijeko Grímura Hákonarsona (Ovnovi, ZFF 2016.) koji kritika uspoređuje s kino uspješnicom Tri plakata izvan grada, O beskraju švedskog apsurdista Roya Anderssona, plesnu melodramu Ema čuvenog čileanskog redatelja Pabla Larraina (Jackie, Neruda) i brazilsku SF dramu Božanska ljubav u režiji Gabriela Mascara (Neonski bik, ZFF 2016.). Natjecateljski program PLUS pak odiše mladenačkim duhom jer filmove u njemu odabiru i nagrađuju zagrebački srednjoškolci. Za ovogodišnje izdanje odabrali su pet filmova: Nek bude svjetlost Marka Škopa (slovački kandidat za Oscara), Mlada ljubav finske autorice Selme Vilhunen (pobjednik programa Generacija 14plus Berlinskog filmskog festivala), nizozemski Druga šansa redatelja Willema Boscha, slovenski Ne zaboravi disati u režiji Martina Turka, te višestruko nagrađen pobjednički film Pulskog filmskog festivala Dnevnik Diane Budisavljević u režiji Dane Budisavljević."

Poznati su i članovi žirija 17. ZFF-a. O najboljim filmovima u natjecateljskom programu dugometražnog filma odlučivat će žiri u sastavu: redateljica Dana Budisavljević, redatelj Elmir Jukić i redateljica Ágnes Kocsis. Žiri međunarodnog kratkometražnog glavnog programa i programa Kockice čine: scenarist Stefan Bošković, direktorica Klasik TV-a Maja Jelisić Cooper te redatelj Mladen Stanić. Filmove iz programa Ponovno s nama ocjenjuje publika, a filmove iz programa PLUS ocjenjuje srednjoškolski žiri u sastavu: Maja Vuković, Lea Magzan, Lina Jelena Galijatović, Klara Mišković i Tina Grgić.

Direktor Zagreb Film Festivala, Boris T. Matić predstavio je i bogat ovogodišnji popratni program. „Uz stalne i popularne programe Velikih 5, Dani LUX filma, Moj prvi film i Bibijada, ove godine predstavljamo dva nova. Povijest egzila beskonačna je priča koja jedan od svojih vrhunaca doživljava upravo danas i u našem najbližem susjedstvu. Pod selektorskom palicom kritičarke Diane Nenadić, a povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, donosimo program Fragmenti egzila koji će na malom uzorku pokazati kako su na različite aspekte tog neiskorjenjivog fenomena reagirali neki od glasovitih europskih filmaša: Jerzy Skolimowski, Rainer Werner Fassbinder, Želimir Žilnik, Jean-Pierre Dardenne i Ulrich Seidl. Zanimljiv je i program Dva Berlina - Filmom preko zida, koji su povodom 30. obljetnice pada berlinskog zida pripremili Restart i Dokukino KIC u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien i ZFF-om.

Izbor filmova iz pet najvećih europskih kinematografija i ove godine gledamo u programu Velikih 5 koji ZFF ostvaruje u suradnji s mrežom kulturnih instituta Europske unije u Hrvatskoj (EUNIC). Očekuje nas otkačena romantična komedija Predivan život Nicolasa Bedosa s velikim francuskim zvijezdama Danielom Auteuilom i Guillaumeom Canetom, film o životu prvog mafijaškog pokajnika, ujedno talijanski kandidat za Oscara; Izdajnik u režiji veterana Marca Bellocchija; Lara, dugoiščekivani drugi film njemačkog redatelja Jana Olea Gerstera koji je u Karlovim Varima osvojio tri nagrade, britanski Samo ti, bolno iskren film o žudnji i intimnosti redateljice Harry Wootliff, te španjolski Ljeto u Madridu Jonása Truebe, atmosferična drama koju je nagradila kritika u Karlovim Varima. Moj prvi film: In Memoriam selektora Nenada Polimca ove godine predstavlja prve filmove velikih autor/ica koji/e su nedavno preminuli: Agnès Varde, Miloša Formana, Dušana Makavejeva, Georgea A. Romera i Nicholasa Roega, a u Danima LUX filma gledamo finaliste Nagrade LUX koju dodjeljuje Europski parlament za uspjeh u europskom filmu: Bog postoji, njeno ime je Petrunija makedonske redateljice Teone Strugar Mitevske te španjolsko-francuski triler o korumpiranom političaru Vlast u režiji Rodriga Sorogoyena. Tijekom Dana LUX filma finalisti se prikazuju u 28 država EU-a na 24 jezika. Ove godine Dani LUX filma održavaju se u nedjelju, 17. studenog u kinu Tuškanac. Bibijada, jedan od najdugovječnijih ZFF-ovih programa, koji će ove godine doživjeti svoje 13. izdanje, namijenjen je osnovnoškolskim filmoljupcima. Tema aktualne Bibijade - klimatske promjene - potaknuta je aktualnostima među djecom i mladima te globalnim pokretom mladih za klimu koji je pokrenula Šveđanka Greta Thunberg. Za još mlađu publiku (3+) koja se prvi put susreće s filmovima na velikom platnu, ponovno u goste s KinoKino Festivala stiže program kratkometražnih naslova Moj prvi odlazak u kino. Filmovi dječjeg programa prikazivat će se u Kinu Tuškanac, MSU-u, NS Dubravi i KUC Travnom."

Program INDUSTRIJE, ZFF-ove platforme za edukaciju i umrežavanje profesionalaca predstavila je producentica ZFF-a Lana Matić: „Program Industrija će tijekom osam dana i ove godine predstaviti niz predavanja, panela i radionica te pitching forum čak 7 studentskih projekata iz regije. Uz redovne programe, poput radionice Moja prva videoigra namijenjene djeci od 7 do 14 godina, a u suradnji s HUB385, i radionice Moj prvi scenarij u suradnji s DHFR-om, dotaknut ćemo se i umjetnosti izrade scenarija za televiziju, videoigara ali i teme filmske glazbe. Razvoj videoigara u stalnom je fokusu programa INDUSTRIJA pa ove godine kroz program Interaktvna Empatija u suradnji s Goethei-Institut Kroatien i Francuskim institutom u Hrvatskoj organiziramo tri masterclass predavanja međunarodnih gaming stručnjaka i panel diskusiju Je li moguće napraviti umjetničku hit igru?. Masterclass predavanja The Making of Trüberbrook bavit će se razvojem uspješne njemačke detektivsko-avanturističke sci-fi igre, dok će se na masterclassu Narativni dizajn za videoigre raspravljati o alatima koji su mladim dizajnerima igara potrebni za izradu uvjerljivih priča. Kako bismo domaćim profesionalcima pomogli da budu što uspješniji na međunarodnom tržištu, ove godine u suradnji s DKE - Uredom MEDIA Hrvatske i DKE - Uredom MEDIA Srbije u sklopu programa Industrija organizirali smo trodnevnu radionicu za profesionalce posvećenu pripremi televizijskih igranih serija. Radionicu će voditi Hayley McKenzie i Kay Stonham, stručnjakinje iz tvrtke Script Angel s dugogodišnjim iskustvom u razvoju filmskih i TV scenarija. Prijave su otvorene do 31. listopada pa pozivamo profesionalce da se prijave. Hayley McKenzie također će održati predavanje s fokusom na stvaranju izvanrednih televizijskih igranih serija i njihovu odnosu prema igranim filmovima. I ove godine će u sklopu Pitching foruma Industrije Mladost! u suradnji sa 7 regionalnih akademija dramske umjetnosti 14 studenata razvijati i pitchirati svoje projekte, a najbolji će osvojiti vrijedne nagrade naših partnera studija Vizije i Šesnić&Turković. Zainteresiranima će se predstaviti edukativna platforma razvoja scenarija i projekata MIDPOINT, a program završavamo događanjem Tko to tamo svira? kojim ćemo se u razgovoru s domaćim skladateljima filmske glazbe - Jurom Ferinom, Pavlom Miholjevićem, Alenom Sinkauzom, Nenadom Sinkauzom i Hrvojem Štefotićem dotaknuti iznimno zanimljive teme originalne glazbe kao elementa dramaturgije te njezine uloge u atmosferi filma i izgradnji likova. Za sve koji ne mogu posjećivati velike svjetske filmske manifestacije, u programu Festivali pod reflektorom festivalske velikane donosimo k nama, pa ćete moći pogledati dijelove programa Filmskog festivala u Locarnu, Festivala mediteranskog filma Split, Sarajevo Film Festivala, Venecijanskog filmskog festivala i Međunarodnog filmskog festivala u Sofiji. A tu je i jedan film iz naše mediteranske filmske mreže, Kina Mediteran."

Dugogodišnju uspješnu suradnju s generalnim pokroviteljem festivala, Hrvatskim Telekomom, komentirao je Richard Brešković, direktor Sektora za marketing za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu: „Zagreb Film Festival najveće je filmsko događanje u Zagrebu, od velikog je značaja za hrvatsku kinematografiju i hrvatsku kulturu općenito. Hrvatski Telekom je uz najveće hrvatske filmske festivale dugi niz godina, a uz Zagreb Film Festival je 8. godinu zaredom. Suradnja s filmskim festivalima nas posebno veseli jer svojim korisnicima, već tradicionalno, donosimo ekskluzivan filmski sadržaj u njihove domove putem MAXtv platforme. Osim u MAXtv videoteci kod kuće, MAXtv korisnici mogu uživati u ekskluzivnoj ponudi filmova sa ZFF-a i bilo gdje drugdje putem MAXtv To Go usluge što im omogućuje HT-ova nova IPTV platforma i najbolja mreža. Hrvatski Telekom stalno ulaže u razvoj usluga i najnovije tehnologije što podrazumijeva i ponudu premium sadržaja za korisnike. Jedinstvena ponuda vrhunskih filmskih ostvarenja temelji se na odličnoj suradnji ZFF-a i Hrvatskog Telekoma što MAXtv platformi daje drugačiji status u odnosu na konkurenciju, jer MAXtv korisnici odabrani filmski sadržaj mogu pogledati osim na Festivalu, još samo u MAXtv videoteci. Ipak, budući da za nekoliko dana Zagreb postaje filmskom mekom, pozivam vas da nam se pridružite i uživate u vrhunskim filmskim ostvarenjima na ovogodišnjem Zagreb Film Festivalu, a ekskluzivnu ponudu filmova sa ZFF-a pogledate u MAXtv videoteci u vlastitom domu ili gdje drugdje s obitelji ili prijateljima."

Hrvoje Laurenta osvrnuo se na rekordno širenje festivala izvan Zagreba: „Kao i dosad, dio programa i dobre zeefefovske atmosfere prenijet ćemo i van Zagreba - ali ove godine u najveći broj gradova dosad. U sklopu programa ZFF putuje tijekom studenog, dio programa bit će prikazan u 20 hrvatskih gradova: Bjelovaru, Dubrovniku, Ivancu, Koprivnici, Prelogu, Rijeci, Rovinju, Samoboru, Slatini, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Zadru, Sv. Ivan Zelini, Hvaru, Omišu, Bolu, Podgori i Imotskom.

Generalni pokrovitelj Festivala je Hrvatski Telekom, a financijski ga podržavaju Gradski ured za kulturu, Hrvatski audiovizualni centar i Kreativna Europa - potprogram MEDIA. Festival medijski pokrivaju Jutarnji list, Tportal, HRT, HRT3, Yammat FM i Gold FM. Novčane nagrade za najbolji film dugometražnog, kratkometražnog i programa PLUS osigurava Addiko banka, a nagradu za najbolji film programa Kockice osigurava Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Festival podržavaju Zagrebačka pivovara, Coca Cola, Mastercard, Auto Benussi, Hotel Park 45, FED i mnogi drugi.

Program Zagreb Film Festivala dostupan je na službenoj festivalskoj stranici (www.zff.hr). Ulaznice se nalaze u online prodaji na zff.kupiulaznicu.hr, a od 5. studenog moći će se kupiti i na blagajni ZFF-a ispred kina Tuškanac. Cijene ulaznica za projekcije kreću se između 20 i 30 kuna, a tijekom pretprodaje, 29.10. - 6.11., cijene ulaznica su 5 kuna niže.

Pogodnosti uz Mastercard kartice: za svaku kupljenu ulaznicu online ili Mastercard karticom, Zagreb Film Festival osigurava vam 10% popusta!