“Beskonačni nogomet” Corneliua Porumboiua u kinima

Beskonačni nogomet, dokumentarni film rumunjskog redatelja Corneliua Porumboiua, koji kritičar New Yorkera svrstava u vrhunce dokumentarizma, a magazin Sight and Sound naziva urnebesnim i srcedrapajućim, stiže u neovisna kina diljem Hrvatske. Krajem listopada prikazuje se u Pop-up kinu Samobor, od 1. do 3. studenog gledamo ga u zagrebačkom Dokukinu KIC, a tijekom studenog u riječkom Art-kinu, varaždinskom Kinu Gaj i drugdje. Distributer filma je Restart Label.

Gužva na nogometnom igralištu i posljedična nezgoda zauvijek je promijenila život i snove Laurențiua Ginghinăe, administrativnog službenika gradske vijećnice iz rumunjskog gradića Vasluija. Otkako se osamdesetih godina prošloga stoljeća zbog ozlijede morao oprostiti od nogometa, u potpunosti je posvećen revolucionariziranju najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Redatelj ga prati u stopu dok objašnjava zašto njegov nogomet s ograničenjem manevarskog prostora napadačke sekcije i obrane, ukidanjem ofsajda te oktagonalnim tlocrtom igrališta omogućava fluidniju igru, smanjuje broj ozljeda i u konačnici rezultira poboljšanom i rafiniranijom varijantom nogometa. Ako uspije ograničiti kretanje igrača, smatra Ginghină, lopta će se kretati više, što će rezultirati uzbudljivijom igrom jer "možeš biti najveća zvijezda, ali bez lopte si zvijezda reklama za šampon".

Duhovit, tužan i dirljiv, ovaj minimalistički dokumentarac, prikazan u sekciji Forum Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, vodi nas u svijet malog činovnika koji želi nadići vlastite granice. Nakon The Second Game, redatelj Porumboiu vraća se dokumentarcu i nogometu, a ako se njegov prvi film bavio našim odnosom s prošlošću, ovaj se bavi potencijalima za budućnost i onime što ostavljamo budućim naraštajima.

Corneliu Porumboiu jedan je od najznačajnijih pripadnika rumunjskog filmskog novog vala. Najpoznatiji je po svojim igranim filmovima - za crnu komediju 12:08 Istočno od Bukurešta 2006. godine proglašen je najboljim debitantom na filmskom festivalu u Cannesu, a tri godine kasnije s krimićem Policijski, pridjev nagrađen je u canneskoj sekciji Izvjestan pogled. Njegov najnoviji igrani film, krimi-drama Zviždači aktualni je rumunjski kandidat za Oscara.