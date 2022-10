Predstavljen program 20. ZFF-a

Na konferenciji za medije u kinu Urania predstavljen je program jubilarnog 20. Zagreb Film Festivala, koji se održava od 23. do 30. listopada na pet gradskih lokacija: u kinima Tuškanac, SC i Kinoteka te u MSU-u i Dokukinu KIC kao i na online platformama kinoeuropa.hr i croatian.film. Najveća zagrebačka filmska avantura okruglu obljetnicu obilježava uz bogat filmski program koji čini ukupno 115 filmova raspoređenih u četiri natjecateljska i sedam popratnih programa te Industriju, program posvećen edukaciji i umrežavanju profesionalaca. Festival su na konferenciji predstavili direktor ZFF-a Boris T. Matić, izvršni direktor Hrvoje Laurenta te producentice Lana Matić i Selma Mehadžić.

Kad smo u listopadu 2003. godine pokretali Zagreb Film Festival, nismo mogli ni sanjati u kakvu će nas lijepu avanturu to odvesti i da ćemo, unatoč brojnim izazovima kroz koje smo prolazili, sretni i ponosni dočekati ovu obljetnicu. Trenutaka za pamćenje u proteklih 20 godina bilo je bezbroj - prikazali smo preko 2000 filmova, bili domaćini nekoliko tisuća gostiju, uključujući i dobitnike Oscara, dansku kraljicu i većinu relevantnih filmaša iz regije, privukli smo više stotina tisuća gledatelja u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Počeli smo 2003. u Studentskom centru pa smo se 2009. preselili na druge lokacije u gradu, a više od 11 godina uspješno smo upravljali kinom Europa, o čemu je osim brojne i redovne publike svjedočila i nagrada Europa Cinemas za najbolji europski program 2016. godine. Unatoč tome kino Europu zatvorila je gradska vlast 2019. i ono još uvijek stoji zatvoreno, a Zagreb i dalje nema kino sa suvremenim nezavisnim filmskim programom. S druge strane, Festival dočekuje dvadeseto izdanje, a svojim djelovanjem čuva neraskidivu vezu sa svojom publikom i autorima za koje smo sve ove godine uvodili i osmišljavali nove programe, od nacionalnog programa Kockice, Velikih 5, programa za djecu i mlade, Ponovno s nama... Uveli smo i program Industrija, koji na radionicama i predavanjima okuplja nekoliko tisuća profesionalaca - nekima smo bili neizostavan partner na putu realizacije filmova. Suočavali smo se s raznim izazovima, ali smo i dalje tu i jedna stvar ostala je ista - i dalje se s jednakim žarom kao i na prvom izdanju veselimo što ćemo publici predstaviti najbolje i najzanimljivije od nezavisnog filma, i pritom se dobro družiti!, izjavio je Boris T. Matić.

GLAVNI PROGRA

U dugometražnu konkurenciju uvršteno je ukupno 11 filmova, a gotovo svi u Zagreb stižu s već osvojenom jednom ili nekoliko važnih nagrada. U utrci za Zlatna kolica 20. ZFF-a tako je ovogodišnji pobjednik Berlina, španjolski kandidat za Oscara i prvi film na katalonskom jeziku koji je osvojio Zlatnog medvjeda, Alcarràs redateljice Carle Simón. Ruralna drama o obitelji uzgajivača bresaka koja pod pritiskom kapitala upada u razdor oda je bliskosti koju pruža život u maloj zajednici i tradicijama koje polako nestaju. Ukrajinsko-turski film Klondike, u režiji Maryne Er Gorbach, ovjenčan je nagradama za režiju festivala Sundance i Sarajevo Film Festivala te nagradom Ekumenskog žirija u Berlinu. Junaci su trudna žena i njen muž, koji u osvit rata odbijaju napustiti svoj dom na rusko-ukrajinskoj granici. Pakistanski kandidat za Oscara, gorko-slatka drama o potisnutoj žudnji Joyland Saima Sadiqa dobitnik je Queer palme i nagrade žirija programa Izvjestan pogled, i to kao prvi pakistanski film ikad prikazan na Festivalu u Cannesu. Pobjednički film canneske sekcije Izvjestan pogled, francuski Najgori (The Worst Ones) u režiji Lise Akoka i Romane Gueret prati redatelja koji u predgrađu Pariza traži mlade protagoniste za snimanje drame o problematičnim tinejdžerima. Dirljiva i nijansirana dokufikcija propituje etiku filmskog stvaralaštva i gledatelje podsjeća da svaka priča ima svoju pozadinu.

Maglovita stvarnost adolescencije i problemi odrastanja u fokusu su nekoliko ostvarenja iz ovogodišnjeg programa. Sanjam električne snove (I Have Electric Dreams) senzualan je prvijenac kostarikanske autorice Valentine Maurel o turbulentnom odnosu tinejdžerice, koja otkriva svoju seksualnost, i njezina oca, koji ponovno prolazi kroz adolescenciju. Belgijski redatelj Lukas Dhont zapažen je već po prvijencu The Girl (Cannes, 2018. - Camera d'Or), a ove godine na ZFF-u gledamo njegov drugi film, Blizu (Close, Cannes, 2022. - Grand Prix). Kroz priču o bliskom prijateljstvu dvojice 13-godišnjaka film se na bolno iskren način bavi temama intimnosti, muškosti, straha i odgovornosti. Tiha djevojka (The Quiet Girl) irskog autora Colma Bairéada očaravajuća je i delikatno režirana klasična drama o povučenoj i zanemarivanoj djevojčici koja dolazi na skrb daljnjim rođacima, uz čiju ljubav i pažnju iznenada procvjeta.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja rekordan je broj hrvatskih naslova u dugometražnoj konkurenciji, koji u Zagreb također stižu s prestižnih europskih festivala. Na 20. ZFF-u prikazat će se četiri prvijenca generacije redatelja/ica čiji su filmovi prikazivani u programu Kockice pa će tako jubilarni ZFF proteći u znaku susreta s autorima uz koje je Festival na neki način odrastao. Jedan je od njih Juraj Lerotić, koji je za svoj kratki film Onda vidim Tanju nagrađen Zlatnim kolicima 2010. Njegov dugometražni prvijenac Sigurno mjesto, intimna drama iznimnog psihološkog naboja utemeljena na osobnoj priči redatelja, nagrađen je u Locarnu i Sarajevu te je aktualni hrvatski kandidat za nagradu Oscar. Tragovi, drama s Marijom Škaričić u režiji Zlatnim lavom ovjenčane redateljice Dubravke Turić (Belladonna, Venecija, 2015) u Zagreb stiže neposredno nakon svjetske premijere na Festivalu u Varšavi, a Garbura Josipa Žuvana, priča o prijateljstvu dvojice nerazdvojnih dječaka, s Filmskog festivala u San Sebastiánu. Film Garbura razvijan je na ZFF-ovoj radionici Moj prvi scenarij, kao i Stric, triler s elementima apsurdnog humora i groteske nagrađen posebnim priznanjem u Karlovym Varyma. Režiju Strica potpisuju David Kapac i Andrija Mardešić, a uloge u filmu tumače Miki Manojlović, Ivana Roščić, Goran Bogdan i Roko Sikavica.

Izvan konkurencije u Glavnom programu bit će premijerno u Hrvatskoj prikazan najnoviji film Rubena Östlunda Trokut tuge, moćna satira na račun dokonih bogataša koja je slavnom Šveđaninu ove godine u Cannesu osigurala drugu Zlatnu palmu. U popratnom programu LUX, ostvarenom u suradnji s Europskim parlamentom, prikazuje se njegov hvaljeni dugometražni prvijenac o vršnjačkom nasilju Igra (Play), koji je 2011. bio jedan od tri finalista za tu nagradu.

U natjecateljski program hrvatskog kratkog metra Kockice uvršteno je deset filmova: Nije zima za komarce Josipa Lukića i Klare Šovagović, Nije pristojno plesat po grobu Ane Šiškov, Zof Rine Barbira, Badnjak Jakova Nole, Moj Nikola Martine Marasović, Muškići Andrije Tomića, Boca de ferro Mateja Matijevića, Fender Bojana Radanovića, Kratka priča o Trogiru Ante Storića te Aj čujemo se grupe autora okupljenih pod kapom Blank_filmskog inkubatora. Isti broj naslova uvršten je u međunarodnu kratkometražnu konkurenciju. To su slovensko-talijansko-mađarski I tako je završilo ljeto Matjaža Ivanišina, portugalski Ono što ostaje Daniela Soaresa, grčki Na Kserksovom tronu Evi Kalogiropoulou, indonezijsko-francuski Makasar je grad za nogometne navijače Khozy Rizal, kineski Žubor vode autorice Story Chen, turski Vlaga Turana Hastea, švedski Berači bobica Agnes Skonare Karlsson, švicarski Prijestup Jonasa Ulricha, ukrajinski Torta od pelena Anastasije Babenko i armenski Stoj na rukama Ovsanne Shekoyan.

Poznati su i članovi žirija 20. Zagreb Film Festivala. U žiriju su dugometražne konkurencije Annabella Nezri, osnivačica belgijske produkcijske kuće Kwassa Films (Čovjek koji je prodao svoju kožu, ZFF 2021), Nicoletta Romeo, filmska kustosica i umjetnička direktorica Filmskog festivala u Trstu, te Zlatko Burić, hrvatski filmski i kazališni glumac s danskom adresom, kojeg je proslavila uloga narkobosa Mila u trilogiji Diler i čije recentno glumačko ostvarenje u filmu Trokut tuge gledamo na ZFF-u. O pobjedniku kratkometražnog programa odlučit će pobjednica lanjske međunarodne kratkometražne konkurencije Marija Apčevska (Sjeverni pol), filmski redatelj Karlo Vorih, lanjski dobitnik Zlatnih kolica za najbolji film u programu Kockice (Jesen našeg ljeta), te filmski redatelj i producent Stefan Ivančić, čiji producentski potpis stoji na pobjedničkom naslovu 16. ZFF-a, filmu Teret Ognjena Glavonića.

POPRATNI PROGRAMI

Niz intrigantnih svjetskih ostvarenja donose i brojni popratni programi 20. ZFF-a: Ponovno s nama, Velikih 5, Mreža festivala Jadranske regije, PLUS, KinoKino, LUX te Najbolji dokumentarci ZFF-a. Ponovno s nama program je filmova autor(ic)a koje je publika ZFF-a upoznala kroz Glavni program ili godišnju filmsku distribuciju. Iranski redatelj Ali Asgari, čiji je prvijenac Nestanak prikazan u glavnom programu 15. ZFF-a, predstavljen je s filmom Do sutra (Until Tomorrow), napetom dramom o mladoj Iranki koja od obitelji i svijeta krije dijete začeto izvan braka. Za svoj cjelovečernji prvijenac Gori vatra sarajevski redatelj Pjer Žalica ovjenčan je posebnim priznanjem žirija (2003), a na ZFF se vraća crnohumornom dramom Praznik rada, koja je zatvorila ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Bog postoji, njeno ime je Petrunija Teone Strugar Mitevske prikazan je na ZFF-u 2019, a iste je godine osvojio nagradu europske publike LUX. Njezin novi film Najsretniji čovjek na svijetu, priča o spoju naslijepo koji spaja žrtvu i agresora, premijerno je prikazan u sekciji Horizonti Venecijanskog festivala.

U sklopu Posebnih projekcija prikazat će se Jahači Dominika Menceja, film ceste nastao u hrvatskoj koprodukciji koji nazivaju slovenskom verzijom Golih u sedlu, Korzet austrijske redateljice Marie Kreutzer, biografija koja legendarnu caricu Sissi prikazuje u posve novom svjetlu, te Love life, melodrama o ljubavi i gubitku japanskog autora Kōjija Fukade.

Predstavnici pet najvećih europskih kinematografija - Italije, Francuske, Njemačke, Španjolske i Velike Britanije - tradicionalno su obuhvaćeni popratnim programom Velikih 5. On ove godine uključuje dva zapažena debitantska ostvarenja: obiteljsku dramu Uspavanka (Lullaby) u režiji Alaude Ruiz de Azúa, koju je Pedro Almodóvar nazvao najboljim prvijencem u španjolskoj kinematografiji posljednjih godina, te hvaljenu britansku dramu Poslije sunca (Aftersun) redateljice Charlotte Wells s Paulom Mescalom (Normal People, BAFTA za najbolju mušku ulogu). Francusku predstavlja obiteljska drama i šarmantna filmska posveta Parizu osamdesetih Noćni putnici (Passengers of the Night) s Charlotte Gainsbourg, a Njemačku satirična distopija u režiji Natalije Sinelnikove Kao da smo mrtvi (We Might As Well Be Dead), koja podsjeća na to koliko lako ljudi u dehumanizirajućim uvjetima postaju žrtvama paranoje. Talijanski film Osam planina (Eight Mountains) Felixa van Groeningena (Alabama Monroe) i Charlotte Vandermeersch, koji uspoređuju s Planinom Brokeback, vizualno je očaravajuća saga o snažnom prijateljstvu dvojice muškaraca koje životne okolnosti razdvajaju, snimana u idiličnim krajolicima talijanskih Alpa.

Izbor filmova za djecu i mlade predstavljaju programi KinoKino i PLUS. KinoKino od sljedeće godine postaje cjelogodišnji filmski program, a ZFF-u će kao krunu tih programa donositi presjek godišnje igrane produkcije za djecu. PLUS donosi online projekcije filmova namijenjenih mladima.

Drugu godinu zaredom svoje mjesto među natjecateljskim programima ZFF-a ima program Mreže festivala Jadranske regije, regionalnog filmskog festivala nastalog udruživanjem Sarajevo Film Festivala, Festivala autorskog filma, Filmskog festivala Herceg Novi, Ljubljanskog filmskog festivala LIFFE i Zagreb Film Festivala. Festivali pod reflektorom, jedini filmski program u sklopu Industrije, okuplja gotovo 50 recentnih dugometražnih i kratkometražnih naslova što su ih za ZFF odabrali programski direktori i selektori nekolicine europskih filmskih festivala: od Sarajevo Film Festivala, Festivala mediteranskog filma Split i Međunarodnog filmskog festivala u Ljubljani, pa do Filmskog festivala u Locarnu i Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Vienna Shorts.

INDUSTRIJA

Brojna predavanja, radionice, panel-diskusije, okrugli stolovi te pitching forumi namijenjeni publici svih uzrasta, interesa i razine stručnog znanja i ove godine čine dio bogatog programa Industrije, ZFF-ove platforme za edukaciju i umrežavanje filmskih profesionalaca. Niz zanimljivih predavanja otvorenih za javnost predvode masterclass Cristiana Travagliolija, nagradom Europske filmske akademije ovjenčanog montažera koji stoji iza remek-djela Paola Sorrentina, koji ZFF organizira u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu, te masterclass hrvatskog glumca s danskom adresom i člana žirija 20. ZFF-a Zlatka Burića ostvaren u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Danske.

Talijanski stručnjaci Alessandro Gropplero i Christine Pelekani održat će predavanje Osloni se na marketing, o izazovima filmskog marketinga u digitalnom dobu, ostvareno u suradnji s radionicom RE-ACT, programom First Cut+ i HAVC-om. U suradnji s Austrijskim kulturnim forumom i Akademijom dramske umjetnosti sirijski multimedijski umjetnik u izbjeglištvu Jack Gutmann održat će predavanje o nastanku videoigre Path Out, o bijegu iz Sirije usred razornog građanskog rata.

Uz poznate radionice Moj prvi scenarij, Industrija Mladost!, Moja prva videoigra i 54+, program Industrije obogatit će radionica izrade filmskih trailera pod vodstvom iskusnih montažera Vladimira Gojuna i Tomislava Pavlica, ostvarena u suradnji s Društvom hrvatskih filmskih montažera i zagrebačkom Akademijom dramske umjetnosti.

U okviru Industrije održat će se i dva posebna događanja. DAN DKE - UREDA MEDIA: UPOZNAJ SVOJEG SUSJEDA! - naše (ne)organske suradnje! u zajedničkoj organizaciji DKE - Ureda MEDIA iz Bugarske, Grčke, Hrvatske i Srbije i ZFF-a. Naglasak je događanja na prekograničnoj suradnji, i to u kontekstu klastera za sadržaj novog programskog razdoblja Kreativna MEDIA 2021. - 2027. U suradnji s Torino Film Lab & Green Film Lab (Italija) i Programom usavršavanja na temu upravljanja održivošću International Screen Institute (Austrija), DKE - Uredi Bugarske, Grčke, Hrvatske i Srbije predstavit će ekološki održive prakse u filmskoj produkciji i podučiti filmske profesionalce kako primijeniti zeleni protokol u pogledu uštede energije, transporta, smještaja, cateringa, dekoracije seta, gospodarenja otpadom, recikliranja i komunikacije. Oba događanja moderirat će voditeljica DKE - Ureda MEDIA Hrvatske Martina Petrović.

ZELENE PRAKSE I POPRATNA DOGAĐANJA

U skladu s neslužbenim sloganom "Recikliramo sve osim filmova!" i nastojanjima da postane zeleniji festival ZFF je ograničio upotrebu papira i plastike, programske knjižice otisnute su na recikliranom papiru, a gledatelje se potiče na reciklažu i korištenje ZFF mobilne aplikacije. Uz već spomenutu suradnju s Torino Film Lab & Green Film Lab nastavlja se i partnerstvo sa socijalnom zadrugom Humana Nova, i to u segmentu održive i ekološki prihvatljive proizvodnje festivalskog mercha. Kako bi kroz iduća izdanja još bolje provodio zelene prakse, ZFF se pridružio inicijativi Green Charter For Film Festivals te će pomoću njihove platforme bilježiti potrošnje nastale u pripremama i tijekom ovogodišnjeg festivala.

Dio filmskog programa i nekoliko događanja ZFF je posvetio obilježavanju svog porculanskog jubileja. Program Najbolji dokumentarci ZFF-a, koji se prikazuje u Dokukinu KIC, vratit će nas u vrijeme kad su dokumentarni filmovi konkurirali za nagradu Zlatna kolica. Na izložbi ZFF-ovih plakata u Medijateci posjetitelji će moći zaploviti kroz posljednja dva festivalska desetljeća, a svi zainteresirani moći će nazdraviti nadolazećem izdanju već 12. listopada na predfestivalskom tulumu u Pločniku.

Djelić sjajne zeefefovske atmosfere i ove će se godine preliti izvan granica glavnoga grada. Paralelno sa zagrebačkom publikom, u odabranim filmovima iz programa ZFF putuje uživat će publika u Dubrovniku, Korčuli, Novoj Gradiški, Opatiji, Puli, Rijeci, Rovinju, Slatini, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Zaboku, Zadru i drugdje. Poslastice iz ZFF-ova putnog kovčežića jesu: Alcarràs iz dugometražne konkurencije, Praznik rada iz programa Ponovno s nama, Noćni putnici iz Velikih 5 te Kapetanica Nova iz KinoKina.

KORISNE INFORMACIJE

Glavni natjecateljski program prikazuje se u jutarnjim i večernjim terminima u kinu Tuškanac, a filmovi iz popratnih programa u kinu Kinoteka, MSU-u i Dokukinu KIC. Cijene ulaznica su od 20 kuna (za jutarnje projekcije dugometražnih naslova) do 30 kuna za večernje projekcije i projekcije filmova iz programa Ponovno s nama, Velikih 5 i Mreža festivala Jadranske regije. Pretprodaja ulaznica počinje 10. listopada putem interneta na kupiulaznicu.zff.hr, a na istoj web adresi ulaznice će biti dostupne u redovitoj prodaji. Tijekom pretprodaje, od 10. do 22. listopada, cijene ulaznica su 5 kuna povoljnije. Prodaja ulaznica na lokacijama počinje 22. listopada na festivalskoj blagajni ispred kina Tuškanac. Kompletan filmski program i raspored potražite na službenim stranicama www.zff.hr.

Zagreb Film Festival financijski podržavaju Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Hrvatski audiovizualni centar, Kreativna Europa - potprogram MEDIA i Turistička zajednica grada Zagreba. Glavni sponzor festivala je INA.