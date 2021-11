Predstavljen bogat program 19. Zagreb Film Festivala

Predstavljen je program 19. Zagreb Film Festivala koji će se održati od 14. do 21. studenoga u Kinu SC, kinu Tuškanac, Teatru &TD, Uraniji i HUB-u 385, kao i na online platformama kinoeuropa.hr i croatian.film. Čak 134 filmska naslova raspodijeljeno je u pet natjecateljskih (Glavni program dugometražnog filma, međunarodnog kratkometražnog filma i hrvatskog kratkometražnog filma; Ponovno s nama i Mreža festivala Jadranske regije), četiri popratna programa (Velikih 5, Ledolomke, PLUS i LUX), festival za djecu KinoKino i Industriju, program posvećen edukaciji i umrežavanju profesionalaca. Program su na konferenciji za medije predstavili direktor Boris T. Matić, izvršni direktor Hrvoje Laurenta, producentica Lana Matić i koordinatorica programa Selma Mehadžić.

"Nakon prošlogodišnjeg online izdanja uzbuđeni smo što nam predstojeće donosi ponovni susret s publikom u kinima! Dio programa donosimo u 20-ak gradova izvan Zagreba, ali i online u cijeloj Hrvatskoj. Nedostatak kapaciteta u gradskim kinima i zatvaranje kina Europa razlog su što se nakon više od deset godina vraćamo u SC, a to nam, vjerujem, svima budi lijepe uspomene.

Broj i kvaliteta filmova koje smo uzimali u obzir za ovogodišnje izdanje pokazali su kako, unatoč pandemiji, nije stalo snimanje na globalnoj razini i kako su iza nas dvije filmski izrazito produktivne godine, a pred publikom ZFF-a jedan od najjačih glavnih programa dosad s nikad većim brojem debitanata nagrađenih na A festivalima. Među 12 naslova u glavnom programu dugometražnog filma, predstavit ćemo pobjednike ovogodišnje Venecije i Cannesa te trostrukog laureata festivala Sundance s potpisima autorica čiji će uspjesi ostati upisani u filmske enciklopedije. Vesele nas i uzbudljivi žanrovci debitantskih autora, nova i zanimljiva glumačka lica, istraživanje kulturnog nasljeđa dalekih zemalja, ali i slavlje hrvatskog filma - koje najavljujemo uz nacionalnu premijeru Zbornice Sonje Tarokić", izjavio je Boris T. Matić.

Tri laureata najvećih svjetskih festivala iz ZFF-ova glavnog natjecateljskog programa dugometražnog filma potpisuju autorice. Pobjednik ovogodišnje Venecije, Događaj u režiji Audrey Diwan, moćna je i napeta adaptacija poluautobiografskog romana francuske spisateljice Annie Ernaux u kojem secira svoje iskustvo ilegalnog pobačaja u Francuskoj 1960-ih. Kosovski film Košnica Blerte Basholli ostat će upisan kao prvi film u povijesti koji je istovremeno osvojio nagradu za najbolji film, režiju te nagradu publike u međunarodnom igranom programu na festivalu Sundance. Radnja Košnice smještena je u srce kosovskog patrijarhata, a temelji se na istinitoj priči o mladoj udovici Fahrije koja, unatoč osudama i prevladavajućem osjećaju beznađa, započinje vlastitu proizvodnju ajvara i tako uzrokuje pravu malu žensku revoluciju. Francuski Titan, u režiji Julie Ducournau, osvojio je Zlatnu palmu Cannesa, čime je Ducournau postala tek druga žena u povijesti ovjenčana tom prestižnom nagradom. Nakon kanibalističkog prvijenca Sirovo autorica u svom drugom ostvarenju, vragolasto uvrnutoj fantaziji uronjenoj u neon, seks i nasilje, ponovno istražuje granice filma strave, ovaj put kronenbergovskog tjelesnog horora.

Dva konkurentska naslova s elementima fantastike također su laureati svjetskih A festivala. Jezovita islandska folklorna bajka Janje u režiji Valdimara Jóhannssona smještena je na izoliranu farmu ovaca, a prati bračni par bez djece (Noomi Rapace i Hilmir Snær Guðnason) koji usvajaju neobično hibridno novorođenče. Film je osvojio Nagradu za originalnost u programu Izvjestan pogled u Cannesu, a nominiran je i za EFA-inu nagradu Europsko otkriće godine. Egipatski film Perje počinje neuspjelim mađioničarskim trikom koji patera familiasa jedne obitelji pretvara u bijelu kokoš. Režiju ove crnohumorne apsurdističke priče o subverziji egipatskog patrijarhata, ovjenčane Grand prixom i Nagradom FIPRESCI na Tjednu kritike u Cannesu, potpisuje Omar El Zohairy.

Pet od ukupno 12 filmova iz natjecateljskog programa dugometražnog filma odabrani su kao predstavnici matičnih zemalja u utrci za Oscare kao najbolji strani film. Uz već spomenute Titan (Francuska), Janje (Island) i Košnicu (Kosovo), za pozlaćenim kipićem trče još dva naslova iz programa ZFF-a čiji junaci ljubav i razumijevanje pronalaze na posve neočekivanim mjestima. Kupe br. 6, drugo ostvarenje finskog redatelja Juhe Kuosmanena (Najsretniji dan u životu Ollija Mäkija - ZFF 2016.), prati neobičan susret mlade finske arheologinje i pripitog ruskog rudara. Melankoličan i dirljiv film ceste, koji uspoređuju s Linklaterovim klasikom Prije svitanja, ovjenčan je Grand prixom u Cannesu. Zatvorska drama iz poslijeratne Njemačke, Konačna sloboda Sebastiana Meisea, dobitnik Nagrade žirija u programu Izvjestan pogled ovogodišnjeg Cannesa, potret je nesvakidašnjeg odnosa dvojice zatvorenika, Hansa (Franz Rogowski - Victoria, Undine, Tranzit) koji robija jer je homoseksualac i osuđenog ubojice Viktora u kojem se vješto isprepliću osobno, senzualno i političko.

Dva nagrađivana naslova na velika platna prenose ljubavne priče europskih migranata, a zajedničko im je i to što su iznjedrili dva sjajna glumačka talenta. Provokativna satira Čovjek koji je prodao svoju kožu, redateljice Kaouther Ben Hanije, prati mladog sirijskog izbjeglicu koji, želeći se ponovno sastati s voljenom ženom, završava kao eksponat u europskim muzejima. U glavnoj ulozi gledamo sjajnog sirijskoga glumca Yahyu Mahaynija, koji je za ovu ulogu ovjenčan nagradom sekcije Horizonti u Veneciji, a jednu od uloga tumači Monica Bellucci. Strahinja Banović Stefana Arsenijevića (Ljubav i drugi zločini) suvremena je reinterpretacija srpskog ljubavnog epa čiji protagonist, ganski migrant Strahinja, duž balkanske rute traži voljenu suprugu. Strahinja Banović je u Karlovym Varyma osvojio niz nagrada, uključujući onu za najbolji film, a Ibrahim Koma, francuski glumac porijeklom iz Malija, proglašen je najboljim glumcem.

Imigrantsko iskustvo i odnos s vlastitim kulturnim nasljeđem okosnica su šarmantne i dirljive američke indie dramedije Kraljica iz Bronxa u režiji Nane Mensah, nagrađene za najbolju režiju na festivalu Tribeca. Junakinju Sarah (Mensah), Amerikanku porijeklom iz Gane, pratimo dok više-manje neuspješno balansira između svojih nespojivih životnih izbora. Primjerice, između doktorskog studija i preseljenja u Ohio s oženjenim ocem dvoje djece ili uloge uspješne molekularne biologinje i pokorne kćeri.

Glavni program dugometražnog filma 19. ZFF-a donosi i dugoočekivanu hrvatsku premijeru filma Zbornica Sonje Tarokić, ovjenčanog posebnim priznanjem žirija i priznanjem ekumenskog žirija u Karlovym Varyma. Dugometražni prvijenac jedne od najpopularnijih autorica ZFF-ovih Kockica (Tlo pod nogama - ZFF 2014., Zlatna kolica; Ja sam svoj život posložila; Crveno) u altmanovskoj maniri razlaže dinamiku i unutarnje konflikte jedne zajednice. Premijerom Zbornice zaokružit će se priča o razvoju ovog filmskog projekta koji je predstavljen 2013. godine na ZFF-ovoj radionici Moj prvi scenarij. Dugometražnu selekciju zaključuje izvankonkurentski naslov Deset u pola, nova komedija oskarovca Danisa Tanovića s Brankom Đurićem i Izudinom Bajrovićem, inspirirana jednim od najkontroverznijih gastronomskih pitanja: gdje se mogu pojesti najbolji ćevapi u Sarajevu?

Glavni natjecateljski program međunarodnog kratkometražnog igranog filma uključuje deset naslova: hongkonški Sve Vrane svijeta redateljice Tang Yi, dobitnik Zlatne palme za najbolji kratkometražni film u Cannesu 2021., kosovski Izmješteni Samira Karahode, dobitnik posebnog priznanja Sarajevo Film Festivala i kandidat za nagradu EFA-e, belgijski Zonder Meer u režiji Meltse Van Coillie, nastao pod producentskom palicom redateljskog dvojca Jessice Woodworth i Petera Brosensa (Khadak - ZFF 2015.; Kralj Belgijanaca - ZFF 2016.; Bosonogi car - ZFF 2019.), Mjesta, novi film Vytautasa Katkusa čiji su Kolektivni vrtovi prikazani u kratkometražnoj konkurenciji ZFF-a 2019., Mali Portugal Victora Quintanilhe, nagrađen posebnim priznanjem u Clermont-Ferrandu, mađarski Školski odmor u režiji Leventea Kölcseya, ukrajinski Tatine tenisice Olhe Zhurbe, sjevernomakedonski Sjeverni pol Marije Apčevske, francuski Racija u režiji Mehdija Fikrija, te gruzijski Broj 26 redateljice Gvantse Meparishvili.

Deset filmova također je uvršteno u Kockice, glavni natjecateljski program nacionalnog kratkometražnog filma: Tuđa posla Andrije Tomića, Rakete Saše Poštića i Pavla Kocanjera, Sama Borne Zidarića (Stanar, Kockice 2020.), Hortikultura Silve Ćapin, Palikuća Davida Gaše (Laci bježi u Mađarsku, 25 FPS 2021. - nagrada Green DCP), Jesen našeg ljeta Karla Voriha, Mali libero Mladena Stanića (Bila soba - Kockice, Zlatna kolica 2018.), Klimanje Paule Skelin, Ne pogađa svaka Marka Dugonjića (Malo više kiše, Kockice 2014. i Albaharijeva 19, Kockice 2017.) i Sve što dolazi Mate Ugrina (Srce Sarajeva za najbolji kratkometražni film).

Selma Mehadžić predstavila je posebnosti natjecateljskog programa Ponovno s nama: "Program donosi filmove autor/ica poznatih ZFF-ovoj publici, čije smo debitantske ili ranije radove pratili kroz glavni natjecateljski program ili kroz godišnju filmsku distribuciju ZFF-a. Ove godine to su: Heroj, najnoviji film dvostrukog dobitnika Oscara Asghara Farhadija (Prošlost - ZFF 2013.; Nader i Simin se rastaju; Trgovački putnik), uzbudljiva drama o sudbini pojedinca u društvu koje voli uzdizati ljude na pijedestal, ali ni samo ne vjeruje vlastitim pričama. Chiara, napeta drama o gubitku nevinosti i intrigantan doprinos popularnoj trilogiji Jonasa Carpignana (Mediterranea - ZFF 2015.; Ciambra - ZFF 2017.). Baksuzno bubanje ili bezumni pornić, pobjednik ovogodišnjeg Berlinalea u režiji slavnog rumunjskog redatelja Radua Judea, Najgora osoba na svijetu, novi film norveškog redatelja Joachima Triera (Repriza, Oslo, 31. kolovoza, Thelma) s Renate Reinsve, najboljom glumicom Festivala u Cannesu, Kutija, mračni psihološki triler u režiji venecuelanskog majstora Lorenza Vigasa (Izdaleka, ZFF 2016.), Amira, drama o potrazi tinejdžerice za identitetom u srcu izraelsko-palestinskog konflikta koju potpisuje laureat 14. ZFF-a Egipćanin Mohamed Diab te Nemirni, moćna belgijska drama u režiji Joachima Lafossea (Na putu - najbolji film u programu PLUS, Bijeli vitezovi)."

Zagreb Film Festival dodjeljuje nagrade Zlatna kolica u kategoriji najboljeg dugometražnog filma, najboljeg međunarodnog kratkometražnog filma te hrvatskog filma iz programa Kockice. Poznati su i članovi žirija 19. Zagreb Film Festivala. Žiri dugometražne konkurencije ZFF-a čine glumica i kulturna aktivistica Katia Pascariu (Baksuzno bubanje ili bezumni pornić); redatelj filma Oaza, prošlogodišnjeg pobjednika ZFF-a, Ivan Ikić te nagrađivani direktor fotografije Vanja Černjul. O najboljem filmu međunarodnog kratkometražnog programa i Kockica odlučivat će lanjska pobjednica Kockica, redateljica Sara Grgurić (U šumi); slovenski redatelj Rok Biček (Razredni neprijatelj - ZFF 2014.) te redatelj i selektor Filmskog festivala Herceg Novi Ivan Bakrač.

Novi natjecateljski program Mreža festivala Jadranske regije i stalni popratni program Velikih 5 predstavila je Lana Matić: "Prvi zajednički regionalni filmski festival Mreža festivala Jadranske regije udružio je četiri festivala iz četiri zemlje - Sarajevo Film Festival (BiH), Festival autorskog filma (Srbija), Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora) i Zagreb Film Festival (Hrvatska). Nakon održanog Proljetnog izdanja, uspješna suradnja nastavlja se i ove jeseni na ZFF-u uz izbor recentnog europskog filma koji, između ostalih, uključuje dva filma iz aktualne selekcije za Europske filmske nagrade: Čuvar brata svoga turskog redatelja Ferita Karahana i surovu dramu Prirodno svjetlo Dénesa Nagyja. Iz programa se izdvaja klasik Dan četrnaesti Zdravka Velimirovića, jedan od prvih jugoslavenskih filmova prikazanih u glavnoj konkurenciji Cannesa. O najboljim filmovima glasat će publika iz sve četiri zemlje. Zbrajanjem glasova, najboljem filmu prema izboru publike bit će dodijeljena Adriatic Audience Award, koja će dobitniku biti uručena na Festivalu autorskog filma u Beogradu."

Popratni program Velikih 5, koji ZFF dugi niz godina ostvaruje u suradnji s mrežom kulturnih instituta Europske unije u Hrvatskoj (EUNIC), svake godine predstavlja istaknute recentne naslove iz pet najvećih europskih kinematografija: Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Španjolske i Italije. Ovogodišnji predstavnik Španjolske u programu je ujedno nacionalni kandidat za Oscara, film Veliki gazda, mračna korporativna satira u kojoj Javier Bardem majstorski utjelovljuje prijateljsko lice kapitalističke korupcije. Francuska je ove godine predstavljena filmom Gagarin, vedrom socijalnom dramom s primjesama magijskog realizma i nostalgičnom posvetom Cité Gagarine, utopijskom projektu kolektivnog stanovanja. Njemački film u selekciji, A sutra i cijeli svijet, uzbudljiv je triler o pobunjenoj antifašističkoj mladeži prikazan na festivalima u Veneciji i Torontu. Britanski predstavnik, Točka pucanja, film je snimljen u jednom kadru za ulogu u kojem je glumica Vinette Robinson osvojila posebno priznanje u Karlovym Varyma, dok Italiju predstavlja nagrađivana obiteljska drama Sestre Macaluso, dirljiva kronika o prolaznosti i sjećanju.

Ovogodišnje popratne programe, koji će se za vrijeme festivala moći gledati na platformama kinoeuropa.hr i croatian.film, predstavio je Hrvoje Laurenta: "Nadolazeće izdanje ZFF-a donosi i nekoliko online programa, a među njima je retrospektivni tematski program Ledolomke, koji u selekciji filmologinje Diane Nenadić donosi pet filmskih ostvarenja istočnoeuropskih autorica koje su svojim radom razmicale željeznu zavjesu. Među njima je najpoznatiji film majke češkog novog vala Věre Chytilove, ujedno jedno od najvećih ostvarenja feminističke kinematografije, Ivančice, te prvi film velike poljske redateljice šarolikog opusa Agnieszke Holland Provincijski glumci."

Osim Ledolomki, publika ZFF-a moći će online gledati filmove iz programa PLUS, namijenjenog srednjoškolskoj publici, programa LUX koji donosi tri dobitnika istoimene nagrade Europskog parlamenta te programa Festivali pod reflektorom koji okuplja gotovo 50 recentnih naslova kratkoga i dugog metra što su ih za ZFF odabrali programski direktori i selektori nekolicine regionalnih i europskih filmskih festivala: od Sarajevo Film Festivala, Festivala mediteranskog filma Split i Međunarodnog filmskog festivala u Ljubljani, pa do Filmskog festivala u Locarnu i Međunarodnog festivala kratkometražnog filma u Clermont-Ferrandu.

Festival po mjeri najmlađe publike, KinoKino - Međunarodni filmski festival za djecu, i ove će godine svoje posebno, šesto izdanje imati u sklopu ZFF-a. Ovogodišnji festivalski program predstavila je Selma Mehadžić: "Kada smo 2016. godine pokrenuli KinoKino, glavni cilj nam je bio predstaviti bogatu selekciju međunarodnog igranog filma za djecu, kojeg nema dovoljno na redovnim kinorepertoarima, ali i najmlađoj publici pružiti poseban i drugačiji doživljaj odlaska u kino kako bi potaknuli stvaranje novih generacija publike i budućih filmofila."

Glavni natjecateljski program KinoKina sastavljen je od najvažnijih recentnih filmova za djecu iz cijeloga svijeta, a svoja nova izdanja imat će i popratni programi - selekcija kratkih igranih filmova Svaki dan otkrivam te popularni program Moj prvi odlazak u kino (MPOK), blok animiranih filmova namijenjenih mališanima predškolske dobi koji se prvi put susreću s pokretnim slikama na velikom platnu.

U selekciji glavnog dugometražnog programa nalaze se čak četiri ostvarenja iz Skandinavije, a po broju osvojenih festivalskih nagrada ističe se norveški film Sestre i njihove supermoći, epsko putovanje dviju sestara u potrazi za ocem ozlijeđenim u planini. Istovremeno sa zagrebačkom, film iz glavnog programa, finski Još samo malo, moći će vidjeti i publika diljem Hrvatske u sklopu programa ZFF putuje.

O najboljim filmovima 6. KinoKina odlučivat će, kao i svake godine, profesionalni i dječji žiri, dok će posjetitelji odlučivati o dobitniku nagrade publike. Profesionalni žiri ove godine čine glumica Iva Babić, redatelj Saša Ban te profesorica i stručnjakinja za dječju književnost Dubravka Zima, a dječji žiri zagrebački osnovnoškolci Jan Nikola Baš, Sara Čolaković, Marta Mikac, Ursula Pavić i Rita Vukmirović.

Platformu za umrežavanje profesionalaca, Industrija, predstavila je Lana Matić: "Edukativno-praktična platforma ZFF-a - Industrija ugostit će prominentne filmske stručnjake koji će publici i zainteresiranim sudionicima otkrivati pojedine kreativne i praktične aspekte filmske proizvodnje, ali i savjetima podržati nove talente i njihove projekte u razvoju. Održat će se tri masterclassa: srpski redatelj i producent Stefan Arsenijević govorit će o tome kako je temu suvremenog izbjeglištva i balkanske migrantske rute integrirao u film Strahinja Banović, glavna glumica filma Baksuzno bubanje ili bezumni pornić Katia Pascariu publici će otkriti više o suradnji s redateljskim velikanom suvremenog rumunjskog filma, dok će se hrvatski snimatelj s holivudskom karijerom Vanja Černjul dotaknuti svojih najvažnijih filmskih i televizijskih projekata. Masterclass predavanja Stefana Arsenijevića i Katije Pascariu organizirani su u suradnji s Hrvatskim društvom filmskih djelatnika, a masterclass Vanje Černjula s Restartom.

Televizijske serije bit će u fokusu programa Series Rough Pitch - The Balkan Way koji zajednički organiziraju DKE - Uredi MEDIA iz Hrvatske, Bugarske, Crne Gore, Grčke i Slovenije. Projekti odabrani za sudjelovanje putem javnog poziva bit će predstavljeni međunarodnom žiriju stručnjaka, uz moderiranje voditeljice DKE - Ureda MEDIA Hrvatske Martine Petrović. Industrije videoigara dotaknut će se događanje pod nazivom Po čemu su video igre drugačije?, organizirano u suradnji s Francuskim institutom, Goethe Institutom i Akademijom dramske umjetnosti. Jačanje koprodukcijske suradnje između Hrvatske i Italije cilj je panela koji pod nazivom Spotlight Italy organizira Talijanski institut za vanjsku trgovinu - ICE Agencija, u suradnji s Veleposlanstvom Italije u Hrvatskoj, Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu i Industrijom ZFF-a. Radionički i pitching programi, kao jedan od središnjih segmenata Industrije, obuhvaćaju raznovrsne edukativno-praktične sesije namijenjene gotovo svim dobnim skupinama: od onih namijenjenih školarcima u sklopu festivala KinoKino (Moja prva videoigra, Čitaj što gledaš), preko onih za nove filmske nade (Moj prvi scenarij, Industrija Mladost!), do onih namijenjenih nešto starijim filmofilima (radionica filmske kritike za starije od 54)."

U želji da pridonese razvoju svijesti o okolišu, Zagreb Film Festival kao potpisnik europske inicijative We Choose Reuse, u suradnji s partnerima Zelenom akcijom, socijalnom zadrugom Humana Nova i Okolišnim festivalom, započinje niz aktivnosti kako bi postao zeleniji festival. U skladu s neslužbenim sloganom Recikliramo sve osim filmova!, ograničena je upotreba papira i plastike: festivalski katalog izlazi isključivo u digitalnom obliku, programske knjižice otisnute su na recikliranom papiru, plastične akreditacije zamijenile su digitalne i platnene, a cjelokupni festivalski merch izrađen je od recikliranih i ekološki prihvatljivih materijala. Sa željom da potakne na ponovno korištenje predmeta, ZFF će tijekom festivala u SC-u postaviti Ormarić razmjene u koji će posjetitelji moći odlagati korisne predmete poput knjiga i odjeće. Također, za vrijeme festivala na svim festivalskim lokacijama bit će dostupne kartonske kutije za reciklažu, a svi zainteresirani moći će na Zelenom otoku u SC-u reciklirati elektronički otpad. Edukativni dio zelenog festivalskog programa uključuje Klimatski kviz i online radionicu Kako smanjiti vlastiti otpad pod vodstvom Ane Marije Mileusnić iz Zelene akcije, a u sklopu programa Festivali pod reflektorom, uz projekciju slovenskog filma Neoštećene, bit će predstavljen Okolišni filmski festival koji od 2014. godine organizira Aktivistička grupa Zelene akcije.

ZFF putuje i ove će godine proširiti djelić sjajne zeefefovske atmosfere izvan granica glavnoga grada. Paralelno sa zagrebačkom publikom, u odabranim filmovima uživat će publika na rekordnih 20 lokacija diljem Hrvatske: Splitu, Korčuli, Puli, Velom Lošinju, Rijeci, Novoj Gradiški, Samoboru, Glini, Šibeniku, Bjelovaru, Dubrovniku, Velikoj Gorici, Varaždinu, Koprivnici, SOS Dječjem selu Ladimirevci, SOS Dječjem selu Lekenik, Prelogu, Slatini, Osijeku i Zadru. Poslastice iz ZFF-ovog filmskog pinkleca su Čovjek koji je prodao svoju kožu iz glavnog natjecateljskog programa, Nemirni iz Ponovno s nama, prošlogodišnji pobjednik festivala, Oaza, te Još samo malo iz programa festivala KinoKino.

Glavni natjecateljski program prikazuje se u jutarnjim i večernjim terminima u Kinu SC i kinu Tuškanac, a filmovi iz popratnih programa u kinu Tuškanac, Teatru &TD i Uraniji. Cijene ulaznica su od 20 kuna (za jutarnje projekcije dugometražnih naslova) do 30 kuna za večernje projekcije i projekcije filmova iz programa Ponovno s nama i Velikih 5. Pretprodaja ulaznica počinje 4. studenoga putem interneta na kupiulaznicu.zff.hr, a na istoj web adresi ulaznice će biti dostupne u redovitoj prodaji. Tijekom pretprodaje, od 4. do 13. studenoga, cijene ulaznica su 5 kuna povoljnije. Prodaja ulaznica na lokacijama počinje 14. studenoga na blagajni kina SC (15:00 - 21:00 h), a od 15. do 20. studenoga blagajna kina SC i blagajna kina Tuškanac radit će od 10:00 do 22:00 h. Kompletan filmski program i raspored potražite na našim službenim stranicama zff.hr

S obzirom na epidemiološku situaciju, ulazak na projekcije i programe festivala bit će moguć s valjanom EU digitalnom COVID potvrdom ili važećim negativnim testom (PCR do 72 sata, brzi antigenski do 48 sati).

Zagreb Film Festival financijski podržavaju Gradski ured za kulturu, Hrvatski audiovizualni centar, Kreativna Europa - potprogram MEDIA, Zaklada Kultura nova i Turistička zajednica grada Zagreba. Festival medijski pokrivaju Jutarnji list i Yammat FM. Nagradu za najbolji film programa Kockice osigurava Društvo hrvatskih filmskih redatelja.