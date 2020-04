Predavanje povodom Dana planeta Zemlje

Prijatelji životinja na 50. obljetnicu Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2020. u 18 sati, organiziraju online izlaganje uživo koje će s njihove Facebook-stranice voditi Nikolina Plenar Jeličić, dugogodišnja veganka, aktivistica i volonterka udruge Prijatelji životinja. Govorit će koliko su razarajuće posljedice uzgoja životinja za hranu na zdravlje planeta i ljudi. Naime, kao ljudi nismo dovoljno svjesni činjenice da upravo životinjski proizvodi, odnosno meso, jaja i mlijeko, loše utječu na cjelokupno zdravlje planeta. Čak ni sav promet na svijetu ne djeluje toliko devastirajuće na okoliš kao uzgoj životinja.

„Svaki dan trebao bi biti Dan planeta Zemlje! Klimatske promjene, globalno zatopljenje, svakodnevno izumiranje tisuća životinjskih i biljnih vrsta, efekt staklenika, kisele kiše, razorni uragani, poplave, pojava novih opasnijih bolesti, kao i sadašnji koronavirus COVID-19, povezani su s našom navikom jedenja mesa i drugih životinjskih proizvoda. Zar zaista dopuštamo da svakodnevno na tisuće djece diljem svijeta umire od gladi kada znamo da žitom kojim to možemo spriječiti tovimo životinje", pitaju se Prijatelji životinja te naglašavaju kako na sve to značajno možemo utjecati biljnom prehranom.

„Svakoga dana osoba koja se hrani veganski štedi 4164 litara vode, 20,5 kilograma žita, 30 kvadratnih metara pošumljene zemlje, 9 kilograma ekvivalenta CO2 i spašava život jedne životinje. Obećavajuće je da se čak za 73 posto može smanjiti naš ugljični otisak uklanjanjem mesa, mliječnih proizvoda i jaja iz prehrane", ističu Prijatelji životinja. Svima preporučuju dokumentarni film „Cowspiracy: The Sustainability Secret" koji ukazuje da je industrijski uzgoj životinja glavni izvor uništavanja okoliša.

Podsjećaju da su znanstvenici procijenili da danas vrste izumiru 100 do 1000 puta brže nego što je to bilo prije pojave čovjeka, a neki čak procjenjuju da bi do kraja stoljeća mogla izumrijeti polovica biljnih i životinjskih vrsta zbog destruktivnog ljudskog utjecaja na naš planet. Izgledno je da će se ovaj scenarij zaista i ostvariti ako ne promijenimo dosadašnji način života i način na koji se hranimo. Spoznaja o opadanju bioraznolikosti, masovnom zagađenju planeta, porastu i razvoju bolesti uzrokovanih konzumiranjem životinjskih proizvoda postoji već dugo u znanstvenim krugovima, ali je problem što široke mase ne razumiju povezanost prehrambenih navika pojedinaca sa sudbinom planeta.

„Uzgoj životinja radi hrane uzrok je velikim ekološkim problemima na Zemlji. Usporedbe radi, količina emisije stakleničkih plinova koja se stvara proizvodnjom govedine 20 puta je veća od količine emisije istih plinova uzrokovanih proizvodnjom graha", napominju iz Udruge. Navode da uzgoj životinja, osim što proizvodi velik dio stakleničkih plinova, koristi i veliku količinu vode, energije i drugih prirodnih resursa te uništava golem dio prirodnih staništa i tako predstavlja ozbiljnu prijetnju biološkoj raznolikosti. Ukupan gubitak bioraznolikosti od 30 posto uzrokovan je stočarskom proizvodnjom.

„Pozitivnim stavom prema veganskom načinu života može se uvelike utjecati na ozdravljenje planeta i ljudi", kažu Prijatelji životinja. Zaključuju da prelazak na vegansku prehranu ili barem smanjenje konzumacije životinjskih proizvoda itekako mogu spasiti Zemlju, a ujedno učiniti pozitivne promjene na zdravlje ljudi te spasiti nebrojeno mnogo životinja.

Povodom 50. obljetnice Dana planeta Zemlje i zabrinutosti zbog klimatskih promjena, najutjecajnija i najjednostavnija akcija koju svatko može poduzeti je maknuti namirnice životinjskog podrijetla sa svojih tanjura. Prijatelji životinja pozivaju sve da razmisle o svojim prehrambenim navikama i kako one utječu na cjelokupan život planeta i njegovih stanovnika uključujući čovječanstvo.

Stoga pozivaju sve da obilježe Dan planeta Zemlje odvajanjem vremena za kratko izlaganje Nikoline Plenar Jeličić, upoznavanje s prednostima veganske prehrane i posjet stranici www.veganopolis.net gdje se nalazi i prijavnica za Vege izazov.