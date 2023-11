Predavanje kroz projekt za mlade o hrani i klimi

U tijeku je projekt „Food Wave - empowering urban youth for climate change", koji su pokrenuli veganski restoran OAZA Joyful Kitchen i Grad Zagreb s ciljem educiranja mladih o važnosti svijesti o klimatskim promjenama i povezanosti odgovornog ponašanja i prehrane. Projekt se provodi u dvorani restorana OAZA Joyful Kitchen kroz niz interaktivnih predavanja o raznim temama iz područja prehrane i ekologije. U utorak 7. 11. 2023. od 17:30 sati predstavnica Prijatelja životinja Dominica Firšt održat će predavanje pod nazivom „Usporedba različitih vrsta prehrane i njihovi utjecaji na klimu". Sva predavanja su besplatna, a posjetitelje čeka ukusna zakuska.

Brojna istraživanja dokazala su da, dok meso, jaja i mliječni proizvodi potiču klimatsku krizu, biljna prehrana, ona bogata voćem, povrćem, žitaricama i mahunarkama, pomaže u zaštiti planeta. Prelazak na biljnu prehranu smanjuje ugljični otisak i ublažava klimatske promjene, a djeluje i na poboljšanje ljudskoga zdravlja, navodi se u izvješću „Klimatske promjene 2022: Ublažavanje klimatskih promjena" UN-ovog Međuvladinog panela o klimatskim promjenama.

Prema tzv. kalkulatoru klimatskih promjena, jedenje jednog burgera, tj. 75 grama govedine jednom dnevno tijekom godine dana, pridonosi emisiji stakleničkih plinova koja je jednaka vožnji automobilom 11 580 kilometara. To je ekvivalentno prelasku Sjedinjenih Američkih Država čak 2,5 puta! No, kada to usporedimo s jedenjem 150 grama graha, odnosno trećine prosječne limenke, emisija stakleničkih plinova koju prouzročimo jednaka je vožnji automobilom samo 150 kilometara.

„Nedvojbeno je da je uzgoj životinja uzrok rasipanja prirodnih resursa, uništavanja šuma, iskorištavanja tla, nestašice vode i gladi u svijetu te da na rješavanju toga gorućeg problema trebamo što prije početi raditi kako bismo spasili cijeli naš ekosustav, koji će u suprotnom ubrzo biti nepovratno uništen. Naša budućnost i nada u opstanak u okretanju je prema veganskoj proizvodnji hrane. Mladi sve više iskazuju interes za borbu protiv klimatskih promjena, a ključan poticaj je upravo edukacija", istaknula je Dominika Firšt, studentica i volonterka udruge Prijatelji životinja.

Prijatelji životinja pozivaju sve da se odazovu pozivu organizatora i dođu poslušati predavanje na kojemu mogu saznati kako kao pojedinci izravno možemo utjecati na zaustavljanje klimatskih promjena.

Više informacija o povezanosti prehrane i utjecaja na klimu može se vidjeti na www.prijatelji-zivotinja.hr, a prijavnica za predavanje nalazi se na Facebook-eventu „Usporedba različitih vrsta prehrane i njihovi utjecaji na klimu".