Prada odbacuje krzno

Grupacija Prada, jedna od najvećih svjetskih tvrtki luksuznom robom, objavila je 22. svibnja 2019. u Milanu da više neće koristiti životinjsko krzno u svojim dizajnima ili novim proizvodima počevši od ženske kolekcije za proljeće i ljeto 2020. godine! Stare kolekcije koje sadrže krzno bit će u prodaji do isteka zaliha. U suradnji s međunarodnom koalicijom Fur Free Alliance (FFA) koju čini više od 50 organizacija za zaštitu životinja u više od 40 zemalja, a među njima je i udruga Prijatelji životinja, najava grupacije Prada uslijedila je nakon pozitivnog dijaloga između tog luksuznog brenda i članova FFA-e i organizacija LAV i The Humane Society of the United States (HSUS).

„Grupacija Prada predana je inovaciji i društvenoj odgovornosti, a naša politika bez krzna, donesena nakon pozitivnog dijaloga s koalicijom Fur Free Alliance, posebice s organizacijama LAV i Humane Society of the United States, nastavak je tog dogovora", izjavila je Miuccia Prada i dodala: „Fokus na inovativnim materijalima omogućit će tvrtki da istraži nove granice kreativnog dizajna uzimajući u obzir potražnju za etičkim proizvodima."

„Fur Free Alliance pozdravlja odluku grupacije Prada o politici bez krzna", rekao je Joh Vinding, predsjedavajući organizacije Fur Free Alliance, navodeći da se „grupacija Prada priključila rastućoj listi brendova koji ne koriste životinjsko krzno, kao odgovor na promjenu stavova potrošača prema životinjama."

Iz udruge Prijatelji životinja ističu da je ovo sjajna vijest za životinje i budućnost mode te pohvaljuju Pradu što se priključila vodećim modnim kućama poput, primjerice, Guccija, Versacea, Armanija, Michaela Korsa, Donne Karan i HUGA BOSSA koji su već donijeli takve odluke. „Ponosni smo što je i u Hrvatskoj zabranjen uzgoj životinja za krzno i što će se grupacija Prada priključiti međunarodnom programu Trgovine bez krzna (Fur Free Retailer) koji provodimo i u Hrvatskoj, a neka od hrvatskih modnih imena koja su partneri programa su: Budoir, Hippy Garden, I-GLE, Image Haddad, Mana moda, Martina Felja, Ivanka moda i drugi", navode Prijatelji životinja i pozivaju i ostale da se priključe.

Brigit Oele, programska rukovoditeljica u Fur Free Allianceu, pohvalila je grupaciju Prada kao jednu od najbržih tvrtki koja je usvojila politiku bez krzna, i to kroz godinu dana otkako je uspostavljen pozitivan dijalog. Zaključuje: „Program Trgovine bez krzna uključuje 1000 tvrtki, što pokazuje da je ovaj globalni pokret u ubrzanom porastu te je malo izgledno da će se krzno ikada vratiti kao prihvatljiv trend. Ovo je veliki dan za životinje!"

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.furfreeretailer.com.