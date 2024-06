Poznata je satnica 5. Supervala u Vintage Industrial Baru 7. i 8. lipnja

Ovaj vikend, 7. i 8. lipnja u Vintage Industrial Baru održat će se 5. izdanje Superval festivala, na kojem će ove godine zasvirati 34 izvođača iz cijele Hrvatske.

Pa da krenemo redom:10KRE, Annexed, Audioclot, Dipol, FM-13, Freston, Glitter Is Gold, Gro, Insomnia, Just Like The Films, Krakatoa, Krivo skretanje, Ledena Kava, Linija 109, Morska bolest, Plazm, Pokvarator, Prater, Prosti Prst, Radiokomunikacija, Raspad sistema, Razor, RetroVizija, Slobodni Pad, Soba 503, Sumnjiva Kvaliteta, Šteker, The Bills, Thorns, Uholaže, VEX, Zadnje sjedište, Zašto ne? i Zippo.

Dnevne ulaznice po cijeni od 6 eura, te festivalske po cijeni od 8 eura, mogu se kupiti u Vintage Industrial Baru (Savska cesta 160), Dirty Old Shopu (Tratinska 34), i na webu Dirty Old Shopa.

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba, Hrvatske glazbene unije, Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava, HDS-ZAMP-a, GRAFIK.neta i Školske knjige. Svoje proizvode i ove godine donira pekarna Dinara.

Medijski pokrovitelji su Yammat FM i Ravno Do Dna.