Poziv na objavu kratkog stripa u OHOHO zinu

Ohoho festival poziva vas da pošaljete svoj kratki strip za objavu u OHOHOZINU #2, zaključno s 10. travnjem 2020. Svoje radove pošaljite na mail: ohoho@attack.hr / subjekt maila: [RADOVI ZA OHOHO ZIN #2].

Zin nastaje u sklopu OHOHO festivala 2020. koji bi se trebao održati čim to bude moguće u AKC Medika.

Imate halove na priču što vam je pokojna baba pričala u djetinjstvu kako ju je neviđena sila bacila na krov štaglja? Odlično! Želimo čuti sve o tome!

Želite napisati kompleksan strip o vlaškim vračarama? Divno!

Modernu interpretaciju priče o Juri Grandu? Superiška, limitirajte ju na 8 strana i prijavite se na natječaj za objavu u OHOHOzinu #2.

Tema koju smo izabrali za Ohoho 2020. je slavenski folklor i mitologija, točnije sve od pretkršćanske staroslavenske mitologije do folklora. Smatramo kako je ovo bogata i široka tema koja nas sve veže i koja nas može podučiti o našem kulturnom nasljeđu. Trenutno vlada kriva misao kako ne postoji tako nešto kao hrvatska mitologija i razumljivo je kako je to lako zaključiti ali naprotiv tome imamo cijelo bogatstvo priča na našim prostorima, od mitova o Svarunu i Crnobogu do lokalnih priča o drekavcima i štrigunima, pa sve do Babe Yage i drugih bića malo dalje od naših granica ali koje su još uvijek dio ove bogate tapiserije.

Što tražimo:

Autorske stripove u underground, alternativnom stilu* koji su bazirani na slavenskim legendama, lokalnom folkloru i prepričavanjima naših starih.

Od Svaroga do štriguna slavenski folklor pun je divnih mitova i bizarnih pripovijetki. Žanr je potpuno otvoren od fantasyja do horrora, do autobiografskih priča o djedovima i bakama ako ste imali sreće da vam prepričavaju lokalne legende, bitno je samo da počiva u slavenskom folkloru i/ili mitologiji.

Izabrani radovi bit će objavljeni i izloženi tokom samog festivala.

OHOHOzin je internacionalnan, dvojezičan i otvoren za objavom radova ljudi iz bilo koje zemlje.

Broj stranica: 1 - 8

Boja: c/b - grayscale

Format: strip MORA biti prilagođen za čitanje na formatu A5

Jezik stripa: ukoliko nije na latiničnom pismu i hrvatskom ili engleskom jeziku, molimo dostavite prijevod u editabilnom tekst dokumentu

Nakon roka redakcija će vas kontaktirati i obavijestiti o rezultatu.

Odobreni radovi će ugledati svjetlo dana u tiskanom(zin) i digitalnom obliku(web) te na zidovima galerije Siva u Medici.

S obzirom da se radi o zinu festivala koji ima dugogodišnju tradiciju u underground/alternativnom/indie izričaju prednost u objavi u OHOHO zin-u imaju stripovi stilski prilagođeniji istom opusu.

Primjer: OHOHOzin #1 [link na PDF prvog broja]

Nakon odobrenja vašeg stripa za objavu, potrebno je već imati spremnu englesku verziju tekstova jer je OHOHOzin dvojezičan.

Za sve dodatne izmjene bit ćete obaviješteni u ovom eventu!