Povezanost uma i tijela za Svjetski dan mentalnog zdravlja

Otkrivanje tajni: Mentalno zdravlje i raskoš intimnog užitka

U sklopu obilježavanja još jednog Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. listopada, bitno je istražiti intrigantan međuodnos mentalnog zdravlja i intimnog užitka koji se često smatra tabuom. Dok zagovaramo otvorene rasprave o mentalnom zdravlju, vrijeme je da zaronimo u neistraženo područje o tome kako zadovoljstvo, želja i seksualnost mogu igrati ključnu ulogu u njegovanju našeg mentalnog zdravlja.

Sinkroničnost uma i tijela: skladan odnos

Nije tajna da su um i tijelo duboko isprepleteni. Naše emocionalno stanje utječe na fizičko zdravlje; i obrnuto. U ovoj kompleksnoj kombinaciji, užitak ima iznenađujuće utjecajnu ulogu.

Užitak u svim svojim različitim oblicima pokreće reakciju neurokemikalija, poput dopamina i endorfina, koji su poznati po svojim svojstvima poboljšanja raspoloženja. Bavljenje ugodnim aktivnostima - bilo kroz tjelovježbu, umjetnost ili bliske odnose - može imati poticajan učinak na naše mentalno zdravlje. Iz te perspektive, njegovanje naše senzualne strane nije samo uživanje; to je svjestan pristup jačanju emocionalne otpornosti.

Razbijanje tabua: seksualnost i mentalno zdravlje

Povijesno gledano, rasprave o seksu i užitku bile su obavijene stidom i šutnjom. Međutim, moderno društvo prihvaća holistički pristup zdravlju koji uključuje otvorene razgovore o intimnosti i žudnji. Upravo zato, znanstvenici su počeli istraživali vezu seksualnog zadovoljstva i mentalnog zdravlja.

Istraživanja pokazuju da su osobe koje imaju pozitivan i ispunjen seksualni život manje tjeskobne, depresivne i nisu pod stresom. Oslobađanje oksitocina (koji se često naziva "hormonom ljubavi") tijekom seksualne aktivnosti potiče emocionalnu povezanost i osjećaj sigurnosti, pridonoseći poboljšanju mentalnog zdravlja. Štoviše, samopouzdanje i samouvjerenost stečeni zadovoljavajućim intimnim životom mogu se odraziti na različite aspekte nečijeg samopoštovanja i cjelokupnog mentalnog stanja osobe. Isto vrijedi i za užitak i orgazam postignut masturbacijom jer se time aktivira centar za užitak u mozgu koji potom otpušta hormone i spojeve koji nas usrećuju. Zbog toga se osjećamo bolje, sretnije, zadovoljnije, smirenije i opuštenije; a također mogu pomoći u smanjenju razine stresa i depresije. Osim toga, pomažu da bolje spavamo i čak smanjuju razinu boli, čime se poboljšava cjelokupno zdravlje. Istraživanje samozadovoljavanja također može poboljšati i poboljšati sliku o vašem tijelu.

Zanimljivo je istaknuti da je masturbacija je uvijek prvi korak u liječenju anorgazmije, što može dovesti do seksualnog osnaživanja, osobito za žene. Ukratko, masturbacija je, unatoč svojim dugogodišnjim kulturološkim mitovima i tabuima, korisna i za fizičko i za mentalno zdravlje.

Utjecaj depresije i anksioznosti na seksualnost

Kad je netko depresivan, mnogo je manja vjerojatnost da će imati želju za seksom. Uostalom, depresija općenito uključuje nedostatak interesa za aktivnosti u kojima smo prije uživali, a u koje se ubraja i seks. Isto vrijedi i za anksioznost. Kad smo tjeskobni, nismo zainteresirani za seks, a ako i imamo želju, možda ne možemo prestati razmišljati o stvarima koje nas brinu, što rezultira lošijim seksom. Naravno, postoje iznimke - nekima seks može smanjiti tjeskobu, osobito ako nije intenzivna ili iscrpljujuća.

Prema nekim istraživanjima, veća stopa depresije kod žena povezana je s hormonalnim promjenama. Zbog toga žene mogu imati povećan rizik od depresije prije i poslije menstruacije, nakon poroda, balansiranja posla, obitelji i obiteljskog života, perimenopauze i menopauze. Žene imaju veću vjerojatnost da će osjetiti simptome depresije, zbog čega mogu biti manje samouvjerene i osjećati se bezvrijedno. Ti osjećaji mogu potpuno promijeniti njihov cijeli seksualni život.

Za muškarce su tjeskoba, nisko samopoštovanje i osjećaj krivnje česti uzroci erektilne disfunkcije. Sve su to simptomi depresije, ali se prirodno javljaju sa stresom i godinama. Također češće gube interes za određene aktivnosti tijekom depresije. To može značiti da se možda ne osjećaju privlačno. Za muškarce, antidepresivi su izravno povezani s impotencijom, a također mogu dovesti do odgođenog orgazma ili preuranjene ejakulacije.

Zaključak: Promišljena proslava užitka

Dok slavimo Svjetski dan mentalnog zdravlja, redefinirajmo naš pristup blagostanju. Prihvaćanje sreće kao sastavnog dijela brige o sebi čin je svjesnosti koji prihvaća da je mentalno zdravlje isprepleteno s našim željama, odnosima i intimnim trenucima.

LELO ruši društvene tabue i potiče nas da se uključimo u razgovore koji slave užitak kao način poboljšanja mentalnog zdravlja. Izgrađujući svoje senzualno ja, krećemo na putovanje potpunog blagostanja, ujedinjujući um i tijelo u simfoniji radosti, povezanosti i samootkrivanja.

Upamtite, dobro proživljen život obuhvaća svaki aspekt našeg ljudskosti, uključujući radosti naše intimne strane.