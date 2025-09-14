Posveta jazzu Željka Ćurčića
Čini mi se zgodnom ideja, da se u dnu svakoga crteža nalazi zapisan notni zapis kompozicije koja se izvodila dok je nastajao svaki pojedini crtež...
Nedavno je slikar i povjesničar umjetnosti Željko Ćurčić, zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, realizirao jednostavan ali vrlo dojmljiv ciklus posvećen jazzu, muziciranju poznatog glazbenika Elvisa Stanića i njegove grupe.
Ćurčić ih „prati" kroz cijeli nastup, crtajući glazbenike na malom formatu papira u kombiniranoj tehnici pastela i tinte, bilježeći njihovu ponašanje, izvođenje pojedinih glazbenih brojeva.
Ćurčić slaže svoje dojmove, jedan za drugi, očito je, slikar iznimno voli glazbu i taj ritam, uživa u njoj.
O utjecaju glazbe na likovno djelo i njegov nastanak uvijek se može govoriti i zapisati poneku riječ. Doista snaga djelovanja nota nesvakidašnja je, točnije, iznimna je, ima magične moći.
Ciklus kombiniranih tehnika Željka Ćurčića nadahnuti je zapis slikara dok sluša glazbu u živo, diveći joj se i ostavljajući brze tragove na papiru.
Vrlo zanimljiv ciklus, iskren i emotivan.
