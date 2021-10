Postmodern Jukebox na Šalati

Početkom prošle godine, po najavi Welcome to Twenties 2.0 turneje, osnivač Postmoderna - Scott Bradlee, morao je otkazati turneju uslijed globalne pandemije. Iščekivanju novog datuma došao je kraj, a glazbeni kolektiv poznat po izvrtanju i propuštanju popa kroz vremenski stroj, spreman je!

U live The Grand Reopening turneji očekuju nas blistavi nastupi višestruko talentiranih pjevača i glazbenika koji iz noći u noć oživljavaju Bradleejeve svevremenske aranžmane. Temeljnoj postavi često se pridružuju gosti iznenađenja kako bi svaki koncert učinili jedinstvenim i nepredvidivim.

Noviji hitovi, poput obrada „Habits","Creep", "All About That Bass", "Closer" te obrada uvodne pjesme popularne serije „Friends", u posljednjih pola godine osigurali su im 1,5 milijun novih follower-a na društvenim mrežama. Koje od njih će nam i u kojoj postavi izvesti uživo u Zagrebu, još je tajna!

Hrvatski koncert održat će se u Zagrebu u open air izdanju, na Šalati, 25.06.2022.godine.

Ulaznice su puštene u prodaju po cijeni : Early bird 190,00 kn ( do 01.12.2021.), regular 230,00 kn i na dan koncerta po cijeni od 260,00 kn. Također, za fanove u ponudi - Meet & Greet PAKET- 880,00 kn (uključuje regular ulaznicu) te VIP paket po cijeni od 1.600,00 kn.

Ulaznice se prodaju putem Entrio sustava te na blagajni SRC Šalata i kluba Boogaloo (radnim danom 10-16h).

Sve kupljene ulaznice za odgođeni koncert POSTMODERN JUKEBOX @ Boogaloo, vrijede za novi datum i lokaciju koncerta. Ukoliko vam novi termin ne odgovara, povrat novca za ulaznice kupljene preko Entrio platform platforme potrebno je zatražiti isključivo preko https://www.entrio.hr/refund web forme, najkasnije do 14.11.2021.godine.