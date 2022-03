Postmodern Jukebox na Šalati 4. lipnja

Glazbeni kolektiv Postmodern Jukebox, u Hrvatsku nam dolazi dvadeset dana ranije od prethodno najavljenog datuma! Ovog tjedna započinju svoju europsku turneju, pod nazivom „The Grand Reopening Tour", u sklopu koje će 4.6.2022. posjetiti i Zagreb na SRC Šalata.

Postmodern Jukebox koje je 2011.godine utemeljio Scott Bradlee, javnost su privukli jedinstvenim i prepoznatljivim načinom izvođenja suvremenih hitova u vintage maniri.

Da su pronašli formulu za uspjeh, svjedoče impozantni brojevi followera na društvenim platformama, tako su na You Tubeu prešli brojku od 5,5 milijuna pretplatnika.

Najveći uspjeh bilježe obradama hitova „Creep", „Habits", „Bad Romance", „All About That Bass" i „Seven Nation Army", ali tu su i one novijeg datuma poput „Don't Speak", „Levitating" i „Wannabe".

Raznolika postava Postomodern Jukeboxa, sastavljena od višestruko talentiranih glazbenika, u svakome gradu nastupa u drugačijoj formaciji, što doprinosi dinamici i kvaliteti svakog pojedinog showa.

Što nas sve očekuje 4.6.2022. na Šalati, možemo samo nagađati, ali ono što sigurno znamo jest da će biti pravo putovanje kroz muzički vremeplov stoga svoje ulaznice osigurajte na vrijeme!

Ulaznice:

Ulaznice su u pretprodaji putem Entrio sustava po cijeni : 230 kn / 270 kn / Meet &Greet paket 880 / VIP paket 1.600 kn. Cijena ulaznice na dan koncerta je 270 kn.

Sve kupljene ulaznice za vrijede i za novi datum. Ukoliko vam novi termin ne odgovara, povrat novca za ulaznice kupljene preko Entrio platforme (bilo online na entrio.hr ili gotovinom na jednom od Entrio prodajnih mjesta) potrebno je zatražiti isključivo preko https://www.entrio.hr/refund web forme, najkasnije do 16.04.2022.