Posljednji dani 19. Queer sezone

Uoči Queer Zagreb Sezone, tijekom vikenda 22. i 23. svibnja, u suradnji s Udrugom građana Tara, gospođama zaslužnim za očuvanje i prenošenje tradicije ručnog rada i ličkog smisla za šalu, održat će se etno queer izlet u Ličko Petrovo Selo, gdje će se polaznici imati priliku kroz radioničarski program izravno upoznati s bogatom tradicijom rukotvorina i fenomenom nakurnjaka.

Uz radionicu pletenja i druženje s domaćim ženama, izlet obuhvaća i obilazak Plitvičkih jezera te upoznavanje s lokalnom povijesti i običajima. Izlet je dio programa Etno ispod pȃsa, koji će se nastaviti 29.5. s vođenom turom u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Lika - kraj kojeg su mnogi od nas češće promatrali kroz prozor automobila, nego što su u njemu zastali i uživali. Jednom kad siđemo s autoceste, bogati krajolik središnje Hrvatske otkriva svoje ljepote. No, Lika nam ne nudi samo čudesa očuvane prirode, nego i priliku da se povežemo s običajima starijih generacija. Mnogo mudrosti, otpornosti i prkosnog humora krije se u ličkim tradicijama i u onima koji ih pamte i prenose dalje. Nekoliko takvih mještanki Ličkog Petrovog Sela okupilo se u udrugu građana Tara radi očuvanja tradicionalne izrade tekstilnih rukotvorina. To obuhvaća vunene čarape, coklje i torbe, ali za njih se daleko pročulo zbog autohtonih ličkih nakurnjaka - vunenog muškog donjeg rublja koje je štitilo od oštrih zima. Ovaj suvenir koji izaziva smijeh podsjeća nas da folklor nikad nije lišen tema i pouka za svaku generaciju. Upravo to je Domino prepoznao u radu udruge Tara - britku narodnu zezanciju koja smjelo zahvaća teme seksualnosti od kojih i danas sramežljivo okrećemo glavu. Neki koji su ovu narodnu rukotvorinu gledali s omalovažavanjem ili stidom, pokušali su prekrstiti nakurnjake u "odjevni predmet za muško spolovilo", ali u duhu je Ličana i Ličanki da ne zaziru nazvati stvar onime što ona jest, bez okolišanja. Otud želja za povezivanjem etna i queera.

Nakurnjak, kakvim ga mi vidimo u suvremenom kontekstu, nije određen ni spolom ni rodom. On je zabavna doskočica i praktična rukotvorina, a njegova izrada opuštajuća razbibriga. Etno queer vikend spojit će iskusne ličke "pletačice" sa zaljubljenicima u pletenje i ručni rad te onima koji će to tek postati. Zato se ne pitamo kako na selo možemo kratkotrajno pobjeći, već što tamo možemo naučiti i ponijeti dalje sa sobom.

Plan aktivnosti:

U subotu, 22.5., se dolazak na Plitvice očekuje u jutarnjim satima, nakon čega slijedi obilazak donjih i gornjih jezera uz vodstvo. Kasnije ćemo, uz lokalnu kuhinju, obići prostore udruge Tare, te upoznati njihovu povijest, lokalne običaje i tradicionalne metode dobivanja vune i vunenih niti. U nedjelju, 23.5., će se na otvorenom održati radionica izrade nakurnjaka uz mentorstvo žena iz udruge Tara. Oni s prethodnim iskustvom s pletenjem učit će izrađivati nakurnjake, dok će početnici imati priliku upoznati se s jednostavnijim opcijama koje zahtijevaju baratanje s manje igala. Pletenje je dugotrajan, strpljiv rad koji ide ruku pod ruku s druženjem raznih generacija, veselom ćakulom i čašicom rakije. Povratak u Zagreb planira se u nedjelju 23.5. u kasnim popodnevnim satima.

Sudjelovanje u programu Etno ispod pȃsa je bez naknade!

Prvi, izletnički dio programa u Ličkom Petrovom Selu uključuje organizirani prijevoz / naknadu za prijevoz, ulaznicu za Nacionalni park Plitvička jezera, pohađanje programa radionice, te smještaj i organizirane obroke.

Broj sudionika je ograničen - deset (10) osoba.

Svoje mjesto rezervirajte putem poveznice.

https://docs.google.com/forms/d/1PZyZYCz1cQ_IS9Jx27EtWPTfcmsTbhNKzIlNgFPlvmA/

________________________________________________________________________

Drugi dio programa Etno ispod pȃsa realizirat će se posljednjeg dana proljetnog bloka Queer Zagreb Sezone, u subotu, 29.5., u suradnji s Etnografskom muzeju u Zagrebu. Zainteresirana će publika imati priliku sudjelovati u vođenoj muzejskoj turi Etno ispod pȃsa, s početkom u 11 h, kojom će se uz stručno muzejsko vodstvo mr. sc. Željke Jelavić i osnivačice udruge Tara, Sonje Leke, upoznati s elementima tradicijske kulture s posebnim osvrtom na seksualnost i seksualne prakse te na elemente odijevanja koji su s njima povezani.

Moguće je sudjelovati na oba ili u pojedinačnom dijelu programa.

Realizaciju programa Etno ispod pȃsa, suradnje udruge Domino, Udruge građana Tara i Etnografskog muzeja u Zagrebu, podržao je europski projekt ACT: Art, Climate, Transition koji kroz produkcije, edukacije, angažirane umjetničke radove i razmjenu s lokalnom zajednicom kreativno propituje odnos ljudi s njihovim prirodnim i društvenim okruženjem.