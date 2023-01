Porast kibernetičkih napada

Rat u Ukrajini ne prestaje na terenu, već se nastavlja digitalno, a istovremeno bjesni kibernetički rat. Brzo rastu i stopa hakerskih napada i širenje lažnih informacija jer su s dolaskom digitalizacije otvorene nove mogućnosti ne samo za gospodarstvo nego i za kriminal. Tijekom godina broj žrtava takvih napada se mijenjao: u početku su uglavnom bile pogođene privatne osobe, no sada ih se sve više izvodi na tvrtke i državne institucije. Opasnost da i sami postanete žrtva sve je veća - unatoč tome što industrija kibernetičke sigurnosti nastavlja rasti?

Svaka će tvrtka prije ili kasnije postati žrtva kibernetičkog napada, upozorava udruga IT industrije Bitkom. Šteta od tih napada 2018./2019. iznosila je 103 milijarde eura, a u 2022. godini dosegnula je 203 milijarde eura i gotovo se udvostručila. U trećem tromjesečju 2022. globalnih je napada na godišnjoj razini bilo 28 posto više. Tri dana nakon službenog početka rata u Ukrajini, 27. veljače, Check Point Research izvijestio je o porastu kibernetičkih napada na ukrajinske vojne i državne sektore od 196 posto. Međutim, nisu samo napadi povezani s ratom ono što je obilježilo prošlu godinu. Prema izvješću IBM-a, tvrtke koje koriste umjetnu inteligenciju i automatizaciju za otkrivanje potencijalnih prijetnji i povreda imale su 74 dana kraći ciklus povrede podataka i uštedjele u prosjeku 3 milijuna dolara više. Ovi trendovi sugeriraju da će u godinama koje slijede potreba za kibernetičkom obranom poduzeća postati sve važnija.

Kibernetičke ​​dionice pogođene slomom samo kratkoročno

Kao i za mnogim drugim iz tehnološke sfere, za dionicama tvrtki koje se bave kibernetičkom sigurnošću zabilježena je snažna potražnja i njihovo je tržište tijekom ranih faza pandemije covida-19 raslo. Prema objašnjenju Maxima Manturova, "s prelaskom na digitalni rad, potreba za mjerama kibernetičke sigurnosti se povećala". Međutim očekivanja ulagača nisu ispunjena te je posljednjih mjeseci došlo do promjena, Fed je povećao kamatnu stopu saveznih fondova, a tvrtke iz tehnološkog sektora zabilježile su pad prodaje i cijena dionica. Hoće li takav razvoj događaja oslabiti dionice sigurnosnih IT tvrtki? "Dionice kibernetičke sigurnosti dio su segmenta rastućih dionica i prve su pogođene povećanjem kamatnih stopa. Unatoč privremenom padu, mogu biti zanimljive iz dugoročne perspektive s obzirom na to da trenutna slabost stvara prilike za izgradnju pozicije. A kada se tržišta dionica općenito oporave, rastuće dionice mogu biti među najboljima", kaže Manturov.

Sve veća složenost mogla bi usporiti skokovit rast

Očekuje se, napominje Manturov, da će globalno tržište kibernetičke sigurnosti rasti po ukupnoj godišnjoj stopi od 8,9 posto između 2022. i 2027. godine, dokad bi trebalo dosegnuti vrijednost od 266 milijardi dolara. No, Manturov istodobno upozorava kako se "može se očekivati ​​da će kibernetički napadi postati složeniji u nadolazećim godinama, što predstavlja nove izazove za implementaciju sigurnosnih rješenja i moglo bi spriječiti rast tržišta". Budući razvoj tržišta uvelike ovisi i o političkim te društvenim napetostima.

Inovacija kao elementarna strategija preživljavanja

Postavlja se i pitanje hoće li na tržištu kibernetičke sigurnosti, kao u tehnološkoj industriji, moći dominirati pojedinačni veliki igrači. "Svakako postoje neki etablirani i veliki igrači, ali tu je i značajan broj manjih, specijaliziranih tvrtki koje su uspješne jer se fokusiraju na određene tržišne niše s inovativnim proizvodima i uslugama", navodi Manturov. U industriji je, kaže, ključno držati korak s najnovijim trendovima, identificirati potencijalne buduće prijetnje i stalno uvoditi inovacije da bi se ostalo ispred konkurencije. Za ukorijenjene operacije to može biti izazov ako su njihovi procesi zastarjeli. Manji, agilniji pružatelji usluga kibernetičke sigurnosti mogli bi brže odgovoriti na razvoj događaja. Zato je, primjerice, Palo Alto Networks, veliki igrač na tržištu sigurnosti, posljednjih godina preuzeo više od desetak mladih programera.

Značajni pružatelji usluga kibernetičke sigurnosti i dionice

Za pojedince i organizacije, kibernetička sigurnost sve je veća potreba, a učinkovite sigurnosne mjere visok su prioritet. "Kao rezultat toga, pojedinci sve više koriste antivirusni softver ili VPN-ove. Usluge temeljene na oblaku za zaštitu vlastitih uređaja, kao što je upravitelj lozinki, također su popularne. Tvrtke, s druge strane, često zahtijevaju složenije sigurnosne mjere", objašnjava Manturov, ukazujući na druge dionice kibernetičke sigurnosti vrijedne spomena. "U smislu prihoda, pružatelj softvera Fortinet jedna je od najprofitabilnijih tvrtki za IT sigurnost, zajedno s Palo Alto Networksom. Obje kompanije predviđaju dvoznamenkast postotni rast prihoda u nadolazećim godinama", kaže Manturov. CrowdStrike Holding i Zscaler prema njegovu su mišljenju također pružatelji usluga kibernetičke sigurnosti s potencijalom. "Softver za upravljanje identitetom koji je proizvela američka tvrtka Okta mogao bi biti vrlo tražen u svijetu koji je sve mobilniji i temelji se na oblaku", zaključuje Maxim Manturov.

Više informacija možete saznati ovdje