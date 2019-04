Popularni trening nije bezazlen

Intervalni trening visokog intenziteta (HIIT) je za vježbanje kao kolagen u prehrani. U posljednje vrijeme jako popularan među vježbačima i to zbog dobrih razloga. Sastoji se od izmjeničnih kratkih nizova aktivnosti s kratkim razdobljima odmora s kojima sepovećava izdržljivost i pojačano sagorijevaju masnoća.

Nedavno je utvrđeno da učinkovito smanjuje naslage na trbuhu, ali postoji i jedna loša strana ovakvog načina vježbanja - povećava se rizik od ozljeda.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sports Medicine and Physical Fitness otkrilo je da je HIIT odličan za jačanje kondicije i izgradnju mišićne mase, ali i da uzrokuje veliki broj ozljeda osobito uganuća, naprezanja koljena i gležnjeva te ozljede ramena. Istraživači su analizirali podatke od 2007. do 2016. i otkrili da se broj ozljeda povećava svake godine.

"Ove vježbe se predstavljaju kao da odgovaraju svima. Međutim, mnogi sportaši osobito amateri nemaju fleksibilnost, pokretljivost, osnovnu snagu i razvijene mišiće za izvođenje ovih vježbi. Postoje jaki dokazi da ove vrste ozljeda, posebno kod ponavljajućih preopterećenja koljena, mogu dovesti do osteoartritisa", kaže koautor istraživanja Joseph Ippolito zaMbgmovement.

Uz ovakav trening, lošu kondiciju, loš oporavak od vježbanja i preopterećenja mišića lako može doći do ozljeda. Stručnjaci upozoravaju da ne treba izbjegavati ove treninge, ali treba stvoriti rutinu vježbanja, pojačati fleksibilnost uz istezanje i stvoriti snagu i ravnotežu kroz manje zahtjevne vježbe te se zatim odlučiti na HIIT.