POP-nite u Lemon Marketu na Best Nights programu

Znamo, znamo, uz sve atrakcije između kojih ovog mjeseca možemo birati, teško je izbjeći FOMO efekt. Zato su najbolja ona rješenja koja nude sve na jednom mjestu, poput Lemon Marketa u zagrebačkoj Orljavičkoj ulici br. 3.

Bez obzira je li to nastup omiljenog DJ-a ili otkrivanje nove glazbene nade, uživanje u vječnim hitovima kroz interpretaciju tribute benda, disco, funk, RnB, akustični koncert - POP UP program Best Nights na jednom mjestu tijekom čitavog prosinca okuplja kreativce različitih profila kako bi posjetiteljima omogućio najbolju moguću zabavu - od snimanja profesionalnih IG fotki na kojima će vam svi zavidjeti, do radionice izrade grafita.

Best Nights POP-UP predstavljen je u ponedjeljak konceptualnom izložbom perspektivne MEISTER-ice, fotografkinje Stelle Mešić. Stellu potražite 2. i 3. prosinca u Lemonu, neka vas fotografira u moodu za najbolje noći života u sklopu experiental zone koja će se svaki tjedan transformirati u novo kreativno središte noćnog života.

Na otvorenju su uz Stellu bili i drugi MEISTERI koji kontinuirano kreiraju priču s najprodavanijim njemačkim biljnim likerom, Jägermeister - ekipa iz kolektiva Graffitti na Gradele, DJ Duo Vanillaz, Joshua Čirjak, modna dizajnerica Lana Puljić, MEISTER Dorijan Skoblar čiji su kokteli sastavni dio Jaegermeister Best Nights POP UP programa, uz signature zalogaje Best Nights bites by Nana.

Za glazbu se svaki dan brine drugi glazbeni MEISTER, od DJ Indya koji je već dobro poznat na sceni, do novih dana kao što su DJ Manola i DJ Idris, a očekuju vas i nastupi akustičnih bendova kao što je Dual mono.

Što ne smijete propustiti?

· Stella Mešić - izložba fotografija i fotografiranje 2. i 3. prosinca.

· Radionica izrade grafita uz Graffiti na Gradele - od 4. do 10. prosinca.

· Snimanje BEST NIGHTS videa u vertikalnom photoboothu uz BEST NIGHTS pjesmu DJ dua Vanillaza - svaki dan.

· Streetwear workshop s Joshuom Čirjakom - 16. i 17. 12.

Cijeli program Jägermeister Best Nights POP UP-a i točnu satnicu provjerite ovdje i na vrijeme rezervirajte svoj time - slot; da kasnije ne bi bilo.

POP je otvoren do 31. prosinca, svaki dan osim 25. i 26. 12. od 17 do 23 sata.