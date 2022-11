Prženi repovi crvenih kozica u kadaifu s kimchijem i kremom od batata, prva plant-based kobasica napravljena u Hrvatskoj, teleći bečki odrezak u pročišćenom maslacu, s gelom od brusnica i limunom u obliku sendviča, Surf & Turf burger u kombinaciji mljevene junetine i salate od jastoga, "Crispy COD balls", legendarne štrukle - sve su to novinari mogli probati na FOOLING AROUND-u by Fuliranje.

Pred okupljenim novinarima, poznati hrvatski chefovi predstavili su jedinstvenu gastro ponudu FOOLING AROUND by Fuliranje adventskog događaja. Zagrebački hotel Esplanade by Ana Grgić Tomić predstavio je svoju ponudu počevši s legendarnim štruklima zapečenim u finom vrhnju. Velika poslastica bili su prženi repovi crvenih kozica u kadaifu s kimchijem i kremom od batata. Glavna Esplanadina slastičarka i trostruka prvakinja u slastičarstvu Mirjana Špoljar podijelila je s novinarima aromatičnu crème brûlée kremu s hrskavim crumbleom od speculaasa te topli bread and butter pudding s lješnjacima i čokoladom uz kremu od vanilije. Vruće napitke poput gina s dodatkom đumbira i meda, božićnog punča s okusima cimeta i ruma te interesantnog šumskog koktela s dodatkom bundeve, kestena i vrganja pripremio je poznati koktel majstor Vjenceslav Madić 'Kishoni'.

Beg's Plant Based Street Food je predstavio Beg's Purple Haze - prve plant based sarmice u ljubičastom zelju s kremom od krumpira, koje je moguće probati po prvi put u Hrvatskoj i to jedino na njegovoj kućici u sklopu ovoga događanja. Najavio je uskoro u ponudi i prvu plant based kobasicu iz vlastite proizvodnje Beg's K'baja Grande, uz već popularni Kai Chai. THE MEAT by Nenad Komes predstavio je najbolje meso u Hrvatskoj u obliku Dry Aged 60 beef burgera, Pulled pork BBQ sendviča te domaće dimljene roštilj kobasice.

Kultni zagrebački restoran Balon prezentirao je jedinstvene rolice s patkom, jelo, koje je izmišljeno i zamišljeno isključivo za FOOLING AROUND a također predstavljen je sendvič s poznatim Balonovim bečkim odreskom u pročišćenom maslacu, gelom od brusnica i limunom. Balon je predstavio i ostatak svoje ponude, poput Pork belly sendviča, gulaša od hobotnice i njoki na mediteranski za grijanje u ovo zimsko doba. Res TAČ je predstavio svoje poznate ćevape te Adventsku kobasu čijom kupnjom posjetitelji sudjeluju u akciji "Božić svima" i time osiguravaju topli obrok za potrebite na Božić u suradnji s pučkim kuhinjama i Podravkom.

Jedan od najboljih hrvatskih chefova s dvije Michelinove zvjezdice u dva različita restorana Deni Srdoč (NEBO by Deni Srdoč) pripremio je Chicken pita bread, ljutkaste pržene krumpiriće s češnjakom i vlascem, kao i pržene krumpiriće sa sirom. "Taika" je pripremio izvrstan "Salmon Roll" u brioche pecivu uz creme fraiche i vlasac, kao i ukusne "Crispy COD balls", odnosno jedinstvene okruglice od bakalara u panko mrvicama sa začinima.

INSTITUT ZA KOBASICE by Mate Janković: institucija zagrebačkog Adventa pripremila je poznate Frankfurterke, Kranjske sa sirom, Debrecinke i Bavarske. Posebno jelo je Turkey wurst, pureća kobasica s francuskom salatom. GINgle Bells predstavio je svoje poznate Gingle Bells zimske hitove u kombinaciji s najboljim svjetskim ginom - kuhani gin i bijeli gin (bijela čokolada) s jedinstvenim okusom Old Pilot's gina.

Koristimo ovu priliku kako bi naglasili da je važan dio ovogodišnjeg FOOLING AROUND by Fuliranje humanitarna akcija zaklade Marina Čilića u suradnji s tvrtkom Samsung. Prikupljaju se sredstva kojima će se osigurati stipendije za petu generaciju stipendista. Kroz projekt stipendija, mladi sportaši i klasični glazbenici dobivaju podršku za nabavu sportske/glazbene opreme i odlaske na natjecanja, a donatori će dobiti kuglice s lopticama koje su potpisali naši vrhunski sportaši.