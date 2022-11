Istočna strana Strossmayerovog šetališta na Gornjem Gradu spremna je za još jedno uzbudljivo izdanje Adventa kod Matoša. Ova drugačija božićna priča koju će obilježiti odlični koncerti, najukusniji zalogaji, najljepši foto punktovi, romantična atmosfera pa čak i dječji program, počinje u subotu 26. studenoga. Zagreb će se ponovno moći pohvaliti najljepše uređenom i naj-šik adventskom lokacijom u Gradu.

Blagdansko ruho koje navlači popularno šetalište gdje sjedi lik hrvatskog književnika Antuna Gustava Matoša oduševit će na svakom koraku i probuditi sva osjetila zahvaljujući bogatom programu koji garantira odličan provod za sve, pa čak i one najmanje. Ono što se svakako ističe je neodoljiva scenografija ove blagdanske manifestacije koja će vratiti sve posjetitelje u „dobra stara vremena" i topli, obiteljski, ugođaj adventa s prve polovice 20. stoljeća. Ova naj-šik lokacija u gradu ponovno bi mogla ponijeti titulu najfotografiranije adventske lokacije.

Advent kod Matoša poseban je i po svom dječjem programu svakog vikenda prijepodne, a počinje već ove subote s mađioničarem Japom i dječjim diskom. Dan kasnije, u nedjelju, klinci će uživati u glazbeno - animacijskom programu Šarenog svijeta koji će im predstaviti slikovnicu "Snježna priča jedne jele, jedne zime bijele" te se kasnije razgibati u disku. Za mališane je pripremljen i Dječji doček Nove godine uz predstavu, Djeda Mraza i prigodnu animaciju i još poneko iznenađenje.

Devet crvenih ugostiteljskih kućica - među kojima je i jedna s oznakom Michelin BiB Gourmand - ponudit će uobičajeni a opet drugačiji koncept blagdanske street food ponude. Uz tradicionalna hrvatska zimska jela, tu je i vege ponuda i brojni specijaliteti kao što su dimljeni marinirani sporo pečeni buncek s pjenicom od francuske salate, konfitirana patka umotana u mlince, štrudla od krvavica i kiselog kupusa s preljevom od kiselog vrhnja i vlasca.. Ljubitelji slatkog uživat će u štrudli od jabuke, cimeta i meda s umakom od vanilije, fritulama s jabukama, čokoladom, cimetom, germknedlama punjenima šljivom i čokoladom s umacima i posipima, cannolima...

Baš kao i ugostiteljska, i glazbena će ponuda biti pravi miks urbanih žanrova, i to za svakoga ponešto - od jazza, swinga i funka do rocka i popa. Utorkom četvrtkom na rasporedu su live izvedbe (Gelato sisters, NoA, Tom & The Twisters, Anya Alu, La Papa, Toni Drama i drugi), dok se srijedom, petkom, subotom i nedjeljom čaga uz zagrebački DJ-eve (Zozo, Kanca, Bondža, Neno i Štef).

Sve detaljne informacije o programu, koncertima i radnom vremenu dostupne su i na Facebook i Instagram stranici manifestacije.