Ponedjeljak je stvarno dan za nove početke? Ili?

'Monday Campaigns' tvrdi kako je ponedjeljak idealno vrijeme za usvojiti novu naviku jer nam se tada godišnje nudi 52 nove šanse za početak.

"Ako ne uspijete prvi tjedan, uvijek imate idući ponedjeljak za novi početak", rekao je voditelj udruge Ron Hernandez.

Prema njihovoj teoriji, ako započnemo s novim režimom u ponedjeljak, to će pozitivno utjecati na ostatak tjedna.

S time se ne slaže stručnjakinja za produktivnost i upravljanje vremenom, koja je ujedno i motivacijska govornica i autorica brojnih knjiga koje se bave postizanjem ravnoteže između privatnog i poslovnog života, Laura Vanderkam koja smatra da takvo razmišljanje ima jednu veliku manu:

"Kada dođe ponedjeljak nećete se pretvoriti u novu osobu. Količina volje koju imate ponedjeljkom ista je kao bilo koji drugi dan u tjednu". Ona smatra kako je najbolje vrijeme za započeti nešto novo onaj trenutak kada vam ideja o početku padne na pamet.

Laura kaže da ako baš moramo odabrati dan u tjednu kada ćemo nešto započeti, neka to bude četvrtak. To se pogotovo odnosi na ljude koji rade od ponedjeljka do petka.

Četvrtak je dan kada novu odluku možemo lakše staviti na prvo mjesto prioriteta. Prednost je i to što nakon četvrtka brzo dolazi vikend, vrijeme kada se na odluke možemo osvrnuti i razmišljati o njima bez pritiska posla.