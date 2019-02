POLUGODIŠTE – otvorenje prve izložbe polaznika WHW Akademije u Galeriji Nova

Nakon četiri mjeseca intenzivnog rada WHW Akademija, međunarodni edukativni program za umjetnike i umjetnice, predstavlja rezultate vježbe koju su kroz niz razgovora, suradnji te kolektivnih i individualnih umjetničkih istraživanja razvijali njezini polaznici Laura Barić, Jakub Danilewicz, Philippa Driest, Vida Guzmić, Larion Lozovoy, Petra Mrša, Jelena Petric i Paky Vlassopoulou. Izložba se pod nazivom Polugodište otvara u petak, 1. ožujka u 19 sati u Galeriji Nova (Teslina 7) i ostaje otvorena do 16. ožujka.

Prateći inicijalnu ideju WHW Akademije da koristi Zbirku Kontakt kao referentnu točku, polaznici Akademije pozvani su da istraže radove i autore iz kolekcije, te da oblikuju svoj rad u nehijerarhijskom dijalogu s odabranim radovima iz zbirke, koristeći ih kao okidače za procese vlastitih istraživanja. Izložba nije zamišljena kao prezentacija finalnih radova već kao trenutak suočavanja s povijesnim radovima, kolegama umjetnicima i umjetnicama, te imaginarnom i stvarnom publikom. Namjera je otvoriti proces umjetničke i kustoske produkcije i kolektivne prakse obostranog učenja u sklopu WHW Akademije.

Proteklih mjeseci vježba se odvijala u dijalogu s kustoskim kolektivom WHW i rezidencijalnim profesorima WHW Akademije 2018/19: Benom Cainom, Tinom Gverović i Sanjom Iveković.

U sklopu Akademije do sada su održani dvotjedni intenzivni seminari koje su vodili kustosi i umjetnici: Pierre Bal-Blanc (u suradnji s Manuelom Pelmuşom) i Rajkamal Khalon, te niz predavanja i seminara koje su održali Greg de Cuir Jr., Mladen Domazet, Charles Esche, Božena Končić Badurina, Oscar Murillo, Kathrin Rhomberg, Dubravka Sekulić, Saša Šimpraga, Marko Tadić, Jelena Vesić i Želimir Žilnik.

Izložba je otvorena do 16/03/2019.

Radno vrijeme Galerije Nova: utorak - petak, 12 do 20h / subota 11 do 14h