Pogorelić svira Chopina

Chopin i Ivo Pogorelić imaju poseban odnos. Upravo njemu ovaj legendarni pijanist koji je obilježio klasičnu glazbenu scenu našega vremena duguje uspjeh na globalnoj razini. Četrdeset i dvije godine nakon izvedbe Chopinovih djela na prestižnom varšavskom natjecanju gdje je njegovu genijalnost prepoznala Marta Argerich i lansirala ga među zvijezde, Pogorelić je objedinio najbolje i objavio ih na trenutno najtraženijem i najpopularnijem albumu klasične glazbe na svijetu. Interpretaciju djela s albuma zagrebačka će publika čuti uživo, 12. ožujka u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Interes za svaki nastup Ive Pogorelića u Lisinskom je velik, a prilika koja se publici za samo nekoliko dana pruža prvi je susret s ovim glazbenim velikanom nakon čak dvije pandemijske godine.

Izvrsnost i jedinstvena interpretacija odabranih Chopinovih djela direktan je put do ljudske duše, tvrdi sam umjetnik: „Chopin upućuje otvoreni poziv da pronikne u ljudsku psihologiju. To je poseban poziv da neprestano tražimo i istražujemo svaku mogućnost koju klavir nudi. To je proces koji nikad ne prestaje, a i dalje će biti izazov za sve nove generacije umjetnika u budućnosti", izjavio je Pogorelić opisujući novi album u kojemu nudi potpuno novi uvid u Chopinov umjetnički svijet, otkriva dušu zvuka, u diskografskom smislu nakon više od dvadeset godina. Ovo je još jedan od razloga zašto je svjetska publika naprosto poludjela za ovim albumom.

Zahvaljujući beskompromisnim umjetničkim kriterijima i predanoj potrazi za idealnim izričajem, Pogorelić je, u više od četiri desetljeća koncertiranja i snimanja, ostvario autentična postignuća, koja cijene i publika i struka, dok su njegovi nastupi diljem svijeta stekli status željno iščekivanih događaja.

Prije nego što se uputi u najprestižnije koncertne dvorane diljem SAD-a, Kanade, Italije, Austrije, Španjolske ili Švicarske, zastat će u Zagrebu, za koji je posebno vezan, baš i kao što je zagrebačka publika vezana za njega.

Njegovi koncerti u Lisinskom događaji su koji se ne propuštaju, a dolazi nedugo nakon što je istim mjestom protutnjala maestralna Berlinska filharmonija u povijesnom trenutku za ove prostore. Glazbena priča na najvišoj razini kvalitete i emocije nastavit će se tako Pogorelićevom interpretacijom Chopina, izvedbom poloneze, sonate, fantazije, uspavanke i bakarole o čijem doživljaju uživo publika diljem svijeta sanja, a zagrebačka je upravo dobila priliku zbog čega su ulaznice planule u rekordnome roku.

Zbog velikog interesa dodana su mjesta na samoj pozornici, tik do pijanističkog genija, koje su upravo puštene u prodaju. Po cijeni od 170 kn možete ih nabaviti online na www.lisinski.hr ili na blagajni Lisinskog.