Poduzetnicima i dalje na raspolaganju zajmovi sa 0,5% kamata

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) mikro, malim i srednjim poduzetnicima i dalje odobrava novčana sredstva putem ESIF zajmova.

U programu zajmova ne postoje naknade za odobrenje zajma, rezervaciju ili korištenje sredstava, niti za prijevremenu otplatu. Drugim riječima, program ne sadrži skrivene troškove, a obrada zahtjeva za zajam osjetno je brža od obrade zahtjeva za bespovratna sredstva.

Financiraju se čak i obrtna sredstva

Zajmovi se odobravaju na temelju poslovnog plana, a namjena im je financiranje u svrhu modernizacije i proširenja poslovanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta, osnivanja novih obrta i trgovačkih društava te samozapošljavanja. Zajmovima je moguće financirati osnovna sredstva - materijalnu i nematerijalnu imovinu, ali i obrtna sredstva - pripremu proizvodnje, sirovine i materijale, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, zakup poslovnog prostora, režijske troškove, itd...

Mikro zajmovi

Iznosi mikro zajmova, namijenjenih mikro i malim poduzetnicima, kreću se u rasponu od 1.000 EUR-a do 25.000 EUR-a, uz kamatne stope od 0,5% do 1,5% (za osnovna sredstva) te 1,5% do 3,5% (za obrtna sredstva), a rok otplate je do 5 godina (za osnovna sredstva), odnosno do 3 godine (za obrtna sredstva). Visina kamatne stope određuje se sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj poduzetnik ulaže.

Mali zajmovi

Minimalan iznos malih zajmova je 25.000 EUR-a dok je maksimalni iznos 50.000 EUR-a. Osim mikro i malih poduzetnika, ovi su zajmovi namijenjeni i srednjim poduzetnicima (50 - 249 zaposlenih). Kamatne stope su u rasponu od 0,5% do 1,5%, uz rok otplate do najviše 10 godina, a točan rok otplate ovisi o trajanju amortizacije građevine i/ili strojeva i opreme u koje se ulaže. Moguć je poček do najviše 2 godine.



Ovaj financijski instrument važi do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Više o natječajima možete pronaći ovdje.