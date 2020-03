Poduzetnice su budućnost hrvatskoga gospodarstva

Prema rezultatima analize Financijske agencije (FINA), udio žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi poduzeća u Hrvatskoj rastao je od 2014. godine s 18,3% na 21,9%, koliko je iznosio u 2017. godini, te lagano raste i dalje. Činjenica da se Hrvatska i među vlastitim građanima doživljava kao patrijarhalna i konzervativna na prvi pogled odaje nesklad spram navedenih statistika. No ako se uzme u obzir teorija da je poduzetništvo osluškivanje i pronalaženje prilika za ostvarivanje novih vrijednosti, tada poduzetnik mijenja društvo, a ne obrnuto. Žene su prepoznate kao potencijal ekonomskog razvoja kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj.

Sve je krenulo iz Splita

Hrvatska udruga poslovnih žena Krug osnovana je davne 1995. godine pod okriljem Hrvatske gospodarske komore. „Naša ideja i cilj bila je dijeljenje iskustva i međusobna podrška budući da nas je u početcima bilo zaista malo" objašnjava nam Dragica Jerkov, predsjednica Udruge. Danas Udruga broji 170 članica raznih profila te djeluju u ograncima Split, Rijeka, Pula, Šibenik, Virovitica, Zagreb i Dubrovnik. „Uvijek s ponosom ističemo kako je sve krenulo iz Splita na inicijativu sada, na žalost, već pokojne članice Jadranke Radovanić, predsjednice HGK Split i prve predsjednice prvog ogranka KRUG-a Hrvatska. Jadranka je vizionarski inicirala Jadransko-jonski forum komora, a mi žene smo se uključile u rad okruglih stolova o poduzetništvu, što je bilo značajno za razmjenu iskustava i znanja između poduzetnica jadransko jonskog-bazena", ističe Jerkov.

Poduzetništvo ipak nije za svakoga. Nisu svi spremni na rizik i neuspjeh koji su sastavni dio poduzetničkih pothvata. Upravo zato smatraju da svojim iskustvom, znanjem i savjetima mogu mladima pomoći pri njihovim početcima i odlukama. Posebno su ponosni na poduzetnički inkubator koji doživljava svoj treći ciklus. Mladi se mogu prijaviti sa svojim projektima, a HGK Split ih podupire besplatnim uredskim prostorom i svim troškovima, a one, poslovne žene Udruge, dostupne su uslugama mentorstva.

Budućnost u rukama žena

Globalizacija je obezvrijedila vrijednosti kako nacionalne, obiteljske tako i one ekonomske, kaže Dragica Jerkov te nastavlja: „U vremenima koja dolaze potencijal žena u poduzetništvu bit će dragocjen iz razloga što žene u poslovanju ne stavljaju profit na prvo mjesto, socijalno su osjetljive i poštuju radnike i međuljudske odnose." One se orijentiraju na lokalnu ekonomiju vezanu za svoj kraj i domovinu. To sve rezultira velikim brojem obrta, malih obiteljskih poduzeća, što ujedno utječe na očuvanje obiteljskih vrijednosti. „Znate kako se kaže da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena, a ja nadodajem iza žene cijela obitelj. Ja sam majka troje djece, a poduzetnica sam od svoje 23. godine", ističe Dragica Jekov kako se uz podršku i uzajamni kompromis cijele obitelji uspješno održala u poduzetničkom svijetu.

Poduzetništvom protiv krize

Zanimljivu poduzetničku priču ima i Branka Babić, također članica Udruge, koja je prošle godine proglašena poduzetnicom godine. Svoj put započela je početkom 90-ih godina, osnivanjem tvrtke Infos. Taj put, s obzirom na tadašnje okolnosti, nije bio nimalo lagan. „Nitko od nas nije znao što znači „firma". Nismo mi bili ništa pametniji od drugih već smo, nakon kolektivnih otkaza jednostavno odlučili uzeti stvar u svoje ruke, a ne čekati", sjetno se prisjeća Branka Babić početaka s nekoliko starih kompjutora koji su im bili sva imovina.

U međuvremenu, zahvaljujući upornosti, angažmanu i entuzijazmu, Infos se uvrštava u vodeće informatičke tvrtke u Hrvatskoj, što je posebno bitno za sredinu kao što je Split. „ Ponosna sam na činjenicu da tvrtka kojom sam upravljala sve ove godine, a koja je u određenom periodu brojila i do 30 zaposlenih, nikad nije bila u blokadi, nikad nije kasnila s isplatama i uvijek je na vrijeme ispunjavala obveze prema dobavljačima i državi", naglašava Branka Babić.

Turbulentno i zahtjevno IT tržište, a i sve veći odlazak mladih stručnjaka iz zemlje, 2017. su doveli do razmišljanja, što napraviti s tvrtkom. I njezini zaposlenici imali su primamljive ponude iz inozemstva, no ponudu koju im je dala Branka nisu odbili već su se zajednički odlučili na nešto novo. Sada su postali suvlasnici tvrtke, a ona je ostala samo u svojstvu mentorice. „Jako sam sretna jer sam uspjela te mlade ljude spriječiti da odu iz Hrvatske i da su ovdje zasnovali svoje obitelji.

Oni sami sada imaju potpuno drugačiju percepciju o stvarima o kojima prije uopće nisu trebali razmišljati", objašnjava Branka kako su prihvatili svoje nove poduzetničke uloge. Volja i želja da rastu i razvijaju se u svojoj zemlji je tu, a u inozemstvo žele poslati samo svoje proizvode. Izreku „Jednom poduzetnik, uvijek poduzetnik" najbolje je potvrdila sama, pa je uz mentorstvo mladim ljudima svoj dosadašnji hobi i ljubav prema zdravom životu prenijela na novi posao.

Osnovala je novu tvrtku koja se bavi proizvodnjom i prodajom prirodnih preparata. Svakako u budućnosti sebe vidi u pomaganju ljudima i ne razmišlja o klasičnom umirovljenju. No ipak na jedno upozoravaju obje poduzetnice: unatoč naporima, ako država ne bude provodila politiku kojom će podupirati i motivirati poduzetnike, sav trud pojedinaca bit će uzalud.