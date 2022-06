Počinje treća faza projekta RokOtok!

Profesor geografije, TV voditelj i bloger Domagoj Jakopović Ribafish i ovog će ljeta pokušati ispuniti obećanje svome sinu i od 3. do 26. srpnja preplivati posljednjih, najsjevernijih 17 od 50 naseljenih hrvatskih otoka. Ribafish je do danas obišao 34 otoka i na svom se putu susreo s više od 3.500 djece uz želju da im približi važnost druženja i čuvanja svega onoga što nas okružuje, od novih prijateljstava, provođenja kvalitetnog vremena s roditeljima do brige o okolišu.

Treća plivačka faza projekta RokOtok kreće iz Privlake pored Zadra 3. srpnja 2022. u 9.30 sati ujutro odakle će se plivati do otoka Vira, gdje je organizirano druženje s djecom i roditeljima u 10.00 sati. Navečer svi zainteresirani idu na skrivanje i potragu za Geocachevima, a sljedećeg se dana pliva dalje za Pag te nakon toga nastavlja prema Molatu, Istu, Premudi, Silbi, Olibu, Rabu, Krku, Cresu, Lošinju, Iloviku, Malim i Velim Srakanama, Susku, Unijama te Košljunu s kojeg u utorak 26. srpnja 2022. u 17.30 sati pliva na završni događaj u Puntu na otoku Krku (18.00).

Projekt RokOtok započinje djelovati 2019. godine kada je u Zagrebu osnovana istoimena Udruga s namjerom da djeci i roditeljima uljepša i razveseli dane koje provode ljeti na našem dijelu Jadrana. Domagoj Jakopović Ribafish je pokrenuo projekt kako bi održao obećanje svome prerano preminulom sinu Roku da će zajedno obići sve naše otoke, i zahvaljujući vrijednim ljudima iz Udruge, prijateljima, „malim" ljudima, donatorima i sponzorima koji su utkali dio sebe u priču, krenuo na avanturu života, nešto što nitko nikada prije njega nije napravio - plivati do svih naseljenih hrvatskih otoka, njih 50. Ribafish i profesionalni plivači koji se pridružuju na plivanju spajaju dvije najbliže točke otoka, a djeci se preporučuje da plivače sačekaju u plićaku na sigurnom iza bova od stiropora.

Uz pridavanje važnosti bavljenju sportom, kroz tri godine projekta, na svakom će se nastanjenom otoku održati prigodno druženje s lokalnom djecom i turistima na kojima će se govoriti i o važnosti ekologije, problemima zagađivanja i zagađivačima, novim igrama i avanturama te kvalitetnije provedenom slobodnom vremenu djece i roditelja. Vrijedan je pažnje i apel na poboljšanje kvaliteta uvjeta života na otocima, koji je jako dobro prihvaćen od strane samih otočana.

Kroz tri godine projekta (plivanje je 2020. odgođeno zbog lockdowna), druženjima je 2019. na južnom i 2021. na srednjem Jadranu prisustvovalo preko 3.500 djece i još toliko roditelja, baka i djedova, koji su kućama odnijeli vrijedne i edukativne poklone, među kojima se najviše izdvaja zidna karta s popisom svih otoka i zadatkom, a zanimljivo je da se uvijek većina okupljenih odazove čišćenju plaža. Sve te aktivnosti, i uvijek neke nove, očekuju nas i na trećoj dionici ove višegodišnje ljetne avanture.

Mediji su projekt #RokOtok proglasili Najljepšom pričom ljeta, roditelji se često javljaju kako su se djeca aktivnije počela baviti sportom, izlaziti u prirodu i više pažnje posvećivati problemu zagađenja okoliša, a mnogi su bili sretni što se na njihovom otoku događa barem nešto zanimljivo. Stoga, ako ste u blizini na nekom od naših toliko lijepih i nezamjenjivih otoka i želite red zabave, red smijeha i par redova edukacije u par sati druženja s puno emocija i veselja, dođite na neku od etapa projekta #RokOtok ovoga srpnja. Kreirajmo zajedno najljepšu priču ljeta!

Projekt bi bilo puno teže ostvariti da nam u svemu nisu pomogli Sport Vision Hrvatska, RBA, Rio Mare, HTZ, Offertissima, Adriatic Osiguranje, Hrvatski Crveni križ, Offset.hr, Sixt rent-a-car, Hyundai Hrvatska i mnogi drugi...

Plivamo dalje, vole vas vaši RokOtočani.