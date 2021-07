Počinje program "Ljeto u Mreži"

Osvježite se i pronađite sebe ovog ljeta - od 15. srpnja do 15. rujna u nezavisnim kinima diljem Hrvatske. Fokus zajedničkog programa nezavisnih kina „Ljeto u Mreži" je na animiranim i igranim obiteljskim filmovima koji će i odrasle, barem na sat-dva, opet pretvoriti u djecu.

U programu „Ljeto u Mreži" tako su animirani obiteljski film „Dumbo" o avanturama malog dugouhog letećeg slonića, jedna od najljepših Disneyjevih ljubavnih priča - animirani film „Ljepotica i zvijer" i iskrena komedija „Moj tata kobasica". Svi filmovi imaju zajedničku premisu, baš onu pravu ljetnu, avanturističku: pusti sve probleme i kreni u ostvarivanje svojih snova i naravno - na tom putu ne zaboravi na prijatelje i obitelj!

Obiteljska komedija „Moj tata kobasica" osvježit će vas senzibilnošću i potaknutida ponovno pronađete svoje istinsko ja. Film prati oca 11-godišnje Zoé koji postaje nezadovoljan svojim poslom bankara i odlučuje napustiti karijeru kako bi postao glumac. Njegova supruga, izvršna direktorica u tvornici čokolade, zabrinuta je zbog njegovih planova, ali Zoé je odlučna pomoći ocu da uspije u velikoj životnoj promjeni... Glavnog lika tumači poznati belgijski glumac Johan Heldenbergh, zapamćen po ulozi u filmu „Alabama Monroe".

Film vrlo duhovito oslikava važne teme - od krize srednjih godina, preko odrastanja do odnosa u obitelji kojima pristupa odvažno, ozbiljno ali s dozom originalnog humora.

Disneyjev animirani film „Dumbo" započinje nezaboravnim prizorima: roda raznim životinjskim majkama donosi bebe, a zaboravlja donijeti novorođenče jednoj cirkuskoj slonici. Kako bi ispravila grešku, donese joj ipak slonića prevelikih ušiju kojeg svi u cirkusu ismijavaju.

No majka je tu da zaštiti svoje novorođenče usprkos svemu te ga brani od svih neprilika, a to je upravo ono najbolje u Disneyjevoj tradiciji.

Nakon što Dumbove uši izazovu nesreću koja ozlijedi mnoge druge slonove, natjeran je da se odijeva poput klauna i izvodi opasne vratolomije. Sve se promijeni kad Dumbo otkrije da mu njegove ogromne uši zapravo omogućuju let, pa svojim novim talentom zadivi sve u cirkusu. Dumbo je jedan od najkraćih Disneyjevih dugometražnih animiranih filmova i 4. klasik u produkciji Walta Disneyja.

Bilo da se prisjećate ili tek upoznajete s ovim animiranim filmom, dugouhi leteći slonić Dumbo odvest će vas u djetinjstvo, u vrijeme kada smo znali da su „mnogi ljudi s dugim ušima poznati" i da „stvari koje nas sputavaju, vrlo često nas i vinu do visina".

Još jedan Disneyjev klasik, jedna od najljepših ljubavnih priča, svakako je

animirani film "Ljepotica i zvijer" koji ove godine obilježava 30. obljetnicu, a to je ujedno i 30. Disneyjev film koji je na platno donio francusku bajku spisateljice Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Čitavog života mladi princ živi sebično i arogantno, misleći samo na sebe, sve dok ga tajanstvena vila ne osudi na izgled čudovišta i daruje mu čarobnu ružu. Njegova jedina nada susret je s mladom ženom čiju ljubav treba osvojiti i tako se iskupiti. Godine prolaze bez nade, ali jednog se dana pruži prilika, kada se mlada Bel ponudi da će zauzeti mjesto svog bolesnog oca u tamnici. Dok Zvijer nevoljko pristaje, Bel, uz pomoć osoblja dvora, s vremenom ne samo da nauči cijeniti svog zarobljivača nego i ubrzo uviđa da se iza čudovišnog izgleda skriva više. No seoski beskrupulozni lovac Gaston ima vlastite planove za Bel.

"Ljepotica i zvijer" prvi je animirani film nominiran za nagradu "Oscar" u

kategoriji "Najbolji film".