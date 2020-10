Počinje 10. jubilarno izdanje One Take Film Festivala

Deseto izdanje međunarodnog festivala filmova snimljenih u jednom kadru - One Take Film Festival održat će se 23. do 24. listopada u prostorima kina Tuškanac, Centra za likovni odgoj Grada Zagreba i online. Posjetitelji u Zagrebu moći će vidjeti filmove iz konkurencije, te programa Almost One i One Take In Space, dok će program konkurencije i Almost One biti dostupan i online.

Od sveukupno 40 filmova, u službenoj konkurenciji nalazi se 25 filmova pristigla iz 18 zemalja svijeta, od Irske, Kosova, Meksika, preko Irana i Libanona do Južne Koreje. Za festivalsku nagradu Grand Prix One Take Film Festivala natječe se 24 kratkometražna i jedan dugometražni film. O najboljem filmu odlučivat će žiri u sastavu Vlasta Žanić, likovna i filmska umjetnica, prošlogodišnji pobjednik festivala, filmski redatelj Slobodan Maksimović i Dražen Žarković, filmski redatelj i scenarist.

Osim konkurencije festival donosi već uhodane programe poput Almost One s filmovima koji zbog strogih festivalskih propozicija nisu uvršteni u konkurenciju, a u kojem prikazujemo osam filmova. U sklopu programa One Take In Space prikazuju se tri filma po izboru kustosice Davorke Perić pod nazivom Ponovno pokretanje.

One Take Film Festival međunarodni je festival filmova u jednom kadru koji je 2003. osnovao redatelj i direktor fotografije Vedran Šamanović. Festival promovira kreativnost i inovativnost unutar zadanog okvira jednog kadra, a otvoren je svim autorskim stavovima i profilima, bilo da dolaze iz filmskih krugova ili iz srodnih vizualnih umjetnosti.

Specifičnost ovogodišnjeg hibridnog izdanja je dvostruka dodjela nagrada. 24. listopada, u subotu, u 20 sati u kinu Tuškanac osim dodjele Grand Prix One Take Film Festivala, dodijelit će se i 11. nagrada Vedran Šamanović. Nagrada Vedran Šamanović dodjeljuje se, u čast prerano preminulog hrvatskog snimatelja i redatelja, kao najviše godišnje filmsko priznanje filmskom umjetniku koji je te godine, u bilo kojoj grani filmske umjetnosti, u kratkom ili dugom metru, inovativnim pristupom proširio granice filmskog izraza u hrvatskom filmu. Ovogodišnji žiri sastoji se od novinarke, politologinje i filmske kritičarke Dine Pokrajac, redatelja i scenarista Ognjena Sviličića i producentice i redateljice Sanje Šamanović.

Detaljnije informacije možete pronaći u press materijalu, a sve informacije kao i raspored programa možete vidjeti na www.onetakefilmfestival.com