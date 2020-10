Filmski pokaz: Nova ruta do vašeg omiljenog mjesta

Ako ste među onima koji uživaju u filmovima na velikom platnu i u mraku kinodvorane, kino Kinoteka ima pravu stvar za vas! Filmski pokaz je pretplata za svakog filmofila, koji će vam omogućiti vožnju filmskim pričama po najpovoljnijim cijenama. Može lako postati praktičan dar novim ljubiteljima filma ili pozivnica za grupni odlazak u kino.

Programi u pretplati

Filmski pokaz je otvorena pretplata s 10 ulaznica na projekcije po vlastitom izboru. U to ulaze kinotečni programi kina Kinoteke: redovni tematski ciklusi kao što je to aktualni Autom kroz povijest filma u sklopu kojeg prikazujemo kanonska djela sedme umjetnosti, u rasponu od izazovnih umjetničkih radova do vrhunskih žanrovskih ostvarenja. Filmskim pokazom obuhvaćeni su i posebni programi Kultni petak i Na drugi pogled namijenjeni filmskim pustolovima otvorenim za istraživanje rubnih filmskih izraza. Programi gostujućih manifestacija, posebna događanja (premijere i distribucijski naslovi) ne mogu se ostvariti uz Filmski pokaz.

Kako koristiti Filmski pokaz?

Način korištenja je jednostavan: prije svake projekcije dovoljno je predočiti vlastiti Filmski pokaz na blagajni kina te ga zamijeniti za ulaznicu filma koji želite pogledati. Svaka podignuta ulaznica bit će označena žigom ili potpisom tako da vlasnik pokaza uvijek ima uvid u broj slobodnih ulaznica koji ima na raspolaganju.

Filmski pokaz je pravi način i da obitelj, partnere ili prijatelje počastite odlaskom u kino, jer je omogućeno preuzimanje više karata za istu projekciju - broj karata ovisi o broju praznih mjesta na vašoj kartici.

Gdje nabaviti Filmski pokaz?

Filmski pokaz po cijeni od 150 kuna može se nabaviti na blagajni kina Kinoteka u radno vrijeme (sat vremena prije početka svake projekcije).

Filmski pokaz vrijedi do 31. prosinca sljedeće godine nevezano na datum početka pretplate.

Više informacija potražite na službenoj stranici kina Kinoteka: www.kinokinoteka.hr