Počela je isplata povrata poreza za 2019.

Porezna uprava je počela s isplatom povrata poreza na dohodak za prošlu godinu, a više od 569.000 građana treba dobiti ukupno više od 1,1 milijardu kuna povrata poreza, doznaje se u Poreznoj upravi, prenosi Novi list.

Prema podacima Porezne uprave, na dan 10. lipnja za ukupno 638.375 poreznih obveznika-građana proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2019. godinu, a većina njih je dobila ili ovih dana treba dobiti i rješenje o godišnjem obračunu.

Naime, do 10. lipnja otpremljeno je 578.206 rješenja o godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godinu iz posebnog postupka utvrđivanja poreza.

U posebnom je postupku kod ukupno 569.197 građana utvrđena razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 1,135 milijardi kuna, dok je kod ukupno 59.896 utvrđena razlika poreza i prireza na dohodak za uplatu u iznosu od 107,09 milijuna kuna, navode iz Porezne uprave.

"Porezna uprava tijekom lipnja 2020. godine dostavljat će poreznim obveznicima privremena porezna rješenja o ostvarenom godišnjem dohotku za 2019. godinu utvrđenom u posebnom postupku te se očekuje da će većina poreznih obveznika zaprimiti rješenja do 12. lipnja 2020. godine kada će započeti izvršenje povrata poreza", ističu iz Porezne uprave.

Naime, Porezna uprava zadnjih nekoliko godina primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, što znači da većina poreznih obveznika - građana nema obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

Porezna uprava će privremeno porezno rješenje u posebnom postupku o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u 2019. dostaviti poreznim obveznicima prema adresi njihova prebivališta ili uobičajenog boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže, i to najkasnije do 30. lipnja, te će po njihovoj dostavi (najkasnije do 30. lipnja) izvršiti povrat poreza na dohodak ako porezni obveznici ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza, navode iz Porezne uprave.

No, dio poreznih obveznika, npr. oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, slobodna zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga te pomorci u međunarodnoj plovidbi, trebaju do kraja veljače Poreznoj upravi predati godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu (redovni postupak).

Prema podacima Porezne uprave, na razini Republike Hrvatske ukupno je 68.221 porezni obveznik podnio godišnju poreznu prijavu za 2019. godinu u redovnom postupku (podnošenjem obrasca DOH).

Kod ukupno 24.278 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza za povrat u iznosu od 130,7 milijuna kuna, dok je kod ukupno 18.997 utvrđena razlika za uplatu u iznosu od 157,97 milijuna kuna, navode iz Porezne uprave.