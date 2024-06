Pobjednici Animafesta 2024.

Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Sofiia Melnyk, Naomi Van Niekerk, Marta Pajek, Malte Stein i Vjeran Šalamon odlučio je Grand Prix dodijeliti belgijsko-nizozemsko-francuskom filmu Hotel Miracle (The Miracle) redateljice Nienke Deutz, nastalom u produkcijama Lunanime, Keplerfilm i Les Productions de Milou. U obrazloženju žirija stoji: Film se suptilno i nijansirano bavi nevidljivom temom. Pripovijedanje je osjetljivo i daje nam nadu.

Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće uručio Nicolasu Braultu za kanadski film Entropijsko sjećanje (Mémoire entropique) nastao u samostalnoj produkciji. Autor bilježi proces raspadanja uspomena i uvlači nas u neki novi sloj ljepote - napisao je žiri.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je južnokorejskom filmu Ponovno se roditi s tobom (Reborn with You) Inju Park (samostalna produkcija) za nježno unutarnje putovanje koje nas vodi u opojan svijet gubitka.

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebne nagrade. Sofiia Melnyk nagradila je tako francuski film Aaaah! Osmana Cerfona (Miyu Productions) za originalan i duhovit pristup pritisku školovanja i izvrsno funkcioniranje animacijskog loopa.

Naomi Van Niekerk posebno se dojmio slovensko-hrvatski film Tri tičice Zarje Menart (produkcije Finta Film i Adriatic Animation). Film me držao u napetosti i uvukao mi se pod kožu slojevitom likovnošću i čudesnim dizajnom zvuka - objasnila je Van Niekerk.

Marta Pajek svoju je posebnu nagradu uručila kolumbijsko-francuskom filmu Kuja (La Perra) Carle Melo Gampert (produkcije Evidencia films i June Films). Okrutno iskrena, no dirljiva priča o odnosu majke i kćeri ispričana je silovito i jednostavno - kazala je Pajek.

Malte Stein odabrao je, pak, poljski film Zima Tomeka Popakula i Kasumi Ozeki, nastao u produkciji Yellow Tapir Films. Ubojice se najviše boje ubojica, ali Isus će vam oprostiti - poručio je Stein.

Naposljetku, Vjeran Šalamon svoju je posebnu nagradu dao južnokorejskom filmu Krug (Circle) Yumi Joung, nastalom u produkciji Match Cut Inc., rekavši da nas jednostavna i profinjena elegancija ovog filma podsjeća kako je svijet animacije originalan i predivan.

Prema odluci žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma u sastavu Barry JC Purves, Vassilis C. Karamitsanis i Vera Neubauer Grand Prix pripada španjolsko-njemačkom filmu Sultanin san (El sueño de la Sultana) Isabel Herguere (produkcije Abano Producións te Fabian&Fred). Odluka o ovoj nagradi bila je laka jer je film prelijepo napravljen i osmišljen. Dirljiv je i prilično dubok te zaokuplja na način koji ostaje s nama dugo nakon gledanja. Svoju poruku uzdiže na novu razinu slojevitom pripoviješću - stoji u obrazloženju.

Isti je žiri odlučio dodijeliti i posebno priznanje mađarskom filmu Pelikan plava (Kék Pelikan) Lászla Csákija (Umbrella Entertainment i Cinemon Entertainment), predivno strukturiranom, zanimljivom i dobro istraženom filmu. Njegova dojmljiva dokumentiranost urodila je oživljavanjem povijesti. Gledatelj se može istinski poistovjetiti s pričom - rekao je žiri.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Diana Cam Van Nguyen, João Gonzalez i Ivana Kvesić odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti njemačkom filmu Karotika (Carrotica) Daniela Sterlin-Altmana, nastalom na Filmskom sveučilištu Babelsberg Konrad Wolf, za film koji nas je dirnuo duhovitim, originalnim i ljudskim prikazom odnosa. Dva lika dijele zajednički osjećaj osamljenosti tako što se nose s nizom fantazija koje ih previše ne razdvajaju, a možda ih čak i zbližavaju.

Prema odluci istoga žirija, prvo posebno priznanje pripalo je poljskom filmu Takva se čuda događaju (Takie cuda sie zdarzaja) Barbare Rupik (Poljska nacionalna filmska škola u Łodzu). Animacijska tehnika i s njome povezano ispitivanje tradicija i religije zanimljivi su, prožimajući i uvjerljivi - poručio je žiri.

Drugo posebno priznanje otišlo je filmu Posthumana bolnica (The Posthuman Hospital) južnokorejskog autora Junhe Kima (California Institute of the Arts). Uživali smo u vizualizaciji posthumanog područja, gdje strojevi i ljudi stupaju u interakciju. Vizualna i zaigrana kreativnost kojom se pristupa ljudskom tijelu čini film snažnim - kaže se u obrazloženju.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašen je Žarko, razmazit ćeš dite! Milivoja i Veljka Popovića u produkciji Prime Render Studija, Bagan Filmsa i 3D2D Animatora. Ovaj nas je film iznenadio toplim, dirljivim, a ujedno i duhovitim pristupom osobnoj i povijesnoj temi. Autori koriste različite tehnike animacije smjelo i inteligentno kako bi stvorili film originalnog i sirovog štiha - poručio je žiri. Filmu pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih redatelja.

Posebno priznanje uručeno je Eugenu Bilankovu za Prozore s južne strane u produkciji Akademije likovnih umjetnosti za suptilno, prožimajuće i maštovito korištenje animacije koje pripovijedanje uzdiže na novu razinu i film čini užitkom za gledanje.

Pobjednika Natjecanja filmova za djecu i mlade birao je žiri u sastavu Val Bandić, Jakov Botić, Maris Dlačić, Polina Glebova, Karlo Jurčić, Alana Kovač, Jasna Salopek Radić, Vita Stojić, Trey Pužin i Iskra Gavran. Žiri je glavnu nagradu dodijelio meksičko-francusko-mađarskom filmu Nube Diega Alonsa Sáncheza de la Barquere Estrade i Christiana Arredonda Narváeza (produkcije Avec ou Sans Vous, Cub Animation i Les Gobelins).

Nevjerojatno emocionalan film sa sjajnom pričom koja nas je dirnula u srce. Likovi su dobro nacrtani, super animirani i uz njih se lako može povezati. Stil animacije lijep je i tečan, a boje i kontrasti su predivni. Pola nas je plakalo. Perfektno - poručio je žiri.

Posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je poljskom filmu Velika Majka (The Grand Mother) Julije Hazuke iz produkcije Umjetničkog sveučilišta Magdalene Abakanowicz iz Poznanja. Stil crtanja je jako dobar, a film je vrlo emotivan. Paukica je mogla pojesti bebu, ali umjesto toga ju je udomila. Ako si drugačiji, ne znači da ne možeš dobiti priliku - kazao je žiri.

Posebno priznanje u Natjecanju filmova za mlade odlazi francuskom filmu Na 8. dan (Au 8ème Jour) autora Agathe Sénéchal, Alicije Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin i Théa Duhautoisa u produkciji Pôle 3D. Izvrstan film koji pokazuje nevjerojatnu vještinu grafike. Jako nam se sviđa tekstura, a animacija je vješto napravljena i kombinirana s fantastičnim zvukom. Film podsjeća na stvarni život, ima dokumentarnu kvalitetu, ali gledatelju pruža neučestalo i začarujuće iskustvo. Oduzeo nam je dah - zaključio je žiri.

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi u ruke Milivoja i Veljka Popovića za hrvatsko-francuski film Žarko, razmazit ćeš dite!.

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma bit će objavljena naknadno.

35. Svjetski festival animiranog filma održat će se od 2. do 7. lipnja 2025. godine.