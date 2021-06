Pobjednici Animafesta 2021

31. Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2021 završio je večeras ceremonijom dodjele nagrada u Kinu SC. Nakon više od 350 prikazanih filmova i brojnih popratnih događanja u šest festivalskih dana, stigao je i najsvečaniji trenutak proglašenja najboljih autora i filmova.

Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Nadja Andrasev, Michael Frei, Shoko Hara, Draško Ivezić i Sasha Svirsky odlučio je Grand Prix dodijeliti tajvanskom filmu Noćni autobus (Night Bus) redatelja Joea Hsieha, nastalom u autorovoj nezavisnoj produkciji. U obrazloženju žirija stoji da je Noćni autobus čudesno putovanje koje zahvaća sve protagoniste i publiku. Neki od članova žirija umrli bi za ovaj film. Pa kako ne bi bilo ozlijeđenih, dodjeljujemo mu Grand Prix - stoji u obrazloženju.

Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće uručio Ismaëlu Joffroyu Chandoutisu za film Maalbeek (Francuska, produkcijska kuća Films Grand Huit), za putovanje kroz čestice rekonstruirane arheološkom preciznošću, koje ne pruža utjehu raslojenom identitetu glavnog lika, pogođenog nezamislivim strahom - napisao je žiri.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je iranskom filmu Četvrti zid (The Fourth Wall) Mahboobeh Kalaee (u produkciji Documentary and Experimental Film Centra) za eksperimentalnu tehniku animacije koja nas vodi u um protagonista koji tumači obiteljsku dinamiku i društvena pravila poput ptičice zarobljene u sobi bez prozora - poručuje žiri.

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebna priznanja. Michael Frei nagradio je tako belgijsko-francusko-nizozemski film Uskršnja jaja (Easter Eggs) Nicole Keppensa (produkcije Animal Tank, Miyu i Ka-Ching Cartoons) za pažljivo uokvirenu priču o dva dječaka koji različito doživljavaju svoje svjetove. Grafički je zamaman, popraćen najdivnijim zvukovima, no s mliječnim okusom od kojega mi je nelagodno u želucu - rekao je Frei.

Nadje Andrasev posebno se dojmilo belgijsko Nepripadanje (Monachopsis) Liesbet van Loon iz produkcije Fabrique Fantastique zbog prikaza krhke dinamike emocionalne veze i osjećaja izolacije zavodljivog, nemirnog vizualnog stila koji publiku dovodi u stanje neravnoteže koju proživljava protagonist.

Shoko Hara svoje je posebno priznanje uručila mađarsko-francusko-kanadskom Skrivanju (Hide) Daniela Graya (produkcije La Cellule Productions, Cub Animation i The National Film Board of Canada). Osjećaj odvojenosti, čežnje, nemogućnosti djelovanja ispričan je u metaforičkom mračnom svijetu snažnim nadrealnim slikovnim jezikom. To je sentimentalno osobno putovanje do kraja nevinosti - kazala je Hara.

Draško Ivezić odabrao je, pak, španjolski film U mojim plamtećim grudima još ima mjesta za tvoj bodež (In My Chest of Fire There is Still Place to Temple Your Dagger) Pabla Ballarína, nastao u autorovoj produkciji. Ova gorko-slatka priča o ljubomori jedinstven je hommage žanru gega, nastao jednostavnim no pamtljivim vizualnim stilom i ekonomičnom mizanscenom uz hrabar tajming - istaknuo je Ivezić.

Naposljetku, Sasha Svirsky svoje je posebno priznanje dao dansko-britanskom filmu Orgijastična hiperplastika (Orgiastic Hyper-plastic) Paula Busha (Late Love Production i Ancient Mariner Productions) zbog prikaza ljubavi koja ne traje zauvijek, a kada nestane, za sobom ostavlja dubok trag na licu Zemlje.

Prema odluci žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma u sastavu Otto Alder, Hrvoje Štefotić i Karin Vandenrydt Grand Prix pripada ruskom filmu Nos ili zavjera odmetnika (The Nose or the Conspiracy of Mavericks) Andreja Hržanovskog u produkciji Studija SHAR - raskošnom i odvažnom filmu s političkom dimenzijom, koji je uspio prikazati ekstremnu dvojnost ruske kulture. Uz prepoznatljive ruske motive i nadaleko poznat apsurdistički pripovjedni stil, ovaj nas je film osvojio. Uvijek je važno pamtiti okrutnost prošlosti i spriječiti njezino ponavljanje. Uz snažnu poruku i izvrsne slike i zvuk, ovaj film je zaokruženo animirano remek-djelo - stoji u obrazloženju.

Isti je žiri svoje posebno priznanje dodijelio poljskom filmu Uništi to i odlazi iz ovog grada (Kill It and Leave This Town) Mariusza Wilczyńskog (produkcija Bombonierka), dirljivom filmu koji nam je dočarao melankoličan svijet koji nas je odmah privukao. Priča je istodobno i vrlo osobna i općenita te nam ekstremno kreativno i inventivno pokazuje što je to tuga, dopunjena nevjerojatno poetičnim stilom animacije - poručio je žiri.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Denis Alenti, Paula Bristot i Petrit Gora odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti poljskom filmu Ovdje sam (I'm Here) Julije Orlik, nastalom na Poljskoj školi za film, televiziju i kazalište u Łódźu, za isticanje bolnog osjećaja gubitka voljene osobe. Financijsku nagradu u iznosu od 1000 eura koja pripada pobjedniku Natjecanja studentskog filma dodjeljuje Zagrebačka banka.

Prema odluci istoga žirija, posebna priznanja pripala su filmovima Mravinjak (Ant Hill) Mareka Náprsteka (Češka Republika, FAMU) za umjetnički 2D stil i čudesan dizajn likova i animaciju te Soba s pogledom na more (Room With a Sea View) Leonida Shmelkova (Estonija, Estonska akademija umjetnosti) za predivno neobičan i duhovit prikaz neuzvraćene ljubavi.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašen je Vidiš li ih ti? (Can You See Them?) Brune Razuma u produkciji Ustanove Zagreb film zbog izvrsnog dizajna likova i scenografije te izvedbe stop-animacije. Njemu pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih redatelja, dok je posebno priznanje pripalo Luciji Mrzljak i Mortenu Tšinakovu za Rodu (The Stork) u produkciji Eesti Joonisfilma zahvaljujući humoru i ritmu pripovijedanja.

Pobjednicu Natjecanja VR animacije izabrao je žiri u kojemu su bili Agnė Adomėnė, Mario Kalogjera i Stefan Stratil. Nagradu su dodijelili japanskom radu Otawamure Yoriko Mizushiri (produkcija Kodansha VR Lab, Ltd.) jer je bilo zabavno družiti se u ovom psihodeličnom svijetu koji osvaja jasnom estetikom, kao i suptilnim i izuzetno zabavnim dijelovima. Mek i snovit stil animacije nadahnut je japanskom pop kulturom i predivnim soundtrackom. Otawamure je film suptilnog humora koji opušta um - poručio je žiri. Posebno priznanje žiri je, pak, uručio japansko-njemačko-indonezijskom projektu Zamjene (Replacements) Jonathana Hagarda (produkcije Kampung Ayu, Ossa Film i Suwe Ora Jamu). Glavni likovi u ovom filmu su obiteljski dom i protok vremena. Dok vam oči prelijeću preko detalja jasnih umjetničkih djela i primjećuju sve zanimljive elemente koji tvore privatne živote triju naraštaja, neprekinuta urbanistička i demografska promjena njihove četvrti donosi priču o kulturnim i političkim promjenama. Ovo je jedinstveno istraživanje tehnologije 360 kao demokratičnog filmskog uređaja koji omogućuje gledatelju da slobodno odabere fokus i vlastitu perspektivu o temi - zapisao je žiri.

Pobjednike Natjecanja filmova za djecu birao je žiri u sastavu Flora Bokić, Tara Gladović, Ana Gladović, Luka Križanac i Tia Županić. Žiri je glavnu nagradu dodijelio španjolskom filmu Odraz (Reflection) Juana Carlosa Mostaze (The Cathedral Media Productions S.L.), filmu s jako bitnom porukom, temom koja je jako često prisutna u odrastanju djece i mladih i na koju trebamo obratiti više pozornosti. Posljedice koje iskrivljeni odraz u ogledalu ostavlja utječu na naš unutrašnji svijet koji je nešto najvrjednije što imamo. Draga publiko, volite sebe, svoj izgled i budite ponosni na sebe i ono što imate - poručio je žiri. Odlukom istoga žirija posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je danskom filmu Autobusna linija 35a (BusLine35A, produkcija The Animation Workshop), filmu teške tematike uznemiravanja i nesigurnosti mladih u svakodnevnom javnom prostoru, o perspektivi društva na taj problem i o tome koliko se uključujemo ili ne uključujemo u rješavanje takvih situacija. Možda bismo češće trebali - zaključio je žiri.

Naposljetku, Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi u ruke Rodi Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova, dok ista nagrada za film iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma pripada irsko-britansko-luksemburško-francuskom filmu WolfWalkers Tomma Moorea i Rossa Stewarta iz produkcija Cartoon Saloon i Melusine Productions.