Pleksiglas i velike demonstracije

Ujutro se kroz Berlin vozim vlakom na posao. Prije nekoliko tjedana jedva da je netko bio u vlaku. Gotovo svi nose zaštitne maske, ali se više ne govori o držanju razmaka. Stopa iskorištenosti vlaka je oko 60 posto. Pješačka staza od željezničke stanice do zgrade DW-a: puno bicikala, puno prolaznika, mnogo maski. Dolazak u redakciju - drugačiji i stroži svijet: puno ploča od pleksiglasa, sredstava za dezinfekciju, maski, udaljenost. Većina kolega i dalje radi od kuće.

Bundesliga se već nekoliko tjedana igra bez gledatelja, većina djece još ne ide u školu, ali demonstracije su opet dopuštene. Ljudi koji izlaze na ulicu protiv ograničenja moraju slušati dosta kritika - i to s pravom.

Merkel ponovo u Kancelarskom uredu

No oni koji prosvjeduju protiv rasizma u Sjedinjenim Američkim Državama dobivaju pljesak. Samo proteklog vikenda se na Alexanderplatzu u Berlinu okupilo gotovo 15.000 ljudi. Apel vladinog glasnogovornika u ponedjeljak zvuči gotovo bespomoćno: naravno da je prosvjed protiv rasizma dobrodošao, ali citat: "Na takvim događajima mora biti moguće nositi maske i držati minimalnu udaljenost od 1,5 metra."

Međutim, očito da nije. Zapanjujuće je kako je kancelarka, nakon početnog zamaha, dosta ovlasti prebacila na savezne pokrajine. S obzirom na mali broj zaraženih, ako ne želi da ju pokrajinski premijeri javno nadglasaju, ona sa svojim oštrim kursom ionako nema šanse. skoro da sa svojim oštrim korona-kursom, ima šanse nadglasati premijere saveznih zemalja. Jer tamo, u saveznim zemljama, uvijek je postojala snaga djelovanja. Od tada se vratila tamo gdje je bila prije svojih značajnih govora prije nekoliko tjedana: u Kancelarskom uredu.

I tako pažljivo tražimo put kroz korona tunel koji sada na kraju pokazuje puno svjetla. Ali miru uistinu ne vjerujemo: kafići i restorani nisu ni blizu toliko posjećeni kao što smo očekivali - pivo između ploča od pleksiglasa možda i nije tako ukusno. Iznenada se u medijima pojavljuju i druge teme, posebno neredi u SAD-u.

Više zabrinuti za posljedice pandemije

Percepcija korone više se bavi kolateralnom štetom: u ekonomiji, u obiteljima, u školama i vrtićima. Strahovi od horor-scenarija u klinikama se nisu ostvarili iako je u Njemačkoj umrlo gotovo 9.000 ljudi. Iznenađujuće puno njih u anketama navodi kako se više ne boje infekcije. Virolozi se trude da se probiju sa svojim upozorenjem o mogućem drugom valu.

Tko još zna koliko se ljudi trenutno smije sastati? Do deset osoba iz maksimalno dva domaćinstva - to je pravilo do 29. lipnja. Ali se dobiva dojam da je prepušteno ljudima da o tome sami odlučuju.

Čežnja za normalnim stanjem

Još uvijek nisu vidljive sve štete - na poslu, u obitelji, u osjećaju sigurnosti ljudi. Za sada postoji samo osjećaj da je Njemačka očito uspjela bolje proći od mnogih drugih zemalja: možda samo imajući sreće. To je puno, ali to također znači da će možda Njemačka prebrzo prijeći u normalnu svakodnevicu. I prije svega će mnogi ljudi napustiti zajednički kurs.

Postoji čežnja za normalnim stanjem prije izbijanja krize. To se jasno može vidjeti iz anketa o popularnosti vladajuće koalicije. Izreka "Mama će to već riješiti" , koja je aktualna posljednjih 15 godina a odnosi se na kancelarku, za mnoge bi mogla još duže ostati na snazi. Ali "normalno stanje", status quo prije korone, odavno je prestalo postojati.