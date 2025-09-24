Plavuša kod zubara

Plavušu zabolio zub i ona ode kod zubara. Kroz prepunu čekaonicu prođe do prijemnog šaltera i požali se sestri da je jako boli zub. Sestra joj odgovori:

- Budite malo strpljivi, danas je gužva, evo vam redni broj i pričekajte oko pola sata!

Poslije pola sata plavuša se obrati sestri:

- Oprostite, prošlo je pola sata a mene i dalje boli zub!