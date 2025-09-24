Plavuša kod zubara
Naravno da je zaboli zub u krivo vrijeme i onda mora ići kod zubara, a tamo je gužva...
I boli i dalje... (Arhiva)
Plavušu zabolio zub i ona ode kod zubara. Kroz prepunu čekaonicu prođe do prijemnog šaltera i požali se sestri da je jako boli zub. Sestra joj odgovori:
- Budite malo strpljivi, danas je gužva, evo vam redni broj i pričekajte oko pola sata!
Poslije pola sata plavuša se obrati sestri:
- Oprostite, prošlo je pola sata a mene i dalje boli zub!
24.09.2025. 06:54:00
