objavljeno prije 2 sata i 20 minuta
Plavuša kod zubara

Naravno da je zaboli zub u krivo vrijeme i onda mora ići kod zubara, a tamo je gužva...

Plavušu zabolio zub i ona ode kod zubara. Kroz prepunu čekaonicu prođe do prijemnog šaltera i požali se sestri da je jako boli zub. Sestra joj odgovori:

- Budite malo strpljivi, danas je gužva, evo vam redni broj i pričekajte oko pola sata!

Poslije pola sata plavuša se obrati sestri:
- Oprostite, prošlo je pola sata a mene i dalje boli zub! 

