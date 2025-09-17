Izjava za medije povodom blokade sjednice Fakultetskog vijeća FFZG

Studentska borba protiv uvođenja participacija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i dalje se nastavlja. Današnja sjednica Fakultetskog vijeća (17. rujna) prekinuta je blokadom studenata, koji su u dvoranu ušli nakon što je uprava Fakulteta ponovno na glasanje htjela staviti isključivo svoj prijedlog Odluke, prema kojem se studentima naplaćuju participacije. Tijekom blokade studenti su izvikivali parole: "Nema sjednice bez studentske odluke!", "Besplatno i slobodno obrazovanje!", "Znanje nije roba!" Protestni marš se potom nastavio kroz zgradu Fakulteta, čime su studenti pokazali svoje nezadovoljstvo.

Od veljače se studenti Filozofskog zalažu za iste uvjete studiranja kakvi su vrijedili posljednjih 15 godina - odnosno, da su studenti koji upisuju apsolventsku godinu na kraju diplomskog studija oslobođeni od plaćanja participacija jer im u pravilu ostaju samo diplomski radovi. Na sjednici su studentski predstavnici istaknuli činjenice da se odluka donosi prekasno i na štetu studenata koji su ove godine na posljednjoj godini studija - već odgođeni upisi počinju dan nakon sjednice, a studenti koji su sad na drugoj godini diplomskih studija i upisuju "ponovni upis godine" (nekadašnju apsolventsku) svoj su studij upisali dok je na snazi bio stari pravilnik o studiranju, koji je previđao da će biti oslobođeni plaćanja.

Nakon sastanka koji je prošli tjedan (10. rujna) na studentsku inicijativu Studentski zbor Filozofskog imao s rektorom prof. dr. sc. Stjepanom Lakušićem, dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem i prodekanom za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Ivanom Markićem, rektor je inzistirao da se kompromisno rješenje može lako pronaći te da će do ponedjeljka poslati mišljenje utemeljeno na pravnim uvidima glavne tajnice Sveučilišta i predsjednika Odbora za statutarna pitanja. Do srijede, dana sjednice, rektorovo mišljenje nije došlo.

Naša borba je borba za besplatno i slobodno obrazovanje dostupno svima; borba protiv trenutnog obrazovnog sustava koji je vezan partikularnim političkim interesima i izložen sveopćoj i bespoštednoj komercijalizaciji. Svjesni smo da je navodni manjak financija našeg Fakulteta samo jedan od pokazatelja stanja cijelog visokoobrazovnog sustava - stanja zapuštenosti, oportunizma i korupcije. Posljedica trenutnih politika je letargična, nezainteresirana i ogorčena akademska zajednica koja glasa protiv dobrobiti svojih budućih članova. Ističemo da problem financiranja sastavnica leži i u činjenici da Rektorat za sebe izdvoji oko 25% iznosa kojeg dobije od Ministarstva za preraspodjelu na sastavnice. Za prenamjenu sredstava sastavnica Rektoratu, glasali su i dekani sastavnica, a koliko je nama poznato dekan Filozofskog fakulteta nikada nije rekao ništa protiv takvog modela.

Na sjednici Fakultetskog vijeća, 47 ruku tako je izglasalo uvrštavanje prijedloga uprave na dnevni red, prije studentske blokade. Nakon prekida blokadom, sjednica se nastavila online putem nekoliko sati kasnije. Dekan Tončinić je sabotirao izglasavanje novog Statuta Studentskog zbora izrazivši želju da predstavnici u Fakultetskom vijeću mogu biti isključivo članovi Zbora, čime bi se sudjelovanje u demokratskom upravljanju Fakultetom onemogućilo svim zainteresiranim studentima. Osim toga, studentski predstavnici su uložili veto na glasanje o prijedlogu uprave što znači da odluka nije usvojena te se o njoj može ponovno odlučivati tek za osam dana.

Ključno je i da bi svaka naplata bez odluke bila protivna odlukama Senata i odredbama Pravilnika o studiranju, unatoč prijetnji dekana da će bez odluke ISVU naprosto "zaračunati sve nepoložene ECTS-e". Ovo nije prvi put da uprava svjesno djeluje protivno pravnim aktima - u lipnju su studenti upozorili na činjenicu da je desetak studenata protuzakonito izgubilo pravo studiranja temeljem odredbi koje više nisu bile na snazi.

Zaključno, protivimo se bilo kojem obliku naplate apsolventskih godina te u svojim zahtjevima nećemo odustati!