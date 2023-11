Pjesnički susret s autorom: Derrick Austin (SAD)

Kao stipendist Amy Lowell Traveling Poetry 2022.-2023., Derrick Austin proveo je proteklu godinu živeći u inozemstvu. Jedna od tema razgovora je utjecaj putovanja na Austinov rukopis u nastajanju „This Elegance". Austin i Atkinson govorit će i o drugim temama i motivima pjesama, uključujući zadovoljstvo, ljepotu, ekstazu te povezanost između poezije i vizualne umjetnosti. Razgovor će se održati na engleskom jeziku.

Derrick Austin (SAD) je pjesnik, stipendist Amy Lowel 2023. te autor zbirki pjesama Tenderness (BOA Editions, 2021) i Trouble the Water (BOA Editions, 2016).

Zbirka „Trouble the Water" ušla je u finale nagrade Kate Tufts Discovery, nagrade Thom Gunn i Lambda Literary za gay poeziju te nagrade Norma Faber First Book Award. Zbirka „Tenderness" ušla je u finale nagrade Golden Poppy, književne nagrade Lambda za gay poeziju te nagrade Northern California Book. Austinove pjesme, eseji i kritike objavljene su u brojnim časopisima i antologijama uključujući Best American Poetry 2015, The Academy of American Poets Poem-A-Day, The Nation, The New Republic, American Poetry Review, Poetry Magazine, New England Review, Poetry London, Australian Book Review, Image: A Journal of Arts and Religion i drugi.



Evie Atom Atkinson (SAD) je stipendistica američkog programa Fulbright 2023. - 2024. na Sveučilištu u Splitu, gdje njezin rad također podržava queerANarchive. Istražujući teme alternativnih trans svjetova, njezin rad u Hrvatskoj uključuje intervjue s trans osobama, koji postaju osnovom spekulativnih pjesama. Bivša je voditeljica programa pisanja u Catapultu u New Yorku i voditeljica književnog programa u Chautauqua Institution u zapadnom New Yorku, njezine pjesme i eseji objavljeni su u Academy of American Poets' Poem-a-Day, Black Warrior Review, Don't Write Alone i drugi. Prethodno je ostvarila Critical Language stipendiju za Južnu Koreju te Ventspils International Writers' and Translators' House stipendiju za Latviju.