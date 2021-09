Pisani jelen u Močvari

Vrelo zvuka nastavlja sa svojim programom 'Nova hrvatska etno scena' u kojem predstavljamo neke nove zanimljive domaće izvođače koji sviraju tradicijsku glazbu ili inspiraciju crpe iz nje, a ovom prilikom nam u Močvaru po prvi put dolazi grupa Pisan Jelen.

Iako grupnim stažom neiskusna, ovu grupu se ipak teško može nazvati početnicima na sceni jer su njeni članovi do sada svirali u raznim drugim bendovima (Sol3, Fragment, The Six Moonshiners, Second Breakfast...), a u Pisan Jelen su se okupili sa željom da naprave nešto drugo u odnosu na ono što su do tada radili. I u tome su uspjeli.

Pisan Jelen je rock etno bend iz Zagreba koji obrađuje slavensku tradicijsku glazbu dajući joj novo ruho autorskim melodijama i ritmovima uz pretežno autentične vokalne melodije.

Vokalna linija isprepletena je žešćim instrumentalnim zvukom rocka stvarajući neku novu atmosferu i priču minulih vremena. Bend je osnovan 2018. od strane Branke Horvat. Kroz bend je prošlo više članova, a trenutni zvuk i stil stvoren je tek 2020. konačnim formiranjem postave.

Iako je ovo prvi nastup grupe, Pisan Jelen je marljivo vježbao prije izlaska u javnost pa će nam odmah ponuditi 'cjelovečernji koncert', odnosno puni koncertni repertoar.

Pisan Jelen čine:

Neven Nikolić (bubnjevi)

Darko Demšić Rudi (bas)

Luka Kovač (gitara)

Marko Krstanović (gitara)

Branka Horvat (vokal)

Nedjelja, 26.9.2021., vrata 20:00, koncert 21:00, upad 35 kn