Petra Feroancova: 'She Was Unaware of Her Borders. / Ego in Habitat'

Dom Hrvatskog društva likovnih umjetnika HDLU ugošćuje prvu samostalnu izložbu zapažene slovačke umjetnice Petre Feroancove u Zagrebu, "She Was Unaware of Her Borders. / Ego in Habitat".

"Postavljajući radove u dijalog s izložbenim prostorom galerije Bačva Petra Feriancova ukazuje na napetosti između prostora, promatrača i promatranoga", ustvrdila je u predgovoru izložbe Branka Benčić.

Kako je objasnila, njezina je gesta usmjerena na propitivanje prostornih odnosa i interakcija između objekata i subjekata, uprizorujući performativni karakter izložbe i kretanje kroz prostor.

Po njezinim riječima, Feriancova okuplja predmete i slike koje izlaže kao neku vrstu arheologije sjećanja, bavi se njima u suodnosu prema ljudskom životu, njihovom poviješću, postojanjem, trajanjem, preživljavanjem, krhkošću, izazivajući slične osjećaje i kod promatrača.

"Na taj način umjetnica specifičnim vizualnim jezikom stvara prostore, sjećanja, atmosfere katastrofe, arheoloških ostataka, napuštenog humanizma i enciklopedije koja se formira u prostoru pokušaja između znanstvenog, povijesnog i privatnog pogleda, potencijalnosti i imaginacije, spajajući intimno i univerzalno", dodala je.

Petra Feriancova (Bratislava, 1977.) umjetnica je spisateljica i kustosica koja je 2013. predstavljala Slovačku i Češku na 55. bijenalu u Veneciji. Usavršavala se u New Yorku i izlagala diljem svijeta.

Njezina izložba u Domu HDLU ostaje otvorena do 11. listopada.