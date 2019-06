Peter Menky iz Panasonica postao novi direktor poslovanja za regiju Mađarska i Adriatik

Panasonic je proširio ovlasti trenutačnog češkog menadžmenta od početka svoje nove fiskalne godine. Direktor poslovanja Panasonicova odjela marketinga za Europu, Češku Republiku i Slovačku Peter Menky preuzima upravljanje još jednom regijom - onom koja obuhvaća Mađarsku i Adriatik. Martin Jedlička, aktualni voditelj marketinga Panasonicova odjela marketinga za Europu, Češku Republiku i Slovačku, pratit će ga na poziciji voditelja marketinških komunikacija za sva navedena tržišta.

Peter Menky je u Panasonicu od 2013. Ispočetka je radio u odjelu za prodaju, na čijem je čelu bio od 2014. Kao regionalni direktor od 2017. je upravljao svim aktivnostima tvrtke na češkom i slovačkom tržištu. Od travnja 2019. njegove kompetencije dodatno su proširene i na druge regije te sada uz Češku Republiku i Slovačku obuhvaćaju i Mađarsku i Adriatik.

Novi regionalni direktor Peter Menky rekao je: „Nova regija velik je izazov za mene jer je specifična i na razne načine komplicirana: različite valute, kombinacija država članica EU-a i onih koje nisu članice, različiti mentaliteti i puno više problema i tema. No, vjerujem da ćemo dobro osmišljenim poslovnim modelom koji smo stvorili u Pragu i koji ćemo prilagoditi specifičnim lokalnim uvjetima uspjeti s mojim novim timom i u tim regijama. Dat ću sve od sebe da to ostvarim."

Voditelj marketinga Martin Jedlička, koji je u Panasonicovu marketingu za Europu od 2018., također je proširenjem regije dobio nove odgovornosti i sada preuzima odjel marketinga u regiji koja djeluje u Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj i na području Adriatik. U prethodnoj karijeri kao voditelj marketinga Martin Jedlička radio je za LG Electronics i T-Mobile.

Martin Jedlička izjavio je: „Naš je zadatak jasan - nastaviti komunikaciju s mlađom generacijom i učinkovito ojačati svijest o robnoj marki, što smo uspješno napravili prošle godine. Želimo prenijeti to isto u nove regije koje su nam povjerene. To je sigurno izazov, no prihvaćamo ga s veseljem.